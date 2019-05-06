Футбол
Артем Дзюба: «Постараюсь накрыть стол парням „Арсенала“»Матч ТВ вчера в 23:02
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что поблагодарил бывших одноклубников из «Арсенала» за победу над «Локомотивом».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:57, Ашберн
Происшествия
СК назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следственный комитет назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево — недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:50
Происшествия
За помощью после ЧП в Шереметьеве обратились 19 человек
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Авто
9 признаков кузовного ремонта автомобиля
Обновлено в 00:00
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в Шереметьево
Обновлено в 03:24
Игры
Свежие 4K-скриншоты Chernobylite
Ресурс DSOGaming опубликовал ряд скриншотов в разрешении 4K из ранней версии игры Chernobylite, которую разрабатывает Farm 51.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Экономика
Utair почти перестала обслуживать долги перед банками
Проценты по всем кредитам Utair должна платить дважды в год – 20 декабря и 20 июня, в декабре авиакомпания действительно допустила дефолт и по кредиту Сбербанка, подтвердили «Ведомостям» три сотрудника банков-кредиторов.
Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня
Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки
Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм.
Обновлено в 03:54
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Далласом»
«Сент-Луис Блюз» продолжает борьбу за Кубок Стэнли. В полуфинале Западной конференции команда сравняла счет в серии с «Даллас Старз» – 3-3.
Обновлено в 02:11
Политика
WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа
Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 02:10
Общество
Назван простой способ предотвратить раннюю смерть
Зарубежные исследователи проанализировали данные 63 тыс. человек и пришли к выводу, что умеренные физические нагрузки два раза в неделю снижают риск ранней смерти примерно на 30%.
Обновлено в 03:53
Музыка
Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае
На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Экономика
Прибыль Volkswagen за первый квартал выросла почти на 5%
Прибыль немецкого автомобильного концерна Volkswagen за первый квартал 2019 года выросла на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 02:27
Здоровье
Осторожно, данные собираются: как технологии big data меняют мир
Гендиректор АНО «Центр развития деловых компетенций» Олег Гуров рассказывает о возможностях и рисках, связанных с повсеместным использованием больших данных.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Из частного дома в Парголово вынесли вещи и валюту на 4,7 млн рублей
В Парголово вор-домушник проник на территорию коттеджа на улице Горького и вынес из дома ценные вещи и валюту.
Обновлено в 03:21
Кино
Вышел тизер пятой серии финала «Игры престолов»
На канале HBO в YouTube опубликован тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов». Старт финального сезона сериала был дан 14 апреля.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Авиакатастрофа в Шереметьеве унесла жизни 41 человека
Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево", выжило 37 человек.
Обновлено вчера в 16:44
Общество
В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал
В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 01:29
Общество
Вступили в силу новые правила идентификации россиян в мессенджерах
В России с 5 мая вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах по номеру телефона.
Обновлено вчера в 02:20