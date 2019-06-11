Футбол

Артем Дзюба идет за Кержаковым. Осталось всего 10 голов за сборнуюМатч ТВ вчера в 19:09

Дзюба обошел по этому показателю Андрея Аршавина и Валерия Карпина (по 17 голов). Дзюба занимает 4-е место в списке бомбардиров сборной России после Романа Павлюченко (21), Владимира Бесчастных (26) и Александра Кержакова (30).
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Курортный Артем: Дзюба может войти в тройку лучших бомбардиров

Сборная России по футболу продолжает свой путь в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Во вторник она завершит июньский сбор домашним матчем против Кипра в рамках четвертого тура квалификационной стадии.
Известиявчера в 17:00

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«Обойди Лодыгина!» Как Дзюбу заставили гнаться за Кержаковым

Sportbox.RU02:54

«Моя цель — Кержаков, я иду за ним». Дзюба — о бомбардирском рекорде сборной России

Sport24.ruвчера в 18:23

Артем Дзюба идет за Кержаковым. Осталось всего 10 голов за сборную

Матч ТВвчера в 19:09

Дзюба заявил, что хочет побить рекорд Кержакова по голам со сборную России

Спорт-Экспрессвчера в 18:53

Дзюба высказался о бомбардирском рекорде

Газета.Ruвчера в 19:27

Дзюба — о бомбардирских показателях в сборной: моя цель — Кержаков, иду за ним

Чемпионатвчера в 17:45

Дзюба: «Обогнать Карпина и Аршавина в списке лучших бомбардиров? Моя цель - Кержаков»

Sport.ruвчера в 18:58
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 06:24, Ашберн
Экономика

Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» Аветисяну

Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 05:15
Общество

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату

Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв

На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 01:28
Экономика

Генпрокуратура назвала ущерб от преступлений в 2019 году

Ущерб от преступлений за первые четыре месяца 2019 года составил 232,5 миллиарда рублей, что на 25% меньше аналогичного показателя за прошлый год, всего совершено 666 тысяч 961 преступление, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
Обновлено в 03:58
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в разгроме редакции «Сноба»

В столице задержан подозреваемый в разгроме редакции издания «Сноб» на Берсеневской набережной, им оказался 24-летний житель ближнего зарубежья, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:53
Политика

Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады

Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Авто

Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина

В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 06:02
Политика

Медведев рассказал о последствиях санкций

Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что санкции негативно сказываются на мировом рынке труда.
Обновлено в 06:10
Футбол

Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колонию

Обновлено в 03:19
Происшествия

Как государственные телеканалы освещали дело Ивана Голунова

Только 8 июня в 21:00 в выпуске программы «Время» впервые появился репортаж о деле Голунова.
Обновлено вчера в 17:34
Авто

Mercedes-Benz представил семиместный кроссовер GLB

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz выпустил новый семиместный кроссовер GLB. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба бренда.
Обновлено в 06:00
Общество

Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде

Обновлено вчера в 09:42
Недвижимость

Названы районы Екатеринбурга с самой дешевой недвижимостью

Аналитики составили рейтинг квартир в Екатеринбурге с самой низкой ценой за квадратный метр.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено вчера в 17:56
Общество

Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных через банкомат, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:46
Происшествия

«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии

Обновлено вчера в 09:59
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян впервые показала лицо младшего сына

На днях Ким Кардашьян впервые поделилась фото младшего сына Псалма.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство

Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Сочи пьяный полицейский сбил на переходе двух девушек и скрылся

В Сочи следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали две 16-летние девушки, сообщает 11 июня главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 05:26
Кино

«С любовью, Антоша»: Появился трейлер фильма про Антона Ельчина

Вышел трейлер документальной картины «С любовью, Антоша», рассказывающей о жизни и карьере известного актёра Антона Ельчина, которого не стало из-за несчастного случая в 2016 году.
Обновлено в 04:00
Происшествия

На Урале задержали десятки тысяч опасных таблеток из Казахстана

Крупная партия сильнодействующих веществ задержана в пункте пропуска «Петухово» в Курганской области.
Обновлено в 01:55
Общество

Законопроект о защите сделок с жильем с e-подписью внесен в Госдуму

В последнее время выявились новые мошеннические схемы завладения чужой недвижимостью — посредством дистанционной подачи документов на госрегистрацию прав с незаконным использованием электронной подписи собственника.
Обновлено в 02:21
Происшествия

СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном

Обновлено вчера в 18:17
Спорт

Россия лишится руководящих постов в IAAF

Россия на четыре года лишится руководящих должностей в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IAAF.
Обновлено в 05:28
Космос

Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей

Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
Обновлено вчера в 02:44
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата Су-27 двух самолётов-разведчиков

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата двух самолётов-разведчиков ВВС США RC-135 и ВВС Швеции у российской границы над водами Балтийского моря.
Обновлено в 02:52
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