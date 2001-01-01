Футбол
Артем Дзюба: «Если с Гибралтаром не столкнемся, рекорд простоит долго»Спорт-Экспресс 15:09
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
|12′
Данило Ринальди
|17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
|25′
Артем Дзюба
|31′
Федор Кудряшов
|36′
Антон Миранчук
|41′
|50′
Мирко Палацци
Лука Ченсони
|56′
Данило Ринальди
Фабио Томассини
Антон Миранчук
Федор Смолов
|60′
Алексей Миранчук
Алексей Ионов
|61′
|64′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
|72′
Артем Дзюба
|73′
Артем Дзюба
|76′
Федор Смолов
|77′
Федор Смолов
|83′
Артем Дзюба
|88′
Россия
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
8
Баринов
9
Смолов
2 ×
7
Оздоев
17
Головин
22
Дзюба
4 ×
20
Ионов
23
Бенедеттини
11
Баттистини
14
Чеволи
6
Витайоли
13
Грандони
19
Ченсони
21
Голинуччи
22
Томассини
5
Лунадеи
9
Муларони
7
Витайоли
Сан-Марино
Расстановка 4‑5‑1
Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал разгромную победу над командой Сан-Марино и собственные четыре мяча.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 20:19, Ашберн
Авто
Ford готовит мощный пикап F-150 Raptor с Hellcat V8
Подробностей о двигателе анонимные источники пока не сообщают, однако, по мнению экспертов, если Ford хочет удержать Raptor на высоте, то 5, 2-литровый V8 с наддувом от предстоящего Mustang Shelby GT500 мощностью порядка 700 л.с. будет являться наиболее удачным выбором.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В редакции «Медузы» пообещали продолжить расследование Голунова
В заявлении редакции «Медузы» после решения суда сотрудники издания пообещали продолжить последнее расследование Ивана Голунова.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено в 17:15
Политика
Борис Джонсон пообещал не платить ЕС $50 млрд без удовлетворяющей Лондон сделки по Brexit
Бывший глава МИД Соединенного Королевства и главный кандидат на пост премьер-министра Борис Джонсон пообещал не выплачивать Брюсселю отступные в размере £39 млрд ($50 млрд) за выход страны из Евросоюза, пока Лондон не согласует новое, удовлетворяющее Великобританию соглашение об условиях Brexit.
Обновлено в 18:39
Политика
Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата
Обновлено в 18:31
Здоровье
Москве не хватило лекарств для больного раком четвёртой стадии
Больной раком четвёртой стадии уже второй месяц подряд не может получить назначенное ему консилиумом врачей лекарство, так как в онкологическом диспансере его нет, а департамент здравоохранения Москвы не поясняет причину отсутствия и игнорирует просьбу о возмещении затрат на самостоятельное приобретение препарата.
Обновлено вчера в 10:38
Наука
ФБР рассекретило досье на снежного человека
Обновлено 06 июня в 04:14
Футбол
Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0
Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00
Здоровье
Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки
Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.
Обновлено в 18:37
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 07:33
Наука
В Европе обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы
Научными сотрудниками германского Института изучения истории человечества в Йене установлен факт того, что эпидемия чумы Юстиниана, наблюдавшаяся в Византии в середине VI-го века, также была распространена и на территории всей Европы.
Обновлено вчера в 15:20
Единоборства
Россиянин Попов проиграл Вайнленду в дебютном бою в UFC
Обновлено в 19:38
Экономика
Озвучены причины снижения рождаемости в России
Снижение рождаемости первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко связал с низкими зарплатами населения.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте
Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:01
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено в 18:47
Общество
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ
В целом результаты первых экзаменов подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ, сообщили в Рособрнадзоре.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Поезд метро сошел с рельсов в Бостоне
Обновлено в 16:09
Футбол
Сантуш: в последние годы сборная Нидерландов очень прибавила
Главный тренер национальной команды Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от финального матча Лиги наций УЕФА со сборной Нидерландов.
Обновлено в 18:56
Общество
В воскресенье петербуржцев ожидает ливень с грозой и градом
Обновлено в 12:04
Общество
В Петербурге появился огромный плакат про «сказочного» Путина
На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
Обновлено в 06:32
Общество
Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби
Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 11:55
Политика
Кто должен определять внешнюю политику Молдавии, рассказал Козак
Российский вице-премьер Дмитрий Козак навал события в Молдавии внутриполитическим процессом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:03
Космос
AP: Amazon начнет в ближайшее время доставлять товары беспилотниками
Онлайн-ретейлер Amazon Джеффа Безоса в ближайшие месяцы начнет доставлять товары с помощью беспилотников.
Обновлено 06 июня в 03:13
Футбол
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Обновлено в 19:19
Происшествия
Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии
По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии.
Обновлено в 18:21