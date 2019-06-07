Экономика

Артем Аветисян: в дело Калви вмешалась травля СМИВести.Ru 04:24

Директор направления "Новый бизнес" Артем Аветисян на Петербургском экономическом форуме прокомментировал уголовное дело против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. По его словам, во многом виновата "травля СМИ".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Артем Аветисян раскритиковал СМИ и комиссию РСПП по этике в связи с делом Калви

Интерфакс08:32

Акционер банка «Восточный» Аветисян впервые прокомментировал дело Калви

Коммерсантъ08:26

Аветисян призвал разделять корпоративный конфликт с Baring Vostok и уголовное дело

Вести.Финанс05:47

Аветисян впервые прокомментировал дело Калви

Ведомости06:11

Аветисян впервые публично прокомментировал дело Калви

РБК05:17

Акционер «Восточного» назвал абсурдом связь между делом Калви и корпоративным спором

ТАСС06:59

Артем Аветисян: в дело Калви вмешалась травля СМИ

Вести.Ru04:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:31, Ашберн
Происшествия

Спасательный катер перевернулся у западных берегов Франции

Спасательный катер с семью пассажирами на борту перевернулся в 800 м от берега возле портового города Ле-Сабль-д'Олон (департамент Вандея, запад страны).
Обновлено в 09:05
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Шоу-бизнес

Кит Харингтон отказался от алкоголя за несколько недель до рехаба

Обновлено в 08:49
Политика

Давление США на Данию по «Северному потоку-2» осудил Шредер

Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер выразил мнение, что США при помощи санкций влияют на политику Дании и ЕС по "Северному потоку-2", передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:51
Наука

В ФБР рассекретили досье на снежного человека

Обновлено вчера в 01:01
Происшествия

По делу об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ задержаны еще трое

Обновлено в 08:46
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая

Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Культура

«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого эпизода

Кинокомпания DC закрыла собственный сериал «Болотная тварь» после выхода первой серии.
Обновлено в 01:08
Общество

В центре Петербурга планируют создать Почтовый квартал

Как стало известно в пятницу, 7 июня, в центре Петербурга планируют создать общественное пространство на территории между Исаакиевским собором и Новой Голландией вдоль Конногвардейского бульвара.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

США отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400

США решили прекратить прием турецких военных летчиков на программы обучения навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с решением Анкары приобрести у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, сообщили источники агентству Reuters.
Обновлено в 02:38
Интернет

Дуров предложил сотрудникам «Яндекса» перейти к нему на работу

Создатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров пригласил специалистов из «Яндекса» перейти в Telegram для работы над новым агрегатором новостей.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Бари Алибасов подключен к аппарату искусственной вентиляции

Состояние продюсера Бари Алибасова ухудшилось, сообщает телеграм-канал Mash. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Обновлено в 06:36
Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В Германии участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку

Обновлено в 07:56
Здоровье

Двое волгоградцев скончались от вяленой рыбы и консервов

По данным Управления Роспотребнадзора, только за начало 2019 года двое волгоградцев скончались от вяленой рыбы и овощных консервов.
Обновлено в 03:56
Экономика

Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:10
Экономика

На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты

Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
Обновлено в 03:05
Общество

Путин расширил перечень освобождаемых от применения онлайн-касс

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня случаев, в которых можно не применять контрольно-кассовую технику (ККТ), и совершенствовании порядка ее применения организациями и индивидуальными предпринимателями (ИП), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 06:59
Политика

Путин объяснил торпедирование «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что страны, которые не привыкли сами платить по своим счетам, пытаются торпедировать «Северный поток-2».
Обновлено в 08:00
Происшествия

Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге

В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Семья Жанны Фриске может продать Русфонду право на ее имя

Семья покойной Жанны Фриске начала отдавать Русфонду деньги, которые остались после лечения певицы, передает «Комсомольская правда».
Обновлено в 05:57
Происшествия

Министру лесного комплекса Иркутской области предъявлено обвинение

Следствие предъявило обвинение министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»).
Обновлено в 08:13
Энергетика

Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Общество

Улицы Севастополя затопило после сильного ливня

В результате обрушившегося на Севастополь ливня улицы оказались затоплены, а выпускники опоздали на ЕГЭ.
Обновлено в 07:46
Общество

Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Экономика

Ford договорился с ВЭБом о реструктуризации кредита

Ford договорился с ВЭБом о реструктуризации долга совместного предприятия Ford Sollers перед кредитной организацией в размере 39,5 миллиарда рублей, ведет переговоры по продаже площадок в России, рассказал журналистам на ПМЭФ предправления Ford Europe Стивен Армстронг.
Обновлено в 09:05
Политика

Чайка предложил вернуть прокурорам право на аресты без суда

Генеральный прокурор России Юрий Чайка высказался за возвращение прокурорам права на аресты.
Обновлено в 06:10
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Baring VostokБольше новостей по теме
Главное