Футбол

Артем Дзюба: «Постараюсь накрыть стол парням „Арсенала“»Матч ТВ вчера в 23:02

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что поблагодарил бывших одноклубников из «Арсенала» за победу над «Локомотивом».
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Дзюба собирается накрыть стол игрокам «Арсенала»

Нева Спорт03:36

Дзюба пообещал «проставиться»

Московский Комсомолец03:24

Артем Дзюба: «Постараюсь накрыть стол парням „Арсенала“»

Матч ТВвчера в 23:02

Артем Дзюба хочет «проставиться» перед игроками «Арсенала» за победу над «Локомотивом»

Тульские новости04:10

Артем Дзюба: «Постараюсь накрыть стол парням „Арсенала“»

Sportbox.RUвчера в 23:02

Дзюба: я узнал о победе в чемпионате России в поезде

Газета.Ru03:08

Дзюба пообещал накрыть стол для игроков «Арсенала»

Sport24.ruвчера в 22:28
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Происшествия

Врачи Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьево

Обновлено в 01:50
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

Порошенко назначил нового командующего военной операцией в Донбассе

Обновлено в 09:41
Происшествия

Минтранс не увидел оснований для приостановки полетов SSJ-100

Министр транспорта России, председатель госкомиссии по урегулированию чрезвычайных ситуаций Евгений Дитрих ответил на вопрос журналистов по поводу приостановки эксплуатации российских самолетов SSJ-100.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Заводской район Орла остался без воды

Жители Заводского района Орла остались без воды сегодня днем, 6 мая. Причиной тому послужила авария на трубопроводе по Кромскому шоссе.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший внук королевы Великобритании герцог Сассекский Гарри объявил о рождении сына, сообщает в понедельник телеканал Sky News.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Соловьев заступился за спасавших сумки пассажиров «Суперджета»

Обновлено в 04:01
Происшествия

Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100

На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Политика

Климкин намерен предложить Зеленскому свою отставку

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что предложит новому президенту страны Владимиру Зеленскому уволить его с должности главы внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета

Хлопок и вспышка предшествовали аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщила бортпроводник воздушного судна Татьяна Касаткина в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".
Обновлено в 08:10
Политика

Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в Крым

Обновлено в 09:03
Армия и оружие

В порт Одессы зашел британский военный корабль

В порт Одессы зашел корабль Военно-морских сил Великобритании «Эхо». Об этом сообщают «Українські Новини».
Обновлено в 04:59
Футбол

«Ростов» и «Оренбург» интересуются защитником «Сочи»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Сочи» Игорь Юрганов попал в сферу интересов сразу двух клубов Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 09:29
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Происшествия

СК считает предварительной версией катастрофы SSJ-100 попадание молнии

Обновлено в 08:44
Политика

Трамп заявил о потере $500 млрд на торговле с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США потеряли около $500 млрд на торговле с КНР.
Обновлено в 08:44
Происшествия

В Москве машина посольства Италии столкнулась с автомобилем полиции

Обновлено в 06:47
Политика

Помпео: США обеспокоены действиями Китая в Арктике

Соединённые Штаты обеспокоены действиями Китая в Арктике, включая возможную милитаризацию региона.
Обновлено в 09:44
Происшествия

СК завел дело на журналистку, которую мэр Якутска обвинила в шантаже

В конце марта мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что подала заявление в полицию, в котором утверждает, что известная в городе журналистка якобы ее шантажирует, требуя отозвать судебный иск администрации к застройщику по земельному спору.
Обновлено в 07:12
Политика

Порошенко назвал потери украинских войск в Донбассе

В ходе поездки Порошенко встретился с военнослужащими, участвующими в операции объединенных сил (ООС).
Обновлено в 09:27
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Энергетика

Reuters: Россия продолжает отгружать загрязненную нефть

В российском морском торговом порту Усть-Луга продолжают грузить загрязненную нефть на танкеры, сообщил Reuters со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Сбербанк спишет задолженность по кредитам пострадавшим в Шереметьево

Сбербанк принял решение урегулировать задолженности по кредитам пострадавших в авиакатастрофе в аэропорту "Шереметьево", сообщили в кредитной организации.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес

Неизвестные воруют с могилы Юлии Началовой игрушки и свечи

Обновлено в 08:35
Происшествия

СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Политика

Стоявшая возле Порошенко девушка-военнослужащая упала в обморок

Обновлено в 08:52
Происшествия

Пассажирский Boeing выкатился за пределы ВПП после посадки в Норильске

Пассажирский Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в Норильске. Об этом в понедельник, 6 мая, пишет Интерфакс.
Обновлено в 03:47
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Шоу-бизнес

Отец Леонида Агутина перенес спасительную операцию на легких в Израиле

Обновлено в 07:00
Наука

Одомашнивание лошадей привело к потере генетического разнообразия

Обновлено вчера в 11:59
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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