Мог забить больше, так что есть претензии к себе, - передает слова Дзюбы Матч ТВ. Отметим, что в этой игре Дзюба записал на свой счет четыре забитых мяча, оформив второй дубль за российскую сборную. Добавим, что эта победа стала самой крупной в истории сборной России.

Артем Дзюба: Мог забить больше, так что есть претензии к себе

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