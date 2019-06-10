Футбол

Артем Дзюба: «Пусть хоть весь мир отвернется. Ничего страшного»Матч ТВ 04:23

Пусть хоть весь мир отвернется, а такое уже случалось со мной не раз.
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Дзюба: Пусть хоть весь мир отвернется - ничего страшного

Интересант05:38

Артем Дзюба: «Пусть хоть весь мир отвернется. Ничего страшного»

Матч ТВ04:23

Дзюба: В какие-то моменты приходилось закусить удила

Нева Спорт04:27

Артем Дзюба: «Пусть хоть весь мир отвернется. Ничего страшного»

Sportbox.RU04:23

Дзюба: пусть хоть весь мир от меня отвернется

Газета.Ru05:05

«Я никогда не сдамся»: Артем Дзюба рассказал, как стал лидером «Зенита» и сборной России

Петербургский дневник07:05

Дзюба: «Когда приходится начинать путь заново, многие в тебя не верят. Но я никогда не сдамся»

Sport24.ru03:56
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Кино

В Сочи открылся юбилейный фестиваль «Кинотавр»

Обновлено вчера в 16:18
Происшествия

Неизвестные разгромили редакцию «Сноба»

Главный редактор "Сноба" Ксения Чудинова заявила, что в офис проекта проник неизвестный и разгромил редакцию.
Обновлено в 07:02
Политика

YouTube заблокировал видео с оскорблениями герба России

Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать доступ к видеороликам, на которых лидеры бандформирований, в том числе Шамиль Басаев, выражали «неуважение к государственному гербу РФ».
Обновлено в 07:19
Политика

РБК: врио главы Курганской области предложил объединиться с Тюменью

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратился в администрацию президента РФ с предложением объединить регион с Тюменской областью, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима

Обновлено в 06:21
Политика

Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.
Обновлено в 05:14
Происшествия

СК проверяет сообщения об избиении пенсионерки и девочки в Зеленограде

Следователи проверяют информацию о том, что женщина избила пенсионерку и девочку, а также опрокинула коляску с ребенком в одном из магазинов Зеленограда, сообщила журналистам помощник руководителя столичного ГСУСК России Оксана Пищулина.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес

Папа Риты Дакоты помолодел после полугода лечения от алкоголизма

Обновлено в 06:20
Происшествия

УФСБ задержало замдиректора Горэлектротранса Андрея Ростокина

Сотрудники УФСБ по Петербургу задержали заместителя гендиректора ГУП «Горэлектротранс» Андрея Ростокина, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 06:26
Финансы

Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы

Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес

Внебрачная дочка Александра Головина срочно госпитализирована

Обновлено в 07:11
Происшествия

СК просит арестовать шесть подозреваемых в убийстве борца в Москве

Обновлено в 05:00
Игры

Microsoft рассказала об Xbox нового поколения

Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер сыграли свадьбу

Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт женился на дочери известного актёра Кэтрин Шварценеггер.
Обновлено в 04:53
Здоровье

Диетологи назвали зелень, продлевающую молодость

Всего один пучок зелени, по мнению врачей-диетологов, содержит большую часть витаминов и микроэлементов, необходимых человеку в день.
Обновлено в 05:54
Игры

Разработчики Dying Light 2 представили главного героя

Студия Techland привезла с собой на выставку E3 2019 новый трейлер зомби-экшена Dying Light 2. Авторы представили главного героя Эйдена, который, как выясняется, оказывается заражён, но при этом он не превращается в ходячего мертвеца.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю язык

Обновлено в 04:36
Авто

Представлен комфортный кемпер на базе Mercedes Sprinter

Тюнинг-ателье Trakka доработало фургон Mercedes-Benz Sprinter третьей генерации.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия

Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью

По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.
Обновлено в 04:30
Общество

В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Экономика

Жизнь в кредит: россияне стали лояльнее относиться к заимствованиям

Доля россиян, готовых брать кредит в условиях падения доходов в последний год заметно выросла.
Обновлено в 02:08
Экономика

Всемирный банк назвал пять угроз российской экономике

Всемирный банк назвал пять факторов, которые угрожают российской экономике в среднесрочной перспективе.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения

Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Общество

Жители Киселёвска попросили помощи у премьер-министра Канады

Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Пожар на заводе лакокрасочной продукции в Советске локализовали

Пожар на заводе лакокрасочной продукции в Советске Калининградской области локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Обновлено в 06:41
Политика

Кремль отказался комментировать дело Голунова

Кремль не может комментировать уголовное дело, открытое в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:31
Авто

Названы самые популярные подержанные автомобили Opel в России

По итогам первых четырех месяцев 2019 г. самой популярной моделью Opel на вторичном рынке стала Astra, разошедшаяся тиражом в 18 393 автомобиля.
Обновлено в 05:21
Общество

Супруг Елизаветы II принц Филипп празднует свое 98-летие

Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй принц Филипп отмечает в понедельник 98-летие: он по-прежнему в отличной форме, регулярно управляет упряжкой лошадей и от вождения автомобиля также не отказывается.
Обновлено в 06:24
Футбол

Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

Обновлено в 04:42
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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