Артем Дзюба идет за Кержаковым. Осталось всего 10 голов за сборнуюМатч ТВ вчера в 19:09

Сборная России по футболу продолжает свой путь в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Во вторник она завершит июньский сбор домашним матчем против Кипра в рамках четвертого тура квалификационной стадии.

с чего всё началось

Дзюба обошел по этому показателю Андрея Аршавина и Валерия Карпина (по 17 голов). Дзюба занимает 4-е место в списке бомбардиров сборной России после Романа Павлюченко (21), Владимира Бесчастных (26) и Александра Кержакова (30).

Артем Дзюба идет за Кержаковым. Осталось всего 10 голов за сборную

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