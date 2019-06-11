Футбол
Артем Дзюба идет за Кержаковым. Осталось всего 10 голов за сборнуюМатч ТВ вчера в 19:09
Дзюба обошел по этому показателю Андрея Аршавина и Валерия Карпина (по 17 голов). Дзюба занимает 4-е место в списке бомбардиров сборной России после Романа Павлюченко (21), Владимира Бесчастных (26) и Александра Кержакова (30).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Сборная России по футболу продолжает свой путь в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Во вторник она завершит июньский сбор домашним матчем против Кипра в рамках четвертого тура квалификационной стадии.Известиявчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Дзюба заявил, что хочет побить рекорд Кержакова по голам со сборную России
Спорт-Экспрессвчера в 18:53
«Моя цель — Кержаков, я иду за ним». Дзюба — о бомбардирском рекорде сборной России
Sport24.ruвчера в 18:23
Дзюба — о бомбардирских показателях в сборной: моя цель — Кержаков, иду за ним
Чемпионатвчера в 17:45
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 03:19, Ашберн
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Финансы
Сбербанк назвал условия снижения ставки по ипотеке
Если ключевая ставка Банка России во втором полугодии 2019 года снизится, а инфляция замедлится, то Сбербанк сможет снова снизить ставки по ипотеке, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в интервью «РИА Новости».
Обновлено в 02:28
Футбол
На свободу в День полиции: Мамаев может выйти из колонии 10 ноября
Обновлено вчера в 17:01
Музыка
Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой
Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ» поддержат Голунова
РБК, "Ведомости" и "Коммерсантъ" поддержат Голунова Напомним, что корреспондента задержали на Цветном бульваре 6 июня.
Обновлено вчера в 00:30
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Экономика
Всемирный банк выявил трудности с кредитами у 60% заемщиков в России
Социологи зафиксировали резкий рост лояльности россиян к жизни в кредит Выяснилось, что 9% заемщиков имеют просроченную задолженность, десятой части россиян пришлось реструктурировать или продлять кредит, или же им вовсе банки отказали.
Обновлено в 01:47
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Гаджеты
Samsung выпустила защищённый смартфон Xcover 4s
Обновлено вчера в 14:41
Шоу-бизнес
Собчак позировала перед камерами на «Кинотавре» в обществе Богомолова
Журналистка без стеснения позировала перед камерами рядом с режиссером и улыбалась ему.
Обновлено 09 июня в 13:25
Авто
Skoda выпустила кроссовер Skoda Karoq Velo для велосипедистов
Компания Skoda представила «велосипедную» версию кроссовера Karoq.
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия
Крупный пожар на пилораме в Королёве ликвидирован
Ранее сообщалось, что в Королёве загорелось здание пилорамы на площади 4,7 тыс. кв. м. В апреле, как передавало URA.RU, стала известна причина пожара на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Экс-глава клиники Мешалкина обратился к Путину за помощью
«Поводом к возбуждению уголовного дела послужили непроверенные данные из Интернета о прибыли поставщиков Центра и на всю страну объявили о хищениях в Центре на значительные суммы», — пишет экс-директор клиники Мешалкина.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Обновлено вчера в 14:17
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Общество
Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание
Обновлено вчера в 12:21
Экономика
Названы регионы, где больше всего вырастут зарплаты
По оценкам Института социально-экономических исследований, в 2019 году ВВП России вырастет на 1,8 процента, в 2020 году темп роста ВВП несколько увеличится - до двух процентов.
Обновлено вчера в 20:46
Экономика
Альфа-банк решил взыскать недвижимость экс-владельца «Югры»
Альфа-банк намерен взыскивать с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина заложенную по кредитам недвижимость, рассказал РБК председатель правления «Альфы» Андрей Соколов.
Обновлено в 01:30
Политика
Порошенко отрицает блокаду Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду в отношении неподконтрольных территорий Донбасса.
Обновлено вчера в 18:52
Экономика
Пенсионный фонд запустит автоматический поиск бедных россиян
Пенсионный фонд протестирует в восьми регионах России технологию автоматического выявления граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено вчера в 04:53
Авто
Mercedes-Benz представил серийный кроссовер GLB
Компания Mercedes-Benz представила серийный кроссовер GLB, который в линейке моделей займет место между GLA и GLC.
Обновлено в 03:04
Политика
Спикер парламента Дании объявила о своей отставке
Спикер датского парламента Пиа Кьерсгор уходит со своего поста после поражения партии и правоцентристского блока на выборах 5 июня.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Годовалая девочка выпала из окна 6 этажа в Новосибирске
Ребенок, оставшись без присмотра родителей, самостоятельно взобрался на стул, залез на подоконник и выпал в распахнутое окно 10 июня в семье, проживающей на улице Петухова (Кировский район) в Новосибирске произошла трагедия: из окна шестого этажа выпала годовалая девочка.
Обновлено в 00:21
Футбол
«Ювентус» хочет купить у «Реала» Иско, Марсело и Хамеса
По ходу минувшего сезона нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду просил руководство итальянского клуба приобрести Марсело, с которым много лет играл в Мадриде.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице
Пожар разгорелся в здании психбольницы в Одессе, в результате возгорания погибли шесть человек, сообщается на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено вчера в 19:12
Игры
Ubisoft показала Watch Dogs Legion
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Обновлено вчера в 17:56
Здоровье
Ученые определили главное условие рекордного долголетия
По данным издания, в ходе исследования эксперты определили 16 931 человека, достигшего столетнего возраста и родившегося между 1870 и 1904 годами.
Обновлено в 01:56