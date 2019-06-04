Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментамИзвестия 08:52

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин получил запрет на выезд за границу в связи с задолженностью по алиментам, сообщил адвокат супруги спортсмена Алисы Казьминой.

с чего всё началось

Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тыс. в месяц.

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

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