Футбол

Артем Дзюба: «Постараюсь накрыть стол для „Арсенала“»Спорт-Экспресс вчера в 15:59

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба пообещал отблагодарить игроков "Арсенала", которые победили "Локомотив" (2:0) в матче 27-го тура чемпионата России. Эта победа позволила "Зениту" досрочно стать чемпионом России.
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Артем Дзюба: «Постараюсь накрыть стол парням „Арсенала“»

Матч ТВвчера в 23:02

Артем Дзюба: «Постараюсь накрыть стол парням „Арсенала“»

Sportbox.RUвчера в 23:02

Дзюба пообещал накрыть стол для игроков «Арсенала»

Sport24.ruвчера в 22:28

Артем Дзюба пообещал «накрыть стол» «Арсеналу»

Петербургский дневник01:16

Артем Дзюба: «Постараюсь накрыть стол для „Арсенала“»

Спорт-Экспрессвчера в 15:59
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Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров

Обновлено вчера в 17:54
Происшествия

Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

"Валентина Матвиенко выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолета SSJ 100 в аэропорту Шереметьево", - сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

В Мурманской области объявлен траур по погибшим в «Шереметьево»

В Мурманской области объявлен трёхдневный траур по погибшим в московском аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 00:57
Экономика

Россию и Китай заподозрили в создании «золотой» ловушки для США

«Россия и Китай готовятся к какой-то финальной игре, а их стратегия заключается в том, чтобы получить как можно больше золота», – говорится в статье.
Обновлено в 01:35
Происшествия

В катастрофе Sukhoi Superjet в Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено в 00:01
Происшествия

Эвакуации пассажиров с горящего SSJ-100 мешала ручная кладь

Пассажиры совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказали о том, что эвакуации людей, находившихся в хвостовой части лайнера, объятого пламенем, мешали сидящие впереди пассажиры, которые фактически заблокировали проход, спасая свою ручную кладь.
Обновлено вчера в 16:51
Авто

В России упал спрос на праворульные автомобили

В 1 квартале 2019 года спрос на праворульные автомобили в Дальневосточном федеральном округе упал на 85% до 17,3 тыс. единиц.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Россиян призвали отказаться от полетов на Sukhoi Superjet 100

Ситуацию с катастрофой в московском аэропорту Шереметьево, где после жесткой посадки загорелся самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, прокомментировал член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.
Обновлено в 01:12
Происшествия

Спасатели достали тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьеве

Обновлено в 01:24
Происшествия

Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом

Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что в результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево» были госпитализированы 6 человек.
Обновлено в 01:34
Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Обновлено вчера в 18:05
Кино

Умерла знаменитая голливудская актриса Барбара Перри

Выдающаяся американская актриса Барбара Перри ушла из жизни в возрасте 97 лет.
Обновлено в 02:09
Политика

WSJ: Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа

Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:53
Общество

ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете.
Обновлено вчера в 20:05
Армия и оружие

Дети погибших военных РФ и Сирии отправились на отдых в «Артек»

Обновлено вчера в 08:28
Армия и оружие

США направят авианосную группу к берегам Ирана

США направят ударную группу военно-морских сил во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков к берегам Ирана.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Политика

Трамп поддержал слова юриста о продлении своего президентского срока

Дональд Трамп 5 мая в Twitter поделился записью юриста Джерри Фалуэлла – младшего, в которой тот предложил продлить его президентский срок на два года.
Обновлено вчера в 20:36
Политика

«Печальный факт» о Зеленском рассказал депутат Рады

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать для мира в Донбассе.
Обновлено вчера в 21:42
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу

Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

В Пакистане загорелся автобус с пассажирами, погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли, еще четыре получили ранения в результате возгорания в автобусе в городе Джелам (провинция Пенджаб) на севере Пакистана, сообщает в понедельник телеканал Geo TV.
Обновлено в 01:51
Музыка

Победившая в «Голосе» дочь Алсу сделала заявление о своем будущем

Победить в шоу было непросто, заметила певица. Это второе заявление семьи Алсу после скандала.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия

При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек

В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Молния могла стать причиной катастрофы в Шереметьево

Появилась информация о возможной причине возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet 100, который экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX

Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено вчера в 20:27
Экономика

Utair почти перестала обслуживать долги перед банками

Проценты по всем кредитам Utair должна платить дважды в год – 20 декабря и 20 июня, в декабре авиакомпания действительно допустила дефолт и по кредиту Сбербанка, подтвердили «Ведомостям» три сотрудника банков-кредиторов.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

На пляже новосибирского Академгородка убит молодой человек

Обновлено в 01:50
Гаджеты

«Геркулес»: рассекречен новый флагманский смартфон Xiaomi

Обновлено в 00:29
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Российский политик. Губернатор Тульской области с 22 сентября 2016 года. Герой Российской Федерации. Заместитель министра обороны Российской Федерации, Генерал-лейтенант.
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