Экономика
Артем Аветисян: в дело Калви вмешалась травля СМИВести.Ru 04:24
Директор направления "Новый бизнес" Артем Аветисян на Петербургском экономическом форуме прокомментировал уголовное дело против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. По его словам, во многом виновата "травля СМИ".
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Google Stadia станет доступен в ноябре по цене $10 в месяц
В 2020 году станет доступен пакет Stadia Base, в котором необходимо будет платить за каждую игру по отдельности без ежемесячных платежей, что выгодно для пользователей, постоянно играющих в ограниченное количество игр или редко играющих.
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Рефтинская ГРЭС наконец сменит владельца
"Энел Россия" продаст ее СГК за 21 млрд руб. "Энел Россия" после трех лет переговоров наконец согласовала продажу Сибирской генерирующей компании (СГК) Рефтинскую ГРЭС.
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«Эвертон» объявил об уходе Уильямса и предложил новый контракт Бейнсу
Английский футбольный клуб "Эвертон" на своем официальном сайте сообщил об уходе из команды защитника сборной Уэльса Эшли Уильямса.
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Минфин хочет ужесточить налогообложение олигархов
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Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова
В Москве сотрудники полиции начали задерживать участников пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного накануне по делу о подготовке к сбыту наркотиков, сообщает телеканал «Дождь».
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Симоньян выписали из больницы со справкой об угрозе выкидыша
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Путин впервые публично прокомментировал дело Калви
Президент Владимир Путин впервые публично прокомментировал дело в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
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«Яндекс» договорился с ФСБ по ключам шифрования
Как писал Ruposters, ФСБ запросила у "Яндекса" ключи шифрования переписки для сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск".
Обновлено в 06:11
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Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
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Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
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Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
«Азов»* назвал имена уничтоженных ополченцами Донбасса карателей
Минувшей ночью на Светлодарской дуге в Донбассе погибли двое карателей нацистского полка "Азов"* - Пругло и Олексюк.
Обновлено в 06:25
Экономика
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Киевской области пропал самолет
Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.
Обновлено в 09:27
Общество
Синоптики ожидают жару в Москве до середины июня
Синоптики ожидают в ближайшие дни в Москве жаркую погоду, которая может сохраниться примерно до 15–17 июня.
Обновлено в 06:17
Политика
Путин хочет довести уровень жизни в России до среднеевропейского
Как заявил глава государства сегодня, 7 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, в ближайшие годы Россия должна не только выйти на среднеевропейский уровень жизни по основным показателям, но и закрепиться на нём.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Культура
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого эпизода
Кинокомпания DC закрыла собственный сериал «Болотная тварь» после выхода первой серии.
Обновлено в 01:08
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Проезд по петербургскому ЗСД подешевел на 50 процентов
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Вондроушева стала финалисткой «Ролан Гаррос»
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Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Красноярске подростки избили восьмиклассницу за долг в 25 рублей
В Красноярске ученики гимназии №15 зверски избили восьмиклассницу. Известно все стало после того, как видео избиения попало в соцсети.
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Наталия Касаткина празднует юбилей
Обновлено в 07:13
Политика
Путин ответил на вопрос о торговой войне китайской пословицей
Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:26
Экономика
Группа «Россети» представила единую бренд-архитектуру энергохолдинга
Российская группа «Россети» представила новую единую бренд-архитектуру энергохолдинга на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 03:23
Общество
Вступили в силу новые правила применения ККТ
Изменения вступают в силу сегодня1.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
ВМС США возложили вину за морской инцидент на российский корабль
Пресс-служба Тихоокеанского флота заявила, что ракетный крейсер США Chancellorsville при следовании отряда кораблей Тихоокеанского флота России и авианосной ударной группы ВМС США в Восточно-Китайском море параллельными курсами внезапно изменил направление движения и пересек курс большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» в 50 м от судна.
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