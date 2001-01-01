Футбол
Артем Дзюба: «„Спартак“ — не моя тема. У них своя жизнь, у меня — своя»
Артем Дзюба: «„Спартак“ — не моя тема. У них своя жизнь, у меня — своя»Матч ТВ18:03
Бывший нападающий «Спартака» Артем Дзюба, ныне выступающий за «Зенит», отметил, что его не особо интересуют последние события в московском клубе.
Матч ТВ18:03
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Футбол
Казанский «Зенит» обыграл «Руселаре» в Лиге чемпионов
Казанский «Зенит» на выезде провел матч с бельгийским клубом «Руселаре» в рамках второго тура Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:47
Футбол
«Барселона» арендовала защитника
Защитник "Валенсии" Джейсон Мурильо на правах аренды перебрался в "Барселону". Соглашение рассчитано до лета 2019 года.
Обновлено в 13:42
Футбол
Дзюба озвучил пятерку лучших российских футболистов
Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба поделился мнением о лучших отечественных футболистах 2018 года, передает "СЭ".
Обновлено в 18:47
Футбол
«Витесс» Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, пробился в четвертьфинал Кубка Нидерландов.
Обновлено в 17:09
Футбол
«Интер» вновь попытается купить Модрича
Руководство «Интера» попытается следующим летом приобрести полузащитника «Реала» Луку Модрича, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 18:40
Футбол
Уле Гуннар Сульшер: «Собираюсь насладиться работой в „МЮ“»
Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что собирается насладиться работой в манчестерском клубе.
Обновлено в 15:26
Футбол
На стадионе «Зенита» намерены провести турнир UFC и Матч звезд НБА
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что в скором времени на домашней арене клуба могут пройти мирового масштаба спортивные мероприятия, в том числе поединки UFC и Матчи звезд НБА.
Обновлено в 16:24
Футбол
Новый стадион «Эвертона» будет рассчитан на 52 тысячи человек
"Эвертон" объявил, что новая арена клуба, постройка которой еще не началась, будет вмещать 52 тысячи человек.
Обновлено в 12:53
Футбол
Руководство «Реала» не рассматривает вариант с приглашением Моуриньо
Увольнение Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" породило разговоры о возможном возвращении португальца в "Реал", переживающий непростое время.
Обновлено в 19:19
Футбол
Шердан Шакири: «Меня обвиняли в увольнении Моуринью»
Обновлено в 14:36
Футбол
Алекс Сандро продлил контракт с «Ювентусом»
Обновлено в 17:42
Футбол
Гол Ракитича «Тоттенхэму» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ
Как сообщает пресс-служба организации, лучшим голом признан мяч хорватского полузащитника испанской «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота английского «Тоттенхэма».
Обновлено в 12:11
Футбол
ЛДПР выдвинула Лебедева на пост президента РФС
Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Игоря Лебедева на выборах президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 08:12
Футбол
Глушаков заявил о желании возглавить «Спартак»
Обновлено в 06:20
Футбол
«ПСЖ» поздравил Мбаппе с днем рождения
Обновлено в 10:50