Футбол

Артем Дзюба: «При Манчини ходил на тренировки как на каторгу»
Спорт БИЗНЕС Online
01:40

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о работе под руководством Роберто Манчини.
Спорт БИЗНЕС Online01:40
с чего всё началось

«Спортивные врачи в России – ветеринары». Дзюба шутил и мотивировал студентов на лекции в вузе

Звезда и главный любимец в любом городе – Артем Дзюба.
Eurosport.ruвчера в 15:01

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Артем Дзюба: «При Манчини ходил на тренировки как на каторгу»

Спорт БИЗНЕС Online01:40

Дзюба: «Хотел завязать с футболом, когда в „Зените“ работал Манчини»

Евро-футбол.ру00:31

Дзюба: «Когда в „Зените“ работал Манчини, хотел завязать с футболом»

Sport24.ruвчера в 16:14

Артем Дзюба: «При Манчини ходил на тренировки как на каторгу. Его самолюбование – кошмар»

Sports.ruвчера в 21:49

Дзюба рассказал об отношении к Манчини

Известиявчера в 18:31

Дзюба: я хотел завязать с футболом во время работы с Манчини в «Зените»

Газета.Ruвчера в 17:21

Дзюба: на тренировки к Манчини я ходил как на каторгу

Чемпионатвчера в 19:21
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Армия и оружие

Сирийские военные ранены при атаке ВВС Израиля

Обновлено вчера в 20:18
Происшествия

В Ульяновске обнаружили четыре трупа с огнестрельными ранениями

Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Автомобиль протаранил КПП аэропорта Домодедово

В московском аэропорту Домодедово автомобиль каршеринга протаранил один из контрольно-пропускных пунктов.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие

ВМФ: США наращивают стратегическое высокоточное оружие у границ России

В морских акваториях у границ России Соединенные Штаты размещают морские системы противоракетной обороны, стратегические неядерные системы высокоточного оружия, а также объекты военной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 19:47
Политика

На Украине заканчивается военное положение

30-дневный срок военного положения был введен 26 ноября в 10 областях страны по инициативе президента Петра Порошенко после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 00:57
Здоровье

Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года

Минздрав выступил с предложением вывести табачные изделия из легального оборота после 2050 года.
Обновлено вчера в 22:10
Политика

Луценко заявил о «третьей волне оккупации» со стороны России

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью Bild заявил, что инцидент в Керченском проливе стал «третьей волной оккупации» со стороны России после ситуации в Крыму и Донбассе.
Обновлено вчера в 10:10
Экономика

«Коммерсантъ» предупредил о росте цен на мобильный интернет

В России с начала 2019 года могут вырасти цены на мобильный интернет. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Content Review.
Обновлено в 00:37
Происшествия

У безработного москвича в метро украли рюкзак с 8 млн руб

Материальный ущерб составил около 8 млн 161 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).
Обновлено в 01:41
Политика

Япония решила возобновить китобойный промысел

Японские власти решили возобновить китобойный промысел с июля следующего года, передает Kyodo.
Обновлено вчера в 23:57
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов среды

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов среды в условиях сниженной активности участников рынка во второй день Рождественских праздников.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Перестрелка произошла в центре Казани

Обстоятельства ночной перестрелки в центре Казани выясняют правоохранительные органы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе МВД Татарстана.
Обновлено вчера в 15:37
Общество

«Роскачество» назвало самые вкусные мандарины

Обновлено в 00:30
Происшествия

Суд лишил водительских прав тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева

Обновлено в 01:00
Финансы

Украинские школы оказались под угрозой закрытия, пишут СМИ

На Украине могут начать закрывать школы и сокращать учителей из-за нехватки средств для зарплат педагогам, пишет Strana.ua.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика

«Коммерсантъ»: судейский квартал в Петербурге построят близкие к Пригожину компании

Обновлено вчера в 18:48
Армия и оружие

Новый комплекс ракетного оружия «Булат» создадут в России

В России создаётся новый комплекс управляемого ракетного вооружения «Булат».
Обновлено в 02:28
Общество

Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей

Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено вчера в 12:42
Политика

Северная и Южная Кореи символически объединили свои железные дороги

Об объединении дорог КНДР и Южной Кореи лидеры двух стран Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин говорили еще в ходе своей первой встречи в апреле этого года.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

16-летняя вице-чемпионка по плаванию найдена убитой в Тольятти

23 декабря на пустыре в Тольятти было найдено тело 16-летней вице-чемпионки по плаванию с многочисленными ножевыми ранениям.
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия

В Приамурье расследуют случаи заражения гепатитом С в детской больнице

Следователи в Амурской области расследуют уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в детской областной больнице, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Алексей Лубинский.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие

Пушков отреагировал на отражение ракетного удара по Дамаску

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на отражение комплексами С-300 ракетного удара по Дамаску.
Обновлено в 00:37
Энергетика

Цены на нефть приблизились к $50 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года опускалась в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне к $50 за баррель, обновляя минимумы июля - августа 2017 года.
Обновлено в 00:16
Происшествия

В США самолет упал на жилые дома

Обновлено вчера в 23:57
Политика

Суперцунами «Гнев Одина» предложили использовать против США

Уничтожение восточного побережья Северной Америки при помощи суперцунами «Гнев Одина» предложили авторы издания «Военно-промышленный курьер».
Обновлено в 01:07
Общество

Путин подписал закон о доле в наследстве для предпенсионеров

Президент Владимир Путин утвердил ранее принятый парламентом закон о праве граждан предпенсионного возраста на обязательную долю в наследстве.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

В дагестанском Буйнакске обрушился мост

В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

Мошенники реализовывали поддельную икру тоннами

Обновлено вчера в 23:52
Армия и оружие

В 2019 году появятся высокоточные пули для всех российских калибров

В 2019 году в РФ появятся высокоточные пули для стрелкового оружия по основным российским калибрам.
Обновлено в 02:18
Политика

Владимир Путин подписал закон о бесплатной любительской рыбалке

В документе прописан запрет на использование во время любительской рыбалки электрического тока, взрывчатых и химических веществ, а также подводную охоту в местах отдыха.
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Роберто Манчини
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Бронзовый призёр чемпионата мира, кавалер ордена за заслуги перед Итальянской Республикой. Абсолютный рекордсмен по числу завоёванных Кубков Италии - 10. Главный тренер сборной Италии.
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