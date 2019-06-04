Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментамИзвестия 08:52

Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тыс. в месяц.
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с чего всё началось

Аршавину закрыли выезд за границу из-за долга по алиментам

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин получил запрет на выезд за границу в связи с задолженностью по алиментам, сообщил адвокат супруги спортсмена Алисы Казьминой.
Интерфакс-Спорт08:24

Подробнее о событии

Суд в Петербурге перенес заседание по бракоразводному процессу Аршавина на 24 июня

ТАСС09:26

Аршавину запретили выезд за пределы России

РИА Новости08:45

Аршавину запрещен выезд за границу из-за долга по алиментам

Интерфакс - Россия08:19

Аршавину запретили выезд за пределы России из-за долга по алиментам

RT на русском08:32

Известному в прошлом футболисту Андрею Аршавину запрещено выезжать за границу из-за долга по алиментам

Эхо Москвы08:31

Аршавину закрыли выезд за границу из-за долга по алиментам

Интерфакс-Спорт08:24

Источник: Аршавину запретили выезд за границу. У него долги за алименты

Спорт-Экспресс08:43
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 13:16, Ашберн
Политика

Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Общество

Генпрокурор России Юрий Чайка обсудит в Ростове мусорную реформу

Во вторник, 4 июня, генеральный прокурор России Юрий Чайка проведет в Ростове оперативное совещание.
Обновлено вчера в 09:06
Транспорт

Въезд в Крым по мосту через Керченский пролив станет менее «тесным»

В Крыму запустили движение по двум полосам в каждом направлении на 14-километровом участке на подъезде к автоподходу к мосту через Керченский пролив.
Обновлено в 10:35
Культура

Сарик Андреасян выступил в поддержку BadComedian

Российский режиссер Сарик Андреасян записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение в поддержку известного блогера-кинокритика Евгения Баженова, больше известного как BadComedian.
Обновлено в 08:38
Здоровье

В Обнинске иностранцев начнут лечить от рака

Сегодня на базе МРНЦ имени А.Ф. Цыба в городе Обнинске Калужской области пройдет подписание соглашения об организации лечения иностранных пациентов в местном центре протонной терапии.
Обновлено в 01:38
Политика

Стало известно, о чем будет говорить Путин на ПМЭФ-2019

Глава российского государства Владимир Путин выступит на пленарном заседании, которое запланировано на 7 июня, Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 10:20
Общество

В распоряжении Китая оказался новый рычаг давления на США

Обновлено в 12:58
Авто

Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Религия

Более 274 тыс. мусульман отпраздновали Ураза-байрам в Москве

Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан, отметили в Москве около 274 тыс. человек.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес

Ани Лорак уволила всю свою команду и уехала в США

Популярная певица Ани Лорак уволила всю свою команду.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес

Валерия прокомментировала скандал с дочерью Алсу на шоу «Голос. Дети»

Валерия считает неправильной поддержку дочери Алсу колоссальной аудиторией самой певицы и ее друзьями.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Происшествия

Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»

Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
Обновлено в 10:48
Происшествия

В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании

В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Энергетика

В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»

"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
Обновлено в 11:14
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Кино

Опубликован трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане

Обновлено в 02:55
Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Общество

Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом

Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.
Обновлено в 09:30
Политика

Зеленский заявил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко

Новый президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл во вторник с первым визитом в Брюссель, заявил на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером, что он лучше, чем его предшественник Петр Порошенко, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 09:25
Авто

Объявлены цены на кроссовер Citroen C5 Aircross для России

Компания Citroen огласила стоимость флагманского кроссовера Citroen C5 Aircross, который станет доступен в РФ в 3 комплектациях: Live, Feel и Shine.
Обновлено в 03:09
Экономика

Выручка HeadHunter выросла почти на треть

Скорректированная чистая прибыль в I квартале выросла на 185% до 373 млн руб. Большую часть выручки компании приносит российский бизнес – 1,55 млрд руб. Он вырос за счет увеличения числа платящих клиентов малого и среднего бизнеса и роста среднего дохода на одного клиента в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:06
Теннис

Действующий чемпион «Ролан Гаррос» Надаль вышел в полуфинал турнира

Рафаэль Надаль вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». Турнир Большого шлема проходит в Париже.
Обновлено в 13:05
Футбол

Леонид Федун: «Расширение премьер-лиги – экономическая глупость»

Считаю, что это экономическая глупость.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове

Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.
Обновлено в 10:33
Политика

Кот Ларри из офиса Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа

Кот Ларри из офиса британского премьер-министра использовал лимузин президента США как укрытие от дождя, пишет британская газета Daily Express.
Обновлено в 10:04
Политика

Рогозин пообещал Путину управление Россией через «Государево око»

Проект «Государево око» позволит в режиме реального времени отслеживать ситуацию в регионах, передает «Интерфакс» заявление генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 11:44
Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Политика

Путин открыл в Еврейском музее в Москве памятник узникам концлагерей

Обновлено в 07:36
Общество

В России появится новый вид алиментов на детей

Минюст РФ подготовил законопроект, в соответствии с которым в России появится новый вид алиментов на детей.
Обновлено в 05:10
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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