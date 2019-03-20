Футбол
Артем Дзюба: «Моя серия больше вас напрягает, чем меня»Матч ТВ 08:55
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
Футбол
Погба назвал «Реал» мечтой каждого футболиста
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не скрывает, что восхищается «Реалом» и главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом.
Обновлено в 12:58
Экономика
Минтруд подготовил законопроект о пособиях для семей с низким доходом
Документ предполагает выплату пособий за первого и второго ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи ниже размера двух прожиточных минимумов вместо полутора.
Обновлено в 07:31
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство кроссовера Skoda Karoq начнется в России этой осенью, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на председателя совета директоров Skoda Auto Бернхарда Майера.
Обновлено в 14:39
Политика
Путин призвал британских бизнесменов вложиться в нацпроекты РФ
Президент Владимир Путин предложил английским бизнесменам принять участие в финансировании российских нацпроектов.
Обновлено в 09:57
Политика
Составлен рейтинг самых счастливых стран мира
Россия расположилась на 59 месте.
Обновлено в 01:33
Энергетика
Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти
Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Лидер тамбовской ОПГ Барсуков получил 24 года колонии
Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил к 24 годам колонии строгого режима главаря тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:49
Общество
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Происшествия
В Ялте ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»
Федеральная служба безопасности пресекла деятельность ячейки запрещенной в России международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Обновлено в 12:29
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40
Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года
Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.
Обновлено в 15:52
Гаджеты
Apple представила новые AirPods
Обновлено в 09:55
Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено в 11:07
Политика
Депутаты Рады поддержали петицию о легализации марихуаны
Комитет по правам человека Верховной рады Украины поддержал петицию об исключении медицинского каннабиса из списка наркотических веществ, передает ТАСС со ссылкой на секретариат комитета.
Обновлено в 13:58
Армия и оружие
Разведка ЛНР узнала об эпидемии чесотки в рядах ВСУ
За последнее время в Донбассе зафиксировано более 50 случаев заболевания чесоткой среди бойцов ВСУ.
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось здоровье госпитализированной Елены Берковой
Здоровье госпитализированной порноактрисы Елены Берковой резко ухудшилось.
Обновлено в 15:21
Авто
Новый седан Honda Envix скоро поступит в продажу в Китае
По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.
Обновлено в 08:39
Экономика
Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в феврале
Рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении.
Обновлено в 13:42
Политика
Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину
Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено в 09:42
Кино
Умер народный артист Анатолий Адоскин
Обновлено в 08:42
Авто
Составлен рейтинг подержанных автомобилей с надежными АКПП
Обновлено в 04:37
Общество
Открыт прием заявок на конкурс «Доброволец России – 2019»
Прием заявок на конкурс "Доброволец России" будет проходить с 20 марта по 16 июня 2019 года, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" председатель совета Ассоциации волонтерских центров (АВЦ), член Общественной палаты РФ Артем Метелев.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Американский B-52 подпустили поближе для «проверки наглости»
Эксперты предполагают, что американская авиация отрабатывает вариант имитации нанесения массированного ракетно-бомбового удара по Калининградской области.
Обновлено в 12:05
Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банки
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Власти Франции выведут военных против «желтых жилетов»
Для обеспечения безопасности во время протестов во Франции привлекут военных, участвующих в антитеррористической операции Sentinelle («Часовой»).
Обновлено в 14:37
Теннис
Теннисист Рублев пробился в основную сетку турнира в Майами
Обновлено в 16:25
Общество
Британский рабочий выиграл в лотерею $94 млн
Житель Великобритании Эд Гудчайлд выиграл в лотерею EuroMillions около $94 млн (£71 млн), сорвав джекпот.
Обновлено в 15:50