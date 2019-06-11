Футбол

Артем Дзюба: «Кажется, у нас все залетело в игре против Сан-Марино»Комсомольская правда 00:43

Россия — Кипр
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
20′
Андреас Макрис
Алексей Ионов
38′
Александр Головин
45′+2′
46′
Энтони Георгиу
Георгос Эфрем
63′
Маргаса
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
63′
71′
Андреас Авраам
Иоаннис Питтас
Федор Кудряшов
73′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
78′
81′
Андреас Макрис
Матия Шполярич
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
90′+2′
После четырех встреч сборная России в своей группе отборочного турнира Евро-2020 занимает второе место, набрав 9 очков. У нас 3 победы в 4 играх и следующий поединок - в сентябре против команды Шотландии на выезде.
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