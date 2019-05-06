Футбол
Артем Дзюба: «Постараюсь накрыть стол для „Арсенала“»Спорт-Экспресс вчера в 15:59
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба пообещал отблагодарить игроков "Арсенала", которые победили "Локомотив" (2:0) в матче 27-го тура чемпионата России. Эта победа позволила "Зениту" досрочно стать чемпионом России.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:29, Ашберн
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево
"Валентина Матвиенко выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолета SSJ 100 в аэропорту Шереметьево", - сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур по погибшим в «Шереметьево»
В Мурманской области объявлен трёхдневный траур по погибшим в московском аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 00:57
Экономика
Россию и Китай заподозрили в создании «золотой» ловушки для США
«Россия и Китай готовятся к какой-то финальной игре, а их стратегия заключается в том, чтобы получить как можно больше золота», – говорится в статье.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Эвакуации пассажиров с горящего SSJ-100 мешала ручная кладь
Пассажиры совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказали о том, что эвакуации людей, находившихся в хвостовой части лайнера, объятого пламенем, мешали сидящие впереди пассажиры, которые фактически заблокировали проход, спасая свою ручную кладь.
Обновлено вчера в 16:51
Авто
В России упал спрос на праворульные автомобили
В 1 квартале 2019 года спрос на праворульные автомобили в Дальневосточном федеральном округе упал на 85% до 17,3 тыс. единиц.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Россиян призвали отказаться от полетов на Sukhoi Superjet 100
Ситуацию с катастрофой в московском аэропорту Шереметьево, где после жесткой посадки загорелся самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, прокомментировал член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом
Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что в результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево» были госпитализированы 6 человек.
Обновлено в 01:34
Кино
Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд
Обновлено вчера в 18:05
Кино
Умерла знаменитая голливудская актриса Барбара Перри
Выдающаяся американская актриса Барбара Перри ушла из жизни в возрасте 97 лет.
Обновлено в 02:09
Политика
WSJ: Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа
Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете.
Обновлено вчера в 20:05
Армия и оружие
Дети погибших военных РФ и Сирии отправились на отдых в «Артек»
Обновлено вчера в 08:28
Армия и оружие
США направят авианосную группу к берегам Ирана
США направят ударную группу военно-морских сил во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков к берегам Ирана.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Трамп поддержал слова юриста о продлении своего президентского срока
Дональд Трамп 5 мая в Twitter поделился записью юриста Джерри Фалуэлла – младшего, в которой тот предложил продлить его президентский срок на два года.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
«Печальный факт» о Зеленском рассказал депутат Рады
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать для мира в Донбассе.
Обновлено вчера в 21:42
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу
Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
В Пакистане загорелся автобус с пассажирами, погибли восемь человек
По меньшей мере восемь человек погибли, еще четыре получили ранения в результате возгорания в автобусе в городе Джелам (провинция Пенджаб) на севере Пакистана, сообщает в понедельник телеканал Geo TV.
Обновлено в 01:51
Музыка
Победившая в «Голосе» дочь Алсу сделала заявление о своем будущем
Победить в шоу было непросто, заметила певица. Это второе заявление семьи Алсу после скандала.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия
При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек
В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Молния могла стать причиной катастрофы в Шереметьево
Появилась информация о возможной причине возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet 100, который экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия
WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX
Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено вчера в 20:27
Экономика
Utair почти перестала обслуживать долги перед банками
Проценты по всем кредитам Utair должна платить дважды в год – 20 декабря и 20 июня, в декабре авиакомпания действительно допустила дефолт и по кредиту Сбербанка, подтвердили «Ведомостям» три сотрудника банков-кредиторов.
Обновлено вчера в 17:58
Гаджеты
«Геркулес»: рассекречен новый флагманский смартфон Xiaomi
Обновлено в 00:29