Футбол
Артем Дзюба: «Пенальти Испании должен был бить Игнашевич»Матч ТВ 08:51
Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба вспомнил эмоции, которые испытал в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании. Напомним, Дзюба забил с пенальти по ходу матча, а в послематчевой серии одиннадцатиметровых сильнее оказалась Россия.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:50, Вашингтон
Общество
Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня
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Обновлено в 07:52
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
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Обновлено в 06:56
Политика
МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса
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Обновлено в 10:34
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Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
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Обновлено в 07:27
Общество
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Общество
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Обновлено в 08:58
Политика
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Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено в 07:40
Происшествия
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В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Политика
Из плена талибов в Афганистане освободили россиянина
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Обновлено вчера в 09:01
Политика
Зеленский назначил нового главу Госпогранслужбы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Дейнеко новым главой Госпогранслужбы страны.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
В Астраханской области испытали арктический вариант «Тора»
Арктический вариант ЗРК «Тор» отличается тем, что выполнен на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30.
Обновлено в 10:02
Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
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Политика
ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола
Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) может разорвать юридические и церковные связи с почетным патриархом Филаретом, если он попытается устроить собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 10:41
Общество
На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова
Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
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Транспорт
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Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Футбол
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун привлек внимание представителей «Лацио».
Обновлено в 07:48
Происшествия
Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041
Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 задержали у берегов Крыма в мае 2018 года за незаконный промысел рыбы.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его оперативника
Журналист Иван Голунов рассказал, что после задержания по ложному обвинению в сбыте наркотиков его избил оперативник, которого звали Максим Уметбаев.
Обновлено в 10:42
Технологии
Look At Media проведет ребрендинг
Медиахолдинг будет называться Redefine Бренд медиахолдинга Look At Media, куда входят онлайн-издания The Village, Wonderzine и Spletnik.ru, завершает свою историю.
Обновлено в 04:30
Музыка
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Обновлено в 07:07
Происшествия
В Улан-Удэ привлекли вертолет к тушению пожара на строительном рынке
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению крупного пожара на территории строительного рынка в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов застрелен в Лос-Анджелесе
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов застрелен 10 июня в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 10:03
Игры
«Лаборатория Касперского»: В пиратских видеоиграх спрятаны вредоносы
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