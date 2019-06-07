Экономика
Артем Аветисян: в дело Калви вмешалась травля СМИВести.Ru 04:24
Директор направления "Новый бизнес" Артем Аветисян на Петербургском экономическом форуме прокомментировал уголовное дело против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. По его словам, во многом виновата "травля СМИ".
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Спасательный катер перевернулся у западных берегов Франции
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Кинокомпания DC закрыла собственный сериал «Болотная тварь» после выхода первой серии.
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Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
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На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты
Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня случаев, в которых можно не применять контрольно-кассовую технику (ККТ), и совершенствовании порядка ее применения организациями и индивидуальными предпринимателями (ИП), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
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Чайка предложил вернуть прокурорам право на аресты без суда
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