Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментамИзвестия 08:52

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин получил запрет на выезд за границу в связи с задолженностью по алиментам, сообщил адвокат супруги спортсмена Алисы Казьминой.

с чего всё началось

Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тыс. в месяц.

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Политика Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.

Технологии «Лаборатория Касперского» обновила логотип «Лаборатория Касперского» провела ребрендинг, обновив фирменный логотип компании. В новом варианте теперь не будет слова lab.

Политика Зеленский обсудит «давление на РФ» с лидерами ЕС Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что планирует начать свои встречи с лидерами Евросоюза с вопроса о "давлении на Россию".

Политика МИД раскритиковал советы Помпео России по расследованию крушения MH17 МИД критически отнесся к заявлению госсекретаря США Майка Помпео, в котором тот посоветовал России активнее участвовать в расследовании крушения Boeing MH17 в Донбассе.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.

Гаджеты В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит» В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.

Футбол «Реал» объявил о трансфере Йовича Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.

Хоккей «Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном» Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.

Происшествия На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.

Транспорт Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.

Политика Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками» Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».

Происшествия Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия» Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.

Футбол Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".

Космос Обнаружены загадочные световые сигналы из космоса Международная группа астрономов обнаружила загадочное явление, связанное с двойной звездой AG Draconis, расположенной в 16 тысячах световых лет от Земли в созвездии Дракона.

Армия и оружие Шойгу рассказал о поставках в армию новейших танков Т-90М В 2019 году российскую армию усилят более 400 единиц новой и модернизированной бронетанковой техники, включая танки Т-90М «Прорыв-3», заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Экономика На правлении «Газпрома» не стали обсуждать отставку Миллера На заседании правления Миллер не объявлял об отставке, рассказали два источника РБК в «Газпроме».

Авто Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469 Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.

Экономика Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75% Изменение доли произошло 31 мая. Структура Мордашова выкупает акции ритейлера в рамках оферты, которую она направила миноритариям 30 апреля.

Авто Компания Kia представит в июне новый кроссовер Seltos В конце июня текущего года Kia Seltos будет официально представлен в Корее. В Российскую Федерацию новый кроссовер приедет в 2020 году.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.

Авто Lamborghini выпустила вседорожный Huracan Lamborghini Huracan Sterrato оснащен тем же 5, 2-литровым атмосферным мотором V10, развивающим 640 лошадиных сил.

Происшествия Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».

Здоровье Назван лучший напиток для утоления жажды в жару Эксперты рекомендуют для утоления жажды пить яблочный сок, разбавленный в два раза водой.