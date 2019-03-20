Футбол
Артем Дзюба: Моя безголевая серия больше напрягает вас, а не меняСпорт день за днем 02:48
Бельгия
Предварительная расстановка 3‑4‑3
Куртуа
Алдервейрелд
Боята
Вертонген
Шадли
Дендонкер
Тилеманс
Карраско
Азар
Мертенс
Азар
Лунев
Фернандес
Семенов
Джикия
Кудряшов
Жирков
Ионов
Кузяев
Ахметов
Черышев
Дзюба
Россия
Предварительная расстановка 5‑4‑1
Выступление нападающего «Зенита» накануне отборочного матча Евро-2020 Бельгия – Россия вышло вопреки ожиданиям коротким. Станиславу Черчесову пришлось даже попросить журналистов задавать Дзюбе вопросы: «А то он как мой телохранитель сидит».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дзюба: моя статистика больше вас напрягает. Пока набираем очки, не вижу проблем
Чемпионатвчера в 08:46
Артем Дзюба: Пока моя команда побеждает и набирает очки, я не вижу проблем в том, что не забиваю
Советский спортвчера в 08:47
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Политика
Юрий Берг ушел с поста Губернатора Оренбургской области
Сегодня, 21 марта, стало известно о том, что Юрий Берг подал заявление об отставке с поста главы региона.
Обновлено в 03:42
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»
Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.
Обновлено в 01:20
Экономика
СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами
Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Экономика
Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом
Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
Происшествия
На Бали был убит один, а не два россиянина, ограбивших обменный пункт
Полицией индонезийского острова Бали убит в перестрелке один россиянин, подозреваемый в вооруженном ограблении обменного пункта, второй гражданин РФ, также подозреваемый по этому делу, легко ранен, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Индонезии.
Обновлено в 02:29
Здоровье
Cпектр «операций отчаяния» расширят в Институте имени Турнера
Важно, что при поддержке благотворительного фонда «Линия жизни» удастся не только оплачивать создание протезов, проводить операции, но и разработать их стандарты, чтобы вывести эту сложнейшую работу из экспериментальной фазы и сделать в итоге так, чтобы эндопротезирование локтевых суставов у детей поддерживалось из бюджета страны.
Обновлено вчера в 11:30
Общество
Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде
Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.
Обновлено в 04:42
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.
Обновлено в 04:41
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Мадуро обвинил Трампа в краже денег на лекарства
Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что правительство президента США Дональда Трампа "похитило" у Венесуэлы $5 млрд, предназначенных для покупки материалов для производства лекарств.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
ФБР присоединилось к расследованию деталей сертификации Boeing 737 MAX
ФБР присоединилось к уголовному расследованию по сертификации самолета Boeing 737 MAX, сообщает Seattle Times.
Обновлено вчера в 18:48
Экономика
Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур
Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Политика
Токаев предложил переименовать Астану в честь Назарбаева
Обновлено вчера в 02:41
Футбол
Сборная России сыграет с Бельгией в отборе на Евро-2020
Сборная России сыграет с командой Бельгией в матче 1-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 02:51
Экономика
Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»
Представитель РЖД (лоббирует проект «Москва — Казань») отказался от комментариев.
Обновлено в 01:32
Происшествия
На челябинском кладбище расстреляли двоих смотрителей
В Челябинске на кладбище застрелили двоих смотрителей, которые за день до этого зарегистрировали свою компанию.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
Бывшая жена Грудинина попросила помощи полиции из-за раздела имущества
Экс-супруга бывшего кандидата в президенты и бизнесмена Павла Грудинина Ирина обратилась в полицию с просьбой обеспечить ее безопасность из-за раздела имущества.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Трамп посетил единственный в США завод по производству танков
Президент США Дональд Трамп посетил единственный выживший в Америке завод по производству танков для сухопутных войск вооруженных сил Соединенных Штатов в городе Лиме, штат Огайо (Lima Army Tank Plant).
Обновлено вчера в 11:49
Общество
В России предлагают вернуть перевод часов на летнее и зимнее время
В Госдуму внесли проект закона, который возвращает перевод часов на летнее и зимнее время в России.
Обновлено 19 марта в 05:53
Музыка
Отец Преснякова рассказал о причине отмены концерта сына в Твери
Отец певца Владимира Преснякова объяснил, почему в Твери отменились концерты его сына. По его мнению, это связано со смертью Юлии Началовой.
Обновлено в 04:11
Происшествия
На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Названа сумма хищений по делу советника губернатора Красноярского края
«Сумма причиненного ущерба составляет не менее 4 млн руб.», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, которое занимается расследованием резонансного уголовного дела.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
Появилось видео медленного танца Собчак и Богомолова
В Instagram появилась запись романтического танца телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 00:48
Общество
Правительство предложило увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза
Правительство предложило увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 02:41
Политика
Украина ввела новые санкции против России
Украина ввела новые санкции против России, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности (СНБО).
Обновлено вчера в 10:59
Спорт
Тарасова и Морозов заняли второе место на ЧМ по фигурному катанию
Тарасова и Морозов получили от судей 147,26 балла за свой прокат. В сумме они набрали 228,47 балла и заняли второе место.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ
Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, основной причиной заразного кожного заболевания стали «неудовлетворительные санитарно-эпидемиологические условия проживания личного состава».
Обновлено в 00:03