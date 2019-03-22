Артем Дзюба: «У сборной Бельгии есть Азар, а у нас нет»Спорт-Экспресс вчера в 20:32

Нападающий сборной России Артем Дзюба после поражения от Бельгии в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:3) отметил, что Эден Азар сделал результат.

Артем Дзюба: «У сборной Бельгии есть Азар, а у нас нет»

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