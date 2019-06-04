Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментамИзвестия 08:52
Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тыс. в месяц.
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с чего всё началось
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин получил запрет на выезд за границу в связи с задолженностью по алиментам, сообщил адвокат супруги спортсмена Алисы Казьминой.Интерфакс-Спорт08:24
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«Лаборатория Касперского» обновила логотип
«Лаборатория Касперского» провела ребрендинг, обновив фирменный логотип компании. В новом варианте теперь не будет слова lab.
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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что планирует начать свои встречи с лидерами Евросоюза с вопроса о "давлении на Россию".
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МИД раскритиковал советы Помпео России по расследованию крушения MH17
МИД критически отнесся к заявлению госсекретаря США Майка Помпео, в котором тот посоветовал России активнее участвовать в расследовании крушения Boeing MH17 в Донбассе.
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В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
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Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
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Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»
Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
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На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов
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Обновлено в 08:19
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Происшествия
Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»
Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
Обновлено в 10:48
Футбол
Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой
Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Космос
Обнаружены загадочные световые сигналы из космоса
Международная группа астрономов обнаружила загадочное явление, связанное с двойной звездой AG Draconis, расположенной в 16 тысячах световых лет от Земли в созвездии Дракона.
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Кино
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Обновлено вчера в 10:17
Армия и оружие
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В 2019 году российскую армию усилят более 400 единиц новой и модернизированной бронетанковой техники, включая танки Т-90М «Прорыв-3», заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:57
Экономика
На правлении «Газпрома» не стали обсуждать отставку Миллера
На заседании правления Миллер не объявлял об отставке, рассказали два источника РБК в «Газпроме».
Обновлено в 10:15
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.
Обновлено вчера в 11:41
Кино
В сериале «Чернобыль» обнаружили киноляп
Обновлено вчера в 20:02
Экономика
Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75%
Изменение доли произошло 31 мая. Структура Мордашова выкупает акции ритейлера в рамках оферты, которую она направила миноритариям 30 апреля.
Обновлено вчера в 06:58
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Компания Kia представит в июне новый кроссовер Seltos
В конце июня текущего года Kia Seltos будет официально представлен в Корее. В Российскую Федерацию новый кроссовер приедет в 2020 году.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии
Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Авто
Lamborghini выпустила вседорожный Huracan
Lamborghini Huracan Sterrato оснащен тем же 5, 2-литровым атмосферным мотором V10, развивающим 640 лошадиных сил.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово
Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
Обновлено в 10:25
Здоровье
Назван лучший напиток для утоления жажды в жару
Эксперты рекомендуют для утоления жажды пить яблочный сок, разбавленный в два раза водой.
Обновлено вчера в 22:45
Здоровье
Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено в 11:08