Футбол
Артем Дзюба идет за Кержаковым. Осталось всего 10 голов за сборнуюМатч ТВ вчера в 19:09
Дзюба обошел по этому показателю Андрея Аршавина и Валерия Карпина (по 17 голов). Дзюба занимает 4-е место в списке бомбардиров сборной России после Романа Павлюченко (21), Владимира Бесчастных (26) и Александра Кержакова (30).
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с чего всё началось
Сборная России по футболу продолжает свой путь в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Во вторник она завершит июньский сбор домашним матчем против Кипра в рамках четвертого тура квалификационной стадии.Известиявчера в 17:00
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«Моя цель — Кержаков, я иду за ним». Дзюба — о бомбардирском рекорде сборной России
Sport24.ruвчера в 18:23
Дзюба заявил, что хочет побить рекорд Кержакова по голам со сборную России
Спорт-Экспрессвчера в 18:53
Дзюба — о бомбардирских показателях в сборной: моя цель — Кержаков, иду за ним
Чемпионатвчера в 17:45
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 06:24, Ашберн
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В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату
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В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
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Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
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Происшествия
На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв
На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 01:28
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Генпрокуратура назвала ущерб от преступлений в 2019 году
Ущерб от преступлений за первые четыре месяца 2019 года составил 232,5 миллиарда рублей, что на 25% меньше аналогичного показателя за прошлый год, всего совершено 666 тысяч 961 преступление, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в разгроме редакции «Сноба»
В столице задержан подозреваемый в разгроме редакции издания «Сноб» на Берсеневской набережной, им оказался 24-летний житель ближнего зарубежья, передает «Интерфакс».
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Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
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Авто
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В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
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Медведев рассказал о последствиях санкций
Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что санкции негативно сказываются на мировом рынке труда.
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Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колонию
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Обновлено вчера в 17:34
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Mercedes-Benz представил семиместный кроссовер GLB
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz выпустил новый семиместный кроссовер GLB. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба бренда.
Обновлено в 06:00
Общество
Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде
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Недвижимость
Названы районы Екатеринбурга с самой дешевой недвижимостью
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Обновлено в 03:28
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Обновлено вчера в 17:56
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Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных через банкомат, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
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Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
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В Сочи следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали две 16-летние девушки, сообщает 11 июня главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
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Кино
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Вышел трейлер документальной картины «С любовью, Антоша», рассказывающей о жизни и карьере известного актёра Антона Ельчина, которого не стало из-за несчастного случая в 2016 году.
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Происшествия
На Урале задержали десятки тысяч опасных таблеток из Казахстана
Крупная партия сильнодействующих веществ задержана в пункте пропуска «Петухово» в Курганской области.
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Законопроект о защите сделок с жильем с e-подписью внесен в Госдуму
В последнее время выявились новые мошеннические схемы завладения чужой недвижимостью — посредством дистанционной подачи документов на госрегистрацию прав с незаконным использованием электронной подписи собственника.
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СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
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Россия на четыре года лишится руководящих должностей в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IAAF.
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Космос
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Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
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