Футбол

Артем Дзюба улетел в теплые края
КП - Санкт-Петербург
07:26

Славия (Прага) — Зенит
13 декабря
в 15:00
Лига Европы, Групповой этап
Эден Арена
Футбольный сезон-2018 для «Зенита» еще не закончился - в четверг, 13 декабря петербуржцам предстоит последняя игра группового этапа Лиги Европы против пражской «Славии». Но проводить ее сине-бело-голубые будут без Артема Дзюбы.
КП - Санкт-Петербург07:26

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«Зенит»: Дзюба досрочно ушел в отпуск

Спорт-Экспресс05:08

Дзюба досрочно уйдет в отпуск и не сыграет со «Славией»

Матч ТВ04:58

В «Зените» заявили, что Дзюба не сыграет со «Славией» в Лиге Европы

RT на русском05:34

«Зенит» отправится на матч со «Славией» без Дзюбы

Советский спорт00:25

Дзюба получил разрешение уйти в отпуск досрочно и не сыграет против «Славии»

Sport24.ru04:25

Дзюба ушел в отпуск раньше остальных игроков «Зенита» и не сыграет со «Славией»

Бомбардир.ру05:13

Семак: «У Дзюбы рецидив травмы. Есть вероятность, что он не выйдет на поле в Праге»

Невские Новости09 декабря в 15:09
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 11:51, Ашберн
Футбол

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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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