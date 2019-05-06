Футбол
Артем Дзюба: «Постараюсь накрыть стол парням „Арсенала“»Матч ТВ вчера в 23:02
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что поблагодарил бывших одноклубников из «Арсенала» за победу над «Локомотивом».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 10:02, Ашберн
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия
Минтранс не увидел оснований для приостановки полетов SSJ-100
Министр транспорта России, председатель госкомиссии по урегулированию чрезвычайных ситуаций Евгений Дитрих ответил на вопрос журналистов по поводу приостановки эксплуатации российских самолетов SSJ-100.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Заводской район Орла остался без воды
Жители Заводского района Орла остались без воды сегодня днем, 6 мая. Причиной тому послужила авария на трубопроводе по Кромскому шоссе.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший внук королевы Великобритании герцог Сассекский Гарри объявил о рождении сына, сообщает в понедельник телеканал Sky News.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100
На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Политика
Климкин намерен предложить Зеленскому свою отставку
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что предложит новому президенту страны Владимиру Зеленскому уволить его с должности главы внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета
Хлопок и вспышка предшествовали аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщила бортпроводник воздушного судна Татьяна Касаткина в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
В порт Одессы зашел британский военный корабль
В порт Одессы зашел корабль Военно-морских сил Великобритании «Эхо». Об этом сообщают «Українські Новини».
Обновлено в 04:59
Футбол
«Ростов» и «Оренбург» интересуются защитником «Сочи»
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Сочи» Игорь Юрганов попал в сферу интересов сразу двух клубов Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 09:29
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Политика
Трамп заявил о потере $500 млрд на торговле с Китаем
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США потеряли около $500 млрд на торговле с КНР.
Обновлено в 08:44
Политика
Помпео: США обеспокоены действиями Китая в Арктике
Соединённые Штаты обеспокоены действиями Китая в Арктике, включая возможную милитаризацию региона.
Обновлено в 09:44
Происшествия
СК завел дело на журналистку, которую мэр Якутска обвинила в шантаже
В конце марта мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что подала заявление в полицию, в котором утверждает, что известная в городе журналистка якобы ее шантажирует, требуя отозвать судебный иск администрации к застройщику по земельному спору.
Обновлено в 07:12
Политика
Порошенко назвал потери украинских войск в Донбассе
В ходе поездки Порошенко встретился с военнослужащими, участвующими в операции объединенных сил (ООС).
Обновлено в 09:27
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Энергетика
Reuters: Россия продолжает отгружать загрязненную нефть
В российском морском торговом порту Усть-Луга продолжают грузить загрязненную нефть на танкеры, сообщил Reuters со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Сбербанк спишет задолженность по кредитам пострадавшим в Шереметьево
Сбербанк принял решение урегулировать задолженности по кредитам пострадавших в авиакатастрофе в аэропорту "Шереметьево", сообщили в кредитной организации.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Неизвестные воруют с могилы Юлии Началовой игрушки и свечи
Обновлено в 08:35
Происшествия
СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Пассажирский Boeing выкатился за пределы ВПП после посадки в Норильске
Пассажирский Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в Норильске. Об этом в понедельник, 6 мая, пишет Интерфакс.
Обновлено в 03:47
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Наука
Одомашнивание лошадей привело к потере генетического разнообразия
Обновлено вчера в 11:59