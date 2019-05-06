Футбол
Артем Дзюба: «Постараюсь накрыть стол для „Арсенала“»Спорт-Экспресс вчера в 15:59
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба пообещал отблагодарить игроков "Арсенала", которые победили "Локомотив" (2:0) в матче 27-го тура чемпионата России. Эта победа позволила "Зениту" досрочно стать чемпионом России.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:57, Ашберн
Происшествия
Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»
Обновлено вчера в 17:39
Общество
Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес
При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено вчера в 04:09
Армия и оружие
США направят авианосную группу «в качестве сигнала» для Ирана
Соединенные Штаты направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ).
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
СК сообщил о 37 выживших в авиакатастрофе в Шереметьево
Ранее в СК сообщали, что в результате катастрофы погибли 13 человек. В последнем сообщении ведомства число погибших не названо.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
В СК подтвердили гибель 41 человека при ЧП в Шереметьево
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Шереметьево и Аэрофлот выразили соболезнования в связи с ЧП с SSJ-100
Обновлено вчера в 21:10
Наука
В США тестируют украшения-контрацептивы
Обновлено 02 мая в 20:01
Происшествия
Гражданин США погиб при пожаре самолета SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 19:13
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини
Певец Михаил Гребенщиков преподавал в школе, у него остались архивные кадры репетиций, которые он и выложил в интернет к юбилею Аллы Борисовны.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
В Москве самолет сделал аварийную посадку из-за пожара на борту
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия
На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска
Обновлено вчера в 15:59
Футбол
Как в Англии забили «самый неспортивный» гол в истории футбола
Несколько дней назад футбольный мир обсуждал громкую историю из матча английского Чемпионшипа «Лидс» – «Астон Вилла».
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 14:52
Общество
Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Какие рейсы отменили из-за пожара самолета в Шереметьево
В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево компания "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 5 и 6 мая.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Стала известна причина пожара в приземлившемся в Шереметьево самолете
Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево при посадке загорелся пассажирский самолет.
Обновлено вчера в 12:14
Политика
В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»
Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено вчера в 13:50
Общество
ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве
Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Опубликовано видео эвакуации из загоревшегося в Шереметьево самолета
В Сети появились кадры эвакуации пассажиров из самолета Sukhoi Superjet 100 рейса Москва – Мурманск, который загорелся при аварийной посадке в Шереметьево.
Обновлено вчера в 12:27
Футбол
Миралем Пьянич: «„ПСЖ“ может заинтересовать любого игрока»
«ПСЖ» входит в топ-8 европейских клубов. Они хотят выйти на следующий уровень в Лиге чемпионов.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
Сестра прояснила судьбу спасавшего пассажиров SSJ 100 бортпроводника
Обновлено вчера в 15:33
Политика
Больше половины россиян выступили за окончание операции в Сирии
Почти два года назад в пользу завершения выступало чуть менее половины респондентов.
Обновлено в 00:33
Происшествия
В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении известной журналистки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении якутской журналистки по обвинению в вымогательстве, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.
Обновлено вчера в 21:25
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено вчера в 08:16
Политика
Штаб Зеленского поддержал курс Порошенко
Святослав Юраш, который является представителем штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что новая администрация страны будет продолжать курс украинского лидера Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
Степной пожар перекинулся на лес в заповеднике «Хакасский»
Возгорание уже перекинулось на лес в заповеднике. В воскресенье пал травы перекинулся на лес на участке "Чазы".
Обновлено в 00:45
Происшествия
На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ
На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 00:55