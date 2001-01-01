Артем Дзюба: «Если с Гибралтаром не столкнемся, рекорд простоит долго»Спорт-Экспресс 15:09

Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал разгромную победу над командой Сан-Марино и собственные четыре мяча.

Авто Ford готовит мощный пикап F-150 Raptor с Hellcat V8 Подробностей о двигателе анонимные источники пока не сообщают, однако, по мнению экспертов, если Ford хочет удержать Raptor на высоте, то 5, 2-литровый V8 с наддувом от предстоящего Mustang Shelby GT500 мощностью порядка 700 л.с. будет являться наиболее удачным выбором.

Происшествия В редакции «Медузы» пообещали продолжить расследование Голунова В заявлении редакции «Медузы» после решения суда сотрудники издания пообещали продолжить последнее расследование Ивана Голунова.

Происшествия Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.

Политика Борис Джонсон пообещал не платить ЕС $50 млрд без удовлетворяющей Лондон сделки по Brexit Бывший глава МИД Соединенного Королевства и главный кандидат на пост премьер-министра Борис Джонсон пообещал не выплачивать Брюсселю отступные в размере £39 млрд ($50 млрд) за выход страны из Евросоюза, пока Лондон не согласует новое, удовлетворяющее Великобританию соглашение об условиях Brexit.

Здоровье Москве не хватило лекарств для больного раком четвёртой стадии Больной раком четвёртой стадии уже второй месяц подряд не может получить назначенное ему консилиумом врачей лекарство, так как в онкологическом диспансере его нет, а департамент здравоохранения Москвы не поясняет причину отсутствия и игнорирует просьбу о возмещении затрат на самостоятельное приобретение препарата.

Футбол Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0 Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.

Шоу-бизнес Собчак и Виторган официально развелись Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.

Здоровье Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.

Спорт Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.

Наука В Европе обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы Научными сотрудниками германского Института изучения истории человечества в Йене установлен факт того, что эпидемия чумы Юстиниана, наблюдавшаяся в Византии в середине VI-го века, также была распространена и на территории всей Европы.

Экономика Озвучены причины снижения рождаемости в России Снижение рождаемости первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко связал с низкими зарплатами населения.

Происшествия В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Технологии Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.

Общество Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ В целом результаты первых экзаменов подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ, сообщили в Рособрнадзоре.

Происшествия Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца.

Футбол Сантуш: в последние годы сборная Нидерландов очень прибавила Главный тренер национальной команды Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от финального матча Лиги наций УЕФА со сборной Нидерландов.

Общество Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.

Политика Кто должен определять внешнюю политику Молдавии, рассказал Козак Российский вице-премьер Дмитрий Козак навал события в Молдавии внутриполитическим процессом, передает РИА "Новости".

Космос AP: Amazon начнет в ближайшее время доставлять товары беспилотниками Онлайн-ретейлер Amazon Джеффа Безоса в ближайшие месяцы начнет доставлять товары с помощью беспилотников.