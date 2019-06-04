Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментамИзвестия 08:52

Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тыс. в месяц.
Читать в источнике
с чего всё началось

Аршавину закрыли выезд за границу из-за долга по алиментам

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин получил запрет на выезд за границу в связи с задолженностью по алиментам, сообщил адвокат супруги спортсмена Алисы Казьминой.
Интерфакс-Спорт08:24

Подробнее о событии

Аршавины мириться не будут. В суде экс-футболиста «Зенита» ожидает встреча бывших

Фонтанка.Ру09:10

Аршавину закрыли выезд за границу из-за долга по алиментам

Интерфакс-Спорт08:24

Андрею Аршавину закрыли выезд за границу: Футболист отказался выплачивать 350 тысяч рублей на содержание дочери

КП - Санкт-Петербург08:28

Аршавину запретили выезд за пределы России

РИА Новости08:45

Аршавину запрещен выезд за границу из-за долга по алиментам

Интерфакс - Россия08:19

Андрею Аршавину закрыли выезд за границу из-за долгов по алиментам

78.ru08:58

Суд лишил Аршавина права выезда за пределы РФ

Петербургский дневник08:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Политика

Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам

Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

Безрукова отказалась от «Кинотавра»

Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

Валерия осудила Алсу за участие ее дочери в «Голос. Дети»

Обновлено в 11:05
Политика

Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве

Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Технологии

«Лаборатория Касперского» обновила логотип

«Лаборатория Касперского» провела ребрендинг, обновив фирменный логотип компании. В новом варианте теперь не будет слова lab.
Обновлено в 08:32
Политика

Зеленский обсудит «давление на РФ» с лидерами ЕС

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что планирует начать свои встречи с лидерами Евросоюза с вопроса о "давлении на Россию".
Обновлено в 09:12
Политика

МИД раскритиковал советы Помпео России по расследованию крушения MH17

МИД критически отнесся к заявлению госсекретаря США Майка Помпео, в котором тот посоветовал России активнее участвовать в расследовании крушения Boeing MH17 в Донбассе.
Обновлено в 06:08
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Футбол

«Реал» объявил о трансфере Йовича

Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»

Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:21
Происшествия

На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов

Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Транспорт

Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков

В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено вчера в 15:23
Общество

Суд в Петербурге счёл незаконной реконструкцию в Русском музее

Обновлено в 09:12
Политика

Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Происшествия

Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»

Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
Обновлено в 10:48
Футбол

Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой

Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Космос

Обнаружены загадочные световые сигналы из космоса

Международная группа астрономов обнаружила загадочное явление, связанное с двойной звездой AG Draconis, расположенной в 16 тысячах световых лет от Земли в созвездии Дракона.
Обновлено вчера в 04:44
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено вчера в 10:17
Армия и оружие

Шойгу рассказал о поставках в армию новейших танков Т-90М

В 2019 году российскую армию усилят более 400 единиц новой и модернизированной бронетанковой техники, включая танки Т-90М «Прорыв-3», заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:57
Экономика

На правлении «Газпрома» не стали обсуждать отставку Миллера

На заседании правления Миллер не объявлял об отставке, рассказали два источника РБК в «Газпроме».
Обновлено в 10:15
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.
Обновлено вчера в 11:41
Кино

В сериале «Чернобыль» обнаружили киноляп

Обновлено вчера в 20:02
Экономика

Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75%

Изменение доли произошло 31 мая. Структура Мордашова выкупает акции ритейлера в рамках оферты, которую она направила миноритариям 30 апреля.
Обновлено вчера в 06:58
Авто

Компания Kia представит в июне новый кроссовер Seltos

В конце июня текущего года Kia Seltos будет официально представлен в Корее. В Российскую Федерацию новый кроссовер приедет в 2020 году.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии

Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Авто

Lamborghini выпустила вседорожный Huracan

Lamborghini Huracan Sterrato оснащен тем же 5, 2-литровым атмосферным мотором V10, развивающим 640 лошадиных сил.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово

Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
Обновлено в 10:25
Здоровье

Назван лучший напиток для утоления жажды в жару

Эксперты рекомендуют для утоления жажды пить яблочный сок, разбавленный в два раза водой.
Обновлено вчера в 22:45
Здоровье

Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено в 11:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное