Футбол
Артем Дзюба: «Статистика напрягает больше вас, чем меня»Спорт-Экспресс вчера в 08:38
Бельгия
Предварительная расстановка 3‑4‑3
Куртуа
Алдервейрелд
Боята
Вертонген
Шадли
Дендонкер
Тилеманс
Карраско
Азар
Мертенс
Азар
Лунев
Фернандес
Семенов
Джикия
Кудряшов
Жирков
Ионов
Кузяев
Ахметов
Черышев
Дзюба
Россия
Предварительная расстановка 5‑4‑1
Нападающий сборной России Артем Дзюба на пресс-конференции перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Бельгии ответил на вопрос о своей безголовой серии и новой роли в "Зените".
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Дзюба: моя статистика больше вас напрягает. Пока набираем очки, не вижу проблем
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