Артем Дзюба: «Кажется, у нас все залетело в игре против Сан-Марино»Комсомольская правда 00:43

Футболисты сборной России одержали победу над командой Кипра со счетом 1:0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Наши играли в Нижнем Новгороде при переполненном стадионе.

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Общество В Приамурье пять выпускников школ на ЕГЭ получили по 100 баллов Пять учащихся школ Приамурья на ЕГЭ показали высший результат — по 100 баллов по литературе и географии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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