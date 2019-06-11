Футбол
Артем Дзюба идет за Кержаковым. Осталось всего 10 голов за сборнуюМатч ТВ вчера в 19:09
Дзюба обошел по этому показателю Андрея Аршавина и Валерия Карпина (по 17 голов). Дзюба занимает 4-е место в списке бомбардиров сборной России после Романа Павлюченко (21), Владимира Бесчастных (26) и Александра Кержакова (30).
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Дзюба — о бомбардирских показателях в сборной: моя цель — Кержаков, иду за ним
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«Моя цель — Кержаков, я иду за ним». Дзюба — о бомбардирском рекорде сборной России
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