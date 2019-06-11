Футбол
Артем Дзюба: «Кажется, у нас все залетело в игре против Сан-Марино»Комсомольская правда 00:43
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
|20′
Андреас Макрис
Алексей Ионов
|38′
Александр Головин
|45′+2′
|46′
Энтони Георгиу
Георгос Эфрем
|63′
Маргаса
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
|63′
|71′
Андреас Авраам
Иоаннис Питтас
Федор Кудряшов
|73′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
|78′
|81′
Андреас Макрис
Матия Шполярич
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
|90′+2′
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
14
Джикия
5
Семенов
13
Кудряшов
7
Оздоев
8
Баринов
17
Головин
15
Миранчук
22
Дзюба
21
Ахметов
12
Пардо
16
Шполярич
13
Кусулос
19
Лайфис
3
Иоанну
18
Артиматас
20
Кости
17
Маргаса
7
Эфрем
10
Сотериу
23
Питтас
Кипр
Расстановка 4‑3‑3
После четырех встреч сборная России в своей группе отборочного турнира Евро-2020 занимает второе место, набрав 9 очков. У нас 3 победы в 4 играх и следующий поединок - в сентябре против команды Шотландии на выезде.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Здоровье
Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак
Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.
Обновлено в 09:10
Общество
Из квартиры Алибасова пропал кот
Обновлено в 09:30
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Технологии
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Шоу-бизнес
Дочка Алсу показала фото со съемок дебютного клипа
Сегодня, 12 июня, на своей странице в Instagram Микелла Абрамова поделилась первыми кадрами со съемок.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района
Обновлено 10 июня в 12:28
Политика
Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте.
Обновлено в 10:49
Политика
Партия Зеленского остаётся лидером электоральных симпатий на Украине
Кроме партии «Слуга народа» пятипроцентный барьер на выборах в Верховную Раду Украины преодолевают ещё 4 партии — «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука, «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и партия «Голос» Святослава Вакарчука.
Обновлено в 11:16
Политика
Зеленский встретится с президентом Германии
30 мая президент Украины Владимир Зеленский обсудил в Киеве с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом «креативные идеи», касающиеся Минских соглашений.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Znak.com нашел понятых из дела Голунова
Издание Znak.com сообщило, что журналистам удалось установить личности и адреса проживания либо регистрации двух граждан, которые привлекались в качестве понятых при обыске у журналиста Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Москве найдена мертвой 26-летняя киберспортсменка
Жительница Москвы Лилия Новикова, известная среди любителей киберспорта и онлайн-игр под именем Лия, найдена мертвой.
Обновлено в 10:24
Авто
Стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross в России
Дилеры LADA в России начали продажи нового внедорожного универсала LADA Granta Cross.
Обновлено в 00:44
Авто
Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде
Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Политика
Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ
Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Общество
Стометровый флаг России пронесли по центру Нижнего Новгорода
Флаг России длиной 100 метров пронесли по Большой Покровской в День России, сообщает корреспондент РИА «Время Н». Мероприятие прошло одновременно с парадом народов, живущих в Нижегородской области.
Обновлено в 07:34
Гаджеты
Huawei выпустила первый миллион смартфонов с собственной ОС
Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.
Обновлено вчера в 07:07
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Футбол
Нападающий «Зенита» Дриусси может перейти в «Рому»
Обновлено в 10:17
Здоровье
Диетологи выяснили, недостаток какого витамина мешает похудению
Диетологи из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что многие британцы не могут похудеть из-за недостатка в организме определенного витамина.
Обновлено в 01:47
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов намекнул на реванш с Макгрегором
Напомним, что 7 октября прошлого года Нурмагомедов победил Макрегора в поединке за чемпионский пояс.
Обновлено в 09:07
Космос
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в Калифорнии
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии с тремя канадскими спутниками RADARSAT Constellation, трансляцию запуска ведет компания SpaceX.
Обновлено в 10:39
Авто
Renault готовится презентовать субкомпактный кроссовер
Вероятно, что Renault собирается следовать тренду американцев Ford, т.е. выпустит второй субкомпактный кроссовер, замеченный фотошпионами при прохождении тестов.
Обновлено в 10:42
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Обновлено в 09:08