Футбол
Артем Дзюба: «Статистика напрягает больше вас, чем меня»Спорт-Экспресс 08:38
Нападающий сборной России Артем Дзюба на пресс-конференции перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Бельгии ответил на вопрос о своей безголовой серии и новой роли в "Зените".
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Политика
МИД РФ пообещал ответ на санкции Австралии
В МИД РФ прокомментировали введение Австралией санкций против России, заявив, что Москва ответит на «эту недружественную акцию».
Обновлено в 13:29
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян верят в силу закона о фейковых новостях
Напомним, президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о наказаниях за фейковые новости, а также закон об оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено в 15:28
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Футбол
Джан: «Роналду может праздновать победу так, как хочет»
Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан восторгается партнёром Криштиану Роналду, который забил три мяча "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов
Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов.
Обновлено в 07:24
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено в 17:09
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла размер своего заработка
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
Спецслужбы Турции задержали в Стамбуле террориста
Телеканал отмечает, что спецслужбы Турции несколько дней назад узнали о призыве террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершать нападения на церкви и синагоги в Стамбуле.
Обновлено в 17:56
Происшествия
В Воронеже 50 тысяч человек остались без воды
Крупная авария на магистральном трубопроводе оставила без воды крупнейший спальный микрорайон Воронежа.
Обновлено в 08:01
Экономика
Центробанк разработал этический кодекс для финансистов
В ЦБ отмечают, что кодекс может стать инструментом "мягкого права" Банк России разработал проект Кодекса добросовестного поведения для участников финансового рынка, документ опубликован на сайте регулятора.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Петербурге арестовали продавцов БАДов
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в квартирах и офисах продавцов БАДов в Петербурге проходят проверки.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Семья получила штраф за уход с похорон на 14 секунд позже положенного
В Британия семья получила штраф за то, что завершила похороны члена семья на 14 секунд позже заявленного времени, пишет Grimsby Telegraph.
Обновлено в 12:33
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне не более 2,5%
Федеральная резервная система США сообщила о решении по базовой процентной ставке по итогам заседания в среду.
Обновлено в 14:12
Экономика
Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года
Долгосрочную программу развития ОАО РЖД до 2025 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:27
Политика
Дочь Назарбаева возглавила Сенат Казахстана
Обновлено в 04:54
Общество
Вывозить алкоголь из России станет проще
Для вывоза алкогольной продукции из России не потребуется таможенное декларирование. Об этом сообщили в пресс-релизе Минэкономразвития.
Обновлено в 14:38
Общество
Boeing разрабатывает изменения в модели 737 MAX
Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что компания Boeing ведёт разработку необходимых изменений для авиакомпаний, включающих новое программное обеспечение по управлению полётами в Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон стала трижды мамой
Актриса и певица Джессика Симпсон 20 марта 2019 года снова стала мамой.
Обновлено в 16:19
Футбол
Сборная Германии сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче
Сборная Германии по футболу разошлась миром с командой Сербии в контрольном матче.
Обновлено в 18:00
Политика
МИД России сделал представление послу Чехии
Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.
Обновлено в 10:18
Политика
Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины 73-летнего Радована Караджича, которого Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге в 2016 году присудил к 40 годам тюрьмы за военные преступления 1992-1995 годов.
Обновлено в 10:25
Политика
Мэй возложила на парламент ответственность за перенос сроков Brexit
В среду премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС перенести Brexit c 29 марта на 30 июня 2019 года, при этом она отказалась последовать рекомендации спикера парламента и намерена внести на рассмотрение палаты общин все то же, ранее дважды отвергнутое, предложение по тексту соглашения с ЕС.
Обновлено в 17:23
Экономика
Минфин пообещал масштабные сокращения госслужащих в России
Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко сообщила, что 2020 году будет запущена масштабная реформа государственной службы.
Обновлено вчера в 07:57
Шоу-бизнес
Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации
Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено в 16:49
Армия и оружие
В ЛНР сообщили об эпидемии чесотки, свирепствующей в рядах ВСУ
Официальный представитель Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко сообщил журналистам об эпидемии чесотки, бушующей среди бойцов ВСУ.
Обновлено в 17:35