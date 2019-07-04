Футбол
Артем Дзюба: «Надеюсь, что новая экипировка окажется фартовой»Матч ТВ 09:03
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Шоу-бизнес
Лолита заявила о расставании с молодым мужем
Обновлено в 08:31
Происшествия
Ущерб от действий экс-главы «Автодора» превысил 2 млрд рублей
В Следственном комитете России заявили, что ущерб от действий бывшего главы "Автодора" Сергея Кельбаха превысил 2 млрд рублей.
Обновлено в 09:59
Транспорт
В РЖД анонсировали новый плацкарт без боковушек
Обновлено в 09:46
Игры
Авторы Bulletstorm хотят дать франшизе «вторую жизнь»
Обновлено в 07:37
Политика
«Нафтогаз» ожидает перебои с транзитом российского газа через Украину
Киев ожидает перебои уже в первом квартале 2020 года. На Украине готовятся к перебоям в транзите российского газа.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех»
Беседа президента России и Папы Римского в Ватикане продлилась около часа. Встреча прошла в Апостольской библиотеке Апостольского дворца.
Обновлено в 10:10
Музыка
Группа Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова
Культовая британская группа Massive Attack записала кавер на песню группы «Гражданская оборона» «Все идет по плану».
Обновлено в 02:33
Политика
Киев арестовал «свидетеля» по делу гибели «Боинга» над Донбассом
Еще в понедельник, 1 июля, журналист в Сети сообщил, что бойца ДНР накачали психотропными веществами и тайно вывезли из Республики для подготовки с его помощью провокации против России в деле гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Кокорин и Мамаев этапированы в колонию
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 08:18
Политика
В Грузии расследуют митинг в Тбилиси по статье о попытке госпереворота
Генпрокуратура Грузии заявляет, что ведет расследование митинга 20-21 июня в Тбилиси по статьям об организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота с целью захвата власти.
Обновлено в 08:15
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Ростова» по поводу «Чайки»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление руководства "Ростова" по поводу оскорбительных высказываний в адрес болельщиков команды со стороны "Чайки" из села Песчанокопского и лично президента клуба Андрея Чайки, сообщил РИА Новости председатель комитета Семен Андреев.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Культура
В Туле разрисовывают центр города
После создания арт-квартала в центре города может появиться новый туристический и экскурсионный маршрут.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Фото «помолодевшей» Маши Распутиной шокировало поклонников
Певица Маша Распутина опубликовала в своем Instagram свою новую фотографию.
Обновлено вчера в 17:33
Политика
Единоросс получил замечание за угрозу изнасиловать бывшего депутата
Депутат городской думы Югорска, член «Единой России» Александр Беккер получил партийное замечание после угроз о физической расправе и изнасиловании своему бывшему коллеге по думе Антону Пантину.
Обновлено в 08:29
Авто
Red Bull показал видео, на котором КамАЗ обогнал Lamborghini
Обновлено вчера в 09:23
Кино
В сериале Netflix о Николае II показали Мавзолей Ленина
Обновлено в 04:14
Общество
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
"Наверное, вообще надо запретить (мобильные телефоны) в школах", — отметила спикер. По словам Матвиенко, для мобильных нет условий хранения.
Обновлено в 10:24
Политика
Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате
Обновлено в 02:57
Политика
Представитель Миллера возглавил пресс-службу «Газпрома»
Официальный представитель главы «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов назначен руководителем департамент информационной политики компании, сменив на этом посту 69-летнего Александра Беспалова.
Обновлено в 10:13
Происшествия
К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия
Обновлено в 05:47
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Кино
Стало известно имя режиссера сериала «Властелин колец»
Обновлено в 05:56
Космос
Телескоп NASA открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света
При помощи телескопа «Чадра» ученым NASA удалось измерить скорость вращения черной дыры.
Обновлено в 10:11
Политика
Рейтинги партии «Слуга народа» упали
У партии «Слуга народа» начал падать рейтинг, однако она продолжает сохранять лидерство в предвыборной гонке в Верховную Раду, свидетельствуют результаты социологического опроса.
Обновлено в 08:01
Общество
Власти Амстердама предложили запретить витрины с проститутками
Мэр Амстердама Фемке Хальсема предложила четыре варианта решения проблемы туристов, которые мешают работать легальным проституткам в квартале красных фонарей.
Обновлено в 09:23
Футбол
Вышел первый трейлер фильма о Льве Яшине
Обновлено в 08:40
Происшествия
Головинский суд не нашел правонарушения в действиях сразу трех задержанных на марше в поддержку Ивана Голунова
Головинский суд Москвы не нашел правонарушения в действиях сразу трех задержанных на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 07:30