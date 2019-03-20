Футбол

Артем Дзюба: «Статистика напрягает больше вас, чем меня»Спорт-Экспресс 08:38

Бельгия — Россия
завтра
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион короля Бодуэна
Нападающий сборной России Артем Дзюба на пресс-конференции перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Бельгии ответил на вопрос о своей безголовой серии и новой роли в "Зените".
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Дзюба: моя статистика больше вас напрягает. Пока набираем очки, не вижу проблем

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Дзюба: «Пока моя команда побеждает, не вижу проблем, что не забиваю»

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Артем Дзюба: «Статистика напрягает больше вас, чем меня»

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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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