Футбол

Артем Дзюба: Мог забить больше, так что есть претензии к себеСоветский спорт 14:24

Россия — Сан-Марино
9 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
12′
Данило Ринальди
17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
25′
Артем Дзюба
31′
Федор Кудряшов
36′
Антон Миранчук
41′
50′
Мирко Палацци
Лука Ченсони
56′
Данило Ринальди
Фабио Томассини
Антон Миранчук
Федор Смолов
60′
Алексей Миранчук
Алексей Ионов
61′
64′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
72′
Артем Дзюба
73′
Артем Дзюба
76′
Федор Смолов
77′
Федор Смолов
83′
Артем Дзюба
88′
Мог забить больше, так что есть претензии к себе, - передает слова Дзюбы Матч ТВ. Отметим, что в этой игре Дзюба записал на свой счет четыре забитых мяча, оформив второй дубль за российскую сборную. Добавим, что эта победа стала самой крупной в истории сборной России.
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