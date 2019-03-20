Футбол

Артем Дзюба: «Моя серия больше вас напрягает, чем меня»Матч ТВ 08:55

Бельгия — Россия
завтра
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион короля Бодуэна
Моя серия больше вас напрягает, чем меня.
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Дзюба: моя статистика больше вас напрягает. Пока набираем очки, не вижу проблем

Чемпионат08:46

Дзюба: «Пока моя команда побеждает, не вижу проблем, что не забиваю»

Sport24.ru08:36

Артем Дзюба: «Статистика напрягает больше вас, чем меня»

Спорт-Экспресс08:38

Артем Дзюба: «Моя серия больше вас напрягает, чем меня»

Матч ТВ08:55

Артем Дзюба: Пока моя команда побеждает и набирает очки, я не вижу проблем в том, что не забиваю

Советский спорт08:47

Артем Дзюба: «Моя серия больше вас напрягает, чем меня»

Sportbox.RU08:55

Непомнящий: Дзюба очень сильный

Нева Спорт13:16
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Футбол

Погба назвал «Реал» мечтой каждого футболиста

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не скрывает, что восхищается «Реалом» и главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом.
Обновлено в 12:58
Экономика

Минтруд подготовил законопроект о пособиях для семей с низким доходом

Документ предполагает выплату пособий за первого и второго ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи ниже размера двух прожиточных минимумов вместо полутора.
Обновлено в 07:31
Авто

Skoda Karoq начнут собирать в России

Производство кроссовера Skoda Karoq начнется в России этой осенью, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на председателя совета директоров Skoda Auto Бернхарда Майера.
Обновлено в 14:39
Политика

Путин призвал британских бизнесменов вложиться в нацпроекты РФ

Президент Владимир Путин предложил английским бизнесменам принять участие в финансировании российских нацпроектов.
Обновлено в 09:57
Политика

Составлен рейтинг самых счастливых стран мира

Россия расположилась на 59 месте.
Обновлено в 01:33
Происшествия

Перформанс мужчины в стрингах в Третьяковке попал на видео

Обновлено в 16:35
Энергетика

Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти

Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Лидер тамбовской ОПГ Барсуков получил 24 года колонии

Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил к 24 годам колонии строгого режима главаря тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:49
Общество

Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО

Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Происшествия

В Ялте ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность ячейки запрещенной в России международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Обновлено в 12:29
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40
Финансы

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года

Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.
Обновлено в 15:52
Гаджеты

Apple представила новые AirPods

Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес

Подопечный Юлии Началовой рассказал о борьбе певицы с раком

Обновлено в 02:13
Политика

Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции

Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено в 11:07
Политика

Депутаты Рады поддержали петицию о легализации марихуаны

Комитет по правам человека Верховной рады Украины поддержал петицию об исключении медицинского каннабиса из списка наркотических веществ, передает ТАСС со ссылкой на секретариат комитета.
Обновлено в 13:58
Армия и оружие

Разведка ЛНР узнала об эпидемии чесотки в рядах ВСУ

За последнее время в Донбассе зафиксировано более 50 случаев заболевания чесоткой среди бойцов ВСУ.
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес

Резко ухудшилось здоровье госпитализированной Елены Берковой

Здоровье госпитализированной порноактрисы Елены Берковой резко ухудшилось.
Обновлено в 15:21
Авто

Новый седан Honda Envix скоро поступит в продажу в Китае

По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.
Обновлено в 08:39
Экономика

Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в феврале

Рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении.
Обновлено в 13:42
Политика

Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину

Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено в 09:42
Кино

Умер народный артист Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:42
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Составлен рейтинг подержанных автомобилей с надежными АКПП

Обновлено в 04:37
Политика

Путин назначил врио главы Калмыкии бывшего кикбоксера Хасикова

Обновлено в 06:41
Общество

Открыт прием заявок на конкурс «Доброволец России – 2019»

Прием заявок на конкурс "Доброволец России" будет проходить с 20 марта по 16 июня 2019 года, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" председатель совета Ассоциации волонтерских центров (АВЦ), член Общественной палаты РФ Артем Метелев.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие

Американский B-52 подпустили поближе для «проверки наглости»

Эксперты предполагают, что американская авиация отрабатывает вариант имитации нанесения массированного ракетно-бомбового удара по Калининградской области.
Обновлено в 12:05
Экономика

Forbes назвал самые надежные российские банки

Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

Власти Франции выведут военных против «желтых жилетов»

Для обеспечения безопасности во время протестов во Франции привлекут военных, участвующих в антитеррористической операции Sentinelle («Часовой»).
Обновлено в 14:37
Теннис

Теннисист Рублев пробился в основную сетку турнира в Майами

Обновлено в 16:25
Общество

Британский рабочий выиграл в лотерею $94 млн

Житель Великобритании Эд Гудчайлд выиграл в лотерею EuroMillions около $94 млн (£71 млн), сорвав джекпот.
Обновлено в 15:50
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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