Футбол

Артем Дзюба: «Статистика напрягает больше вас, чем меня»Спорт-Экспресс вчера в 08:38

Бельгия — Россия
сегодня
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион короля Бодуэна
Нападающий сборной России Артем Дзюба на пресс-конференции перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Бельгии ответил на вопрос о своей безголовой серии и новой роли в "Зените".
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Дзюба: моя статистика больше вас напрягает. Пока набираем очки, не вижу проблем

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Дзюба: «Пока моя команда побеждает, не вижу проблем, что не забиваю»

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Артем Дзюба: «Статистика напрягает больше вас, чем меня»

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Против Бельгии Дзюба будет полезнее Смолова или Чалова. Неожиданное решение от Тимура Валеева

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Артем Дзюба: «Моя серия больше вас напрягает, чем меня»

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Артем Дзюба: Пока моя команда побеждает и набирает очки, я не вижу проблем в том, что не забиваю

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Артем Дзюба: «Моя серия больше вас напрягает, чем меня»

Sportbox.RUвчера в 08:55
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Энергетика

Минприроды впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны

Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в рублях стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России.
Обновлено в 01:00
Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Экономика

Компромат на курганских главврачей передают силовикам

«В 19 ЦРБ превышена рекомендованная нормативная численность немедицинского персонала — лиц, занимающихся бухгалтерским учетом и финансово-экономической деятельностью», — подвел итоги проверки заместитель губернатора Константин Ермаков.
Обновлено в 02:01
Здоровье

Назван главный фактор риска для рождения ребенка с синдромом Дауна

Основным фактором риска рождения ребенка с синдромом Дауна является возраст матери, рассказали в пресс-службе ФБГНУ «Медико-генетический научный центр».
Обновлено вчера в 22:10
Армия и оружие

Власти ЛНР сообщили об эпидемии чесотки в рядах ВСУ

За последние дни к медикам обратились свыше 50 военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко рассказал о десятках выявленных случаев заболевания чесоткой среди украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

В Кабуле в результате взрыва погибли два человека

«Два человека погибли и 14 пострадали в результате взрыва в районе Карт-е Сахи в Кабуле», — передает вещатель.
Обновлено в 02:50
Политика

Украина ввела санкции против Володина

Власти Украины ввели санкционные меры против спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на российские СМИ.
Обновлено в 02:17
Происшествия

ФСБ проводит обыски в Центре питания Универсиады-2019

Как заявил агентству источник, обыск проводит Отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции и ФСБ.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Елена Беркова госпитализирована в полуобморочном состоянии

Елену Беркову, порноактрису, экс-участницу проекта «Дом–2» 19 марта госпитализировали в одну из клиник Москвы.
Обновлено 19 марта в 21:21
Политика

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подала в отставку

Обновлено в 03:04
Происшествия

Названа сумма хищений по делу советника губернатора Красноярского края

«Сумма причиненного ущерба составляет не менее 4 млн руб.», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, которое занимается расследованием резонансного уголовного дела.
Обновлено в 02:53
Спорт

Алина Загитова лидирует на чемпионате мира по фигурному катанию

Победитель в женском одиночном катании на чемпионате мира в Японии определится 22 марта после исполнения фигуристками произвольной программы.
Обновлено вчера в 08:57
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Футбол

Саншеш: не чувствую себя счастливым в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш заявил, что не чувствует себя счастливым в мюнхенском клубе.
Обновлено вчера в 16:06
Общество

Названы самые ленивые регионы России

В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления

Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.
Обновлено вчера в 12:56
Наука

В Китае клонировали полицейскую собаку

Обновлено в 01:20
Происшествия

Бывшая жена Грудинина попросила помощи полиции из-за раздела имущества

Экс-супруга бывшего кандидата в президенты и бизнесмена Павла Грудинина Ирина обратилась в полицию с просьбой обеспечить ее безопасность из-за раздела имущества.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес

Врач Началовой рассказал об отказе певицы ампутировать ногу

Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В

Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Транспорт

Власти Москвы пояснили, кому следует ограничить въезд в пределы МКАД

Обновлено в 03:18
Финансы

Россиянам разъяснили новую схему индексации пенсий

По нынешней схеме пенсионер бы получил доплату уже не в 2 тысячи рублей, а в 1640 рублей, и его пенсия составила бы 10 404 рубля, а по новой схеме - более 11 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 02:22
Экономика

«Норникель» может привлечь токены для финансирования СП с «Русской платиной»

"Норильский никель" рассматривает привлечение токенов для финансирования СП с "Русской платиной" Мусы Бажаева (" Арктик палладий"), заявил совладелец и президент "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 03:18
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено вчера в 16:10
Финансы

На вечерних торгах на Мосбирже рубль укрепился против доллара и евро

Рубль укрепился также и в паре с европейской валютой, передает ТАСС: курс евро на Московской бирже снизился на 0,26 процента до 72 рублей 91 копейки.
Обновлено вчера в 15:45
Экономика

Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»

Представитель РЖД (лоббирует проект «Москва — Казань») отказался от комментариев.
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Экономика

Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
Музыка

В Петербурге открывается Международный фестиваль арфы «Северная лира»

Любители классической музыки Северной столицы услышат редкие для широкого исполнения сочинения для арфы соло, в ансамбле и с оркестром.
Обновлено в 03:18
Интернет

Самой массовой вредоносной рассылкой стал порнокомпромат

Самой массовой вредоносной рассылкой по итогам 2018 года стал порнокомпромат.
Обновлено вчера в 19:20
Авто

Седан Geely Emgrand 7 подешевел на 70 тысяч рублей

Эксперты портала «Цена Авто» в ходе изучения цен на новый автомобили, представленные на российском рынке, отметили, что седан Geely Emgrand 7 стал дешевле на 70 тысяч рублей в двух комплектациях.
Обновлено вчера в 09:50
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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