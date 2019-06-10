Футбол
Артем Дзюба: «Пусть хоть весь мир отвернется. Ничего страшного»Матч ТВ 04:23
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«Я никогда не сдамся»: Артем Дзюба рассказал, как стал лидером «Зенита» и сборной России
Петербургский дневник07:05
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:26, Ашберн
Кино
В Сочи открылся юбилейный фестиваль «Кинотавр»
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
Неизвестные разгромили редакцию «Сноба»
Главный редактор "Сноба" Ксения Чудинова заявила, что в офис проекта проник неизвестный и разгромил редакцию.
Обновлено в 07:02
Политика
YouTube заблокировал видео с оскорблениями герба России
Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать доступ к видеороликам, на которых лидеры бандформирований, в том числе Шамиль Басаев, выражали «неуважение к государственному гербу РФ».
Обновлено в 07:19
Политика
РБК: врио главы Курганской области предложил объединиться с Тюменью
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратился в администрацию президента РФ с предложением объединить регион с Тюменской областью, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:03
Политика
Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.
Обновлено в 05:14
Происшествия
СК проверяет сообщения об избиении пенсионерки и девочки в Зеленограде
Следователи проверяют информацию о том, что женщина избила пенсионерку и девочку, а также опрокинула коляску с ребенком в одном из магазинов Зеленограда, сообщила журналистам помощник руководителя столичного ГСУСК России Оксана Пищулина.
Обновлено в 07:04
Происшествия
УФСБ задержало замдиректора Горэлектротранса Андрея Ростокина
Сотрудники УФСБ по Петербургу задержали заместителя гендиректора ГУП «Горэлектротранс» Андрея Ростокина, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 06:26
Финансы
Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы
Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.
Обновлено в 06:51
Игры
Microsoft рассказала об Xbox нового поколения
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер сыграли свадьбу
Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт женился на дочери известного актёра Кэтрин Шварценеггер.
Обновлено в 04:53
Здоровье
Диетологи назвали зелень, продлевающую молодость
Всего один пучок зелени, по мнению врачей-диетологов, содержит большую часть витаминов и микроэлементов, необходимых человеку в день.
Обновлено в 05:54
Игры
Разработчики Dying Light 2 представили главного героя
Студия Techland привезла с собой на выставку E3 2019 новый трейлер зомби-экшена Dying Light 2. Авторы представили главного героя Эйдена, который, как выясняется, оказывается заражён, но при этом он не превращается в ходячего мертвеца.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю язык
Обновлено в 04:36
Авто
Представлен комфортный кемпер на базе Mercedes Sprinter
Тюнинг-ателье Trakka доработало фургон Mercedes-Benz Sprinter третьей генерации.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью
По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.
Обновлено в 04:30
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Экономика
Жизнь в кредит: россияне стали лояльнее относиться к заимствованиям
Доля россиян, готовых брать кредит в условиях падения доходов в последний год заметно выросла.
Обновлено в 02:08
Экономика
Всемирный банк назвал пять угроз российской экономике
Всемирный банк назвал пять факторов, которые угрожают российской экономике в среднесрочной перспективе.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения
Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Общество
Жители Киселёвска попросили помощи у премьер-министра Канады
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Пожар на заводе лакокрасочной продукции в Советске локализовали
Пожар на заводе лакокрасочной продукции в Советске Калининградской области локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Обновлено в 06:41
Политика
Кремль отказался комментировать дело Голунова
Кремль не может комментировать уголовное дело, открытое в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:31
Авто
Названы самые популярные подержанные автомобили Opel в России
По итогам первых четырех месяцев 2019 г. самой популярной моделью Opel на вторичном рынке стала Astra, разошедшаяся тиражом в 18 393 автомобиля.
Обновлено в 05:21
Общество
Супруг Елизаветы II принц Филипп празднует свое 98-летие
Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй принц Филипп отмечает в понедельник 98-летие: он по-прежнему в отличной форме, регулярно управляет упряжкой лошадей и от вождения автомобиля также не отказывается.
Обновлено в 06:24