Футбол
Артем Дзюба: «Статистика напрягает больше вас, чем меня»Спорт-Экспресс вчера в 08:38
Нападающий сборной России Артем Дзюба на пресс-конференции перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Бельгии ответил на вопрос о своей безголовой серии и новой роли в "Зените".
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Дзюба: моя статистика больше вас напрягает. Пока набираем очки, не вижу проблем
Чемпионатвчера в 08:46
Артем Дзюба: Пока моя команда побеждает и набирает очки, я не вижу проблем в том, что не забиваю
Советский спортвчера в 08:47
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Экономика
Долг Центра Хруничева оценен в 84 млрд рублей
Общая задолженность Центра имени Хруничева, производящего ракеты-носители "Протон" и "Ангара", составляет 84 млрд руб. Об этом в интервью "Коммерсанту" сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Врио губернатора Челябинской области Текслер уволил главу Миндортранса
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер принял первые кадровые решения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на его пресс-службу.
Обновлено в 01:13
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
Крупная коммунальная авария в Воронеже оставила два района без воды
Как сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы в Воронеже произошло несколько крупных коммунальных аварий, в том числе в Коминтерновском районе: в декабре 2018 года из-за порыва водовода пришлось временно отменить занятия в школе.
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия
На кладбище в Челябинске застрелили двух мужчин
Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями нашли в среду на кладбище в Челябинске, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 07:32
Общество
КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток
Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.
Обновлено вчера в 07:17
Авто
14-летний парень круто дрифтит на 655-сильном Ford GT по снегу
Частный клуб автолюбителей Monticello Motor Club из американского штата Нью-Йорк снял крутую рекламу своих курсов обучения вождению Teen Race Camp, отправив на снежный гоночный трек 655-сильный суперкар с 14-летним учеником по имени Андрю за рулём.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Посол США в Киеве Мари Йованович передала генпрокурору Украины Юрию Луценко список «неприкасаемых» лиц.
Обновлено вчера в 23:50
Экономика
Центробанк в феврале закупил около 31 тонны золота
Банк России в феврале 2019 года закупил 1 млн тройских унций (около 31 тонны) золота, следует из материалов ЦБ.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия
Из-за неисправности самолёта омичи не могут вылететь в Таиланд
Омичи ожидают вылета в Таиланд со вчерашнего вечера. По предварительным данным, пассажиров отправят к морю не раньше 18 часов 21 марта.
Обновлено в 00:21
Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Хоккей
Андрей Василевский стал второй звездой дня в НХЛ
Обновлено в 01:25
Политика
СМИ сообщили о желании Ким Чен Ына посетить Россию
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Из банковской ячейки в Москве украли около 28 млн рублей
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
Пентагон: США начинают терять преимущество в космосе
Шанахан добавил, что Россия и КНР уже рассматривают космос в качестве пространства для ведения боевых действий.
Обновлено в 00:25
Экономика
В Росстате сообщили о сокращении строительства жилья в феврале на 2,2%
Объем строительства жилья в России в феврале 2019 года снизился на 2,2% по сравнению с показателем за аналогичный месяц 2018 года, до 5 млн кв. м, говорится в оперативном докладе Росстата.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Порошенко подвергли критике в сети после передачи новой техники ВСУ
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Аваков назвал планы Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону назвал планы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300.
Обновлено в 00:45
Единоборства
Диллашоу провалил допинг-тест и освободил чемпионский пояс UFC
Обновлено вчера в 08:46
Здоровье
Медики назвали снижающую давление кашу
В эксперименте медиков участвовали добровольцы, страдающие гипертонией. В их суточный рацион диетологи включили 120 грамм овсяной каши.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес
Появилось видео медленного танца Собчак и Богомолова
В Instagram появилась запись романтического танца телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 00:48
Авто
Первые УАЗ «Хантер» отправились в Чили
Как отмечает пресс-служба автопроизводителя, первые поставки автомобилей УАЗ в Чили уже начались, начало продаж УАЗ «Хантер» на местном рынке запланировано на апрель 2019 года.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие
В США оценили шансы истребителя F-15C в бою против Су-57
Разрабатываемая концерном Lockheed Martin система обнаружения истребителей-невидимок может повысить шансы «старого» американского F-15C в бою против российского истребителя пятого поколения Су-57, пишет National Interest.
Обновлено в 00:58
Политика
Токаев призвал назвать столицу Казахстана в честь Назарбаева
Обновлено вчера в 02:31
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян верят в силу закона о фейковых новостях
Напомним, президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о наказаниях за фейковые новости, а также закон об оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено вчера в 15:28
Футбол
Черчесов ответил на слова Уткина о влиянии на футболистов через агента
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на высказывания журналиста Василия Уткина, который заявил, что наставник может влиять на игроков через своего агента Алана Агузарова.
Обновлено вчера в 09:25