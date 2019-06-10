Футбол

Артем Дзюба: «Пусть хоть весь мир отвернется. Ничего страшного»Матч ТВ 04:23

Пусть хоть весь мир отвернется, а такое уже случалось со мной не раз.
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Дзюба: Пусть хоть весь мир отвернется - ничего страшного

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Дзюба: В какие-то моменты приходилось закусить удила

Нева Спорт04:27

Артем Дзюба: «Пусть хоть весь мир отвернется. Ничего страшного»

Матч ТВ04:23

Артем Дзюба: «Пусть хоть весь мир отвернется. Ничего страшного»

Sportbox.RU04:23

Дзюба: пусть хоть весь мир от меня отвернется

Газета.Ru05:05
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В Японии назвали причину крушения истребителя F-35A

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Определена дата запуска поездов по Крымскому мосту

Крымский мост соединяет Керченский и Таманский полуострова.
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Голикова: россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем зарабатывают

Граждане Российской Федерации тратят на 13,3 триллионов рублей больше, чем официально зарабатывают.
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Жертвами преступления стали супруги и их 14-летняя дочь 60-летний мужчина подозревается в убийстве семьи соседа по даче, пенсионер застрелился во время задержания, сообщает пресс-служба УМВД по Республике Саха.
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Происшествия

Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве

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Реализация проекта МС-21 сдвинется на год из-за санкций США

Сроки готовности проекта российского среднемагистрального самолета МС-21–300 сдвинутся примерно на год из-за отказа американских производителей поставлять компоненты для лайнера, сказал «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов.
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В Москве 12 июня планируется марш в поддержку Ивана Голунова

Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Футбол

Сборная России перед матчем с Кипром тренируется в полном составе

Сборная России готовится к матчу с Кипром в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 05:08
Политика

Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей

Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.
Обновлено в 04:49
Общество

Число кошек и собак в квартире могут ограничить

Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 03:42
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Ребенок задохнулся в холодильнике в Саратовской области

В Саратовской области проводится проверка по факту смерти восьмилетнего мальчика. Тело ребенка обнаружили в старом закрытом холодильнике.
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Единоборства

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В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю язык

Обновлено в 04:36
Происшествия

На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска

Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области.
Обновлено в 05:05
Политика

Партия Ляшко представила список кандидатов на выборах в Раду

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко на съезде политсилы представил 41 кандидата в списке партии для участия во внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.
Обновлено в 05:40
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Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

Обновлено в 04:42
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Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 03:21
Общество

ФБК сообщил о новом протоколе в отношении Волкова

На оппозиционера Леонида Волкова составили новый протокол за проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.
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На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Авто

Компания Zero презентовала электрический байк для гонок в Pikes Peak

Представители компании Zero очень серьезно рассчитывают на победу в гонках Pikes Peak в классе Open Heavyweight.
Обновлено в 00:29
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Россиян ждет короткая рабочая неделя

Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
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Полковника Захарченко доставили в суд

Обновлено в 05:26
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Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес

Константин Богомолов публично извинился перед Оксаной Лаврентьевой

На фестивале «Кинотавр» Константин Богомолов встретился с Оксаной Лаврентьевой и ее мужем, писателем Александром Цыпкиным.
Обновлено в 03:11
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В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку рейс Москва-Томск

Самолет "Уральских авиалиний", следовавший рейсом из Москвы в Томск, в понедельник совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 03:00
Авто

Названы самые популярные подержанные модели Opel в РФ

Обновлено в 03:35
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Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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В НАТО сообщили о целях учений на Балтике

Обновлено вчера в 20:05
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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