Футбол

Артем Дзюба: «Постараюсь накрыть стол парням „Арсенала“»Матч ТВ вчера в 23:02

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что поблагодарил бывших одноклубников из «Арсенала» за победу над «Локомотивом».
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Дзюба собирается накрыть стол игрокам «Арсенала»

Нева Спорт03:36

Артем Дзюба: «Постараюсь накрыть стол для „Арсенала“»

Спорт-Экспрессвчера в 15:59

Дзюба: я узнал о победе в чемпионате России в поезде

Газета.Ru03:08

Артем Дзюба: «Постараюсь накрыть стол парням „Арсенала“»

Sportbox.RUвчера в 23:02

Артем Дзюба: «Постараюсь накрыть стол парням „Арсенала“»

Матч ТВвчера в 23:02

Дзюба пообещал накрыть стол для игроков «Арсенала»

Sport24.ruвчера в 22:28

Дзюба пообещал «проставиться»

Московский Комсомолец03:24
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Происшествия

СК назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следственный комитет назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево — недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:50
Происшествия

За помощью после ЧП в Шереметьеве обратились 19 человек

Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

Главы государств выражают соболезнования по погибшим в Шереметьево

Обновлено в 03:40
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Авто

9 признаков кузовного ремонта автомобиля

Обновлено в 00:00
Происшествия

Названа предварительная причина гибели пассажиров SSJ-100

Обновлено в 03:14
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в Шереметьево

Обновлено в 03:19
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в Шереметьево

Обновлено в 03:24
Игры

Свежие 4K-скриншоты Chernobylite

Ресурс DSOGaming опубликовал ряд скриншотов в разрешении 4K из ранней версии игры Chernobylite, которую разрабатывает Farm 51.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Экономика

Utair почти перестала обслуживать долги перед банками

Проценты по всем кредитам Utair должна платить дважды в год – 20 декабря и 20 июня, в декабре авиакомпания действительно допустила дефолт и по кредиту Сбербанка, подтвердили «Ведомостям» три сотрудника банков-кредиторов.
Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня

Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки

Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм.
Обновлено в 03:54
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Далласом»

«Сент-Луис Блюз» продолжает борьбу за Кубок Стэнли. В полуфинале Западной конференции команда сравняла счет в серии с «Даллас Старз» – 3-3.
Обновлено в 02:11
Политика

WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа

Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 02:10
Общество

Назван простой способ предотвратить раннюю смерть

Зарубежные исследователи проанализировали данные 63 тыс. человек и пришли к выводу, что умеренные физические нагрузки два раза в неделю снижают риск ранней смерти примерно на 30%.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Врачи Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьево

Обновлено в 01:50
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу

Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае

На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие

ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе

ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Экономика

Прибыль Volkswagen за первый квартал выросла почти на 5%

Прибыль немецкого автомобильного концерна Volkswagen за первый квартал 2019 года выросла на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 02:27
Здоровье

Осторожно, данные собираются: как технологии big data меняют мир

Гендиректор АНО «Центр развития деловых компетенций» Олег Гуров рассказывает о возможностях и рисках, связанных с повсеместным использованием больших данных.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Из частного дома в Парголово вынесли вещи и валюту на 4,7 млн рублей

В Парголово вор-домушник проник на территорию коттеджа на улице Горького и вынес из дома ценные вещи и валюту.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Депутат Рады призвал помолиться за погибших в «Шереметьево»

Обновлено в 03:09
Кино

Вышел тизер пятой серии финала «Игры престолов»

На канале HBO в YouTube опубликован тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов». Старт финального сезона сериала был дан 14 апреля.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Авиакатастрофа в Шереметьеве унесла жизни 41 человека

Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево", выжило 37 человек.
Обновлено вчера в 16:44
Общество

В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал

В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 01:29
Общество

Вступили в силу новые правила идентификации россиян в мессенджерах

В России с 5 мая вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах по номеру телефона.
Обновлено вчера в 02:20
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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