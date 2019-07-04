Футбол

Артем Дзюба: «Надеюсь, что новая экипировка окажется фартовой»Матч ТВ 09:03

Еще надеюсь, что новая экипировка окажется фартовой.
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Оздоев: «Форма очень комфортная. На себе ее практически не чувствую»

Sport24.ru08:34

Дзюба надеется на грамотно составленный календарь РПЛ

Спорт-Экспресс08:50

Дзюба: на одну футболку «Зенита» уходит 16 бутылок. На мою, наверное, 22

Чемпионат09:13

Артем Дзюба: «Надеюсь, сейчас человек создавал календарь зимой и он будет правильный»

Sports.ru09:10

Артем Дзюба: «Надеюсь, что новая экипировка окажется фартовой»

Матч ТВ09:03

Артем Дзюба: «Надеюсь, что новая экипировка окажется фартовой»

Sportbox.RU09:03

Дзюба надеется, что в этот раз календарь РПЛ будет правильным

РИА Новости09:25
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Лолита заявила о расставании с молодым мужем

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Ущерб от действий экс-главы «Автодора» превысил 2 млрд рублей

В Следственном комитете России заявили, что ущерб от действий бывшего главы "Автодора" Сергея Кельбаха превысил 2 млрд рублей.
Обновлено в 09:59
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В РЖД анонсировали новый плацкарт без боковушек

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Игры

Авторы Bulletstorm хотят дать франшизе «вторую жизнь»

Обновлено в 07:37
Политика

«Нафтогаз» ожидает перебои с транзитом российского газа через Украину

Киев ожидает перебои уже в первом квартале 2020 года. На Украине готовятся к перебоям в транзите российского газа.
Обновлено вчера в 18:57
Кино

Рами Малек назвал причину отказа от роли в фильме о Джеймсе Бонде

Обновлено в 08:21
Политика

Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех»

Беседа президента России и Папы Римского в Ватикане продлилась около часа. Встреча прошла в Апостольской библиотеке Апостольского дворца.
Обновлено в 10:10
Музыка

Группа Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова

Культовая британская группа Massive Attack записала кавер на песню группы «Гражданская оборона» «Все идет по плану».
Обновлено в 02:33
Политика

В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Обновлено в 08:46
Политика

Киев арестовал «свидетеля» по делу гибели «Боинга» над Донбассом

Еще в понедельник, 1 июля, журналист в Сети сообщил, что бойца ДНР накачали психотропными веществами и тайно вывезли из Республики для подготовки с его помощью провокации против России в деле гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Кокорин и Мамаев этапированы в колонию

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 08:18
Политика

В Грузии расследуют митинг в Тбилиси по статье о попытке госпереворота

Генпрокуратура Грузии заявляет, что ведет расследование митинга 20-21 июня в Тбилиси по статьям об организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота с целью захвата власти.
Обновлено в 08:15
Футбол

Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Ростова» по поводу «Чайки»

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление руководства "Ростова" по поводу оскорбительных высказываний в адрес болельщиков команды со стороны "Чайки" из села Песчанокопского и лично президента клуба Андрея Чайки, сообщил РИА Новости председатель комитета Семен Андреев.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Культура

В Туле разрисовывают центр города

После создания арт-квартала в центре города может появиться новый туристический и экскурсионный маршрут.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Фото «помолодевшей» Маши Распутиной шокировало поклонников

Певица Маша Распутина опубликовала в своем Instagram свою новую фотографию.
Обновлено вчера в 17:33
Политика

Единоросс получил замечание за угрозу изнасиловать бывшего депутата

Депутат городской думы Югорска, член «Единой России» Александр Беккер получил партийное замечание после угроз о физической расправе и изнасиловании своему бывшему коллеге по думе Антону Пантину.
Обновлено в 08:29
Авто

Red Bull показал видео, на котором КамАЗ обогнал Lamborghini

Обновлено вчера в 09:23
Кино

В сериале Netflix о Николае II показали Мавзолей Ленина

Обновлено в 04:14
Общество

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

"Наверное, вообще надо запретить (мобильные телефоны) в школах", — отметила спикер. По словам Матвиенко, для мобильных нет условий хранения.
Обновлено в 10:24
Политика

Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате

Обновлено в 02:57
Политика

Представитель Миллера возглавил пресс-службу «Газпрома»

Официальный представитель главы «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов назначен руководителем департамент информационной политики компании, сменив на этом посту 69-летнего Александра Беспалова.
Обновлено в 10:13
Происшествия

К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия

Обновлено в 05:47
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Кино

Стало известно имя режиссера сериала «Властелин колец»

Обновлено в 05:56
Космос

Телескоп NASA открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света

При помощи телескопа «Чадра» ученым NASA удалось измерить скорость вращения черной дыры.
Обновлено в 10:11
Политика

Рейтинги партии «Слуга народа» упали

У партии «Слуга народа» начал падать рейтинг, однако она продолжает сохранять лидерство в предвыборной гонке в Верховную Раду, свидетельствуют результаты социологического опроса.
Обновлено в 08:01
Общество

Власти Амстердама предложили запретить витрины с проститутками

Мэр Амстердама Фемке Хальсема предложила четыре варианта решения проблемы туристов, которые мешают работать легальным проституткам в квартале красных фонарей.
Обновлено в 09:23
Футбол

Вышел первый трейлер фильма о Льве Яшине

Обновлено в 08:40
Происшествия

Головинский суд не нашел правонарушения в действиях сразу трех задержанных на марше в поддержку Ивана Голунова

Головинский суд Москвы не нашел правонарушения в действиях сразу трех задержанных на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 07:30
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