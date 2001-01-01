Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в интервью "СЭ" рассказал о том, как в начале года перешел в тульский "Арсенал". По его словам, остаться в той ситуации в питерском клубе не представлялось возможным.

Спорт-Экспресс 14:10