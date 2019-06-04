Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментамИзвестия 08:52

Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тыс. в месяц.
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с чего всё началось

Аршавину закрыли выезд за границу из-за долга по алиментам

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин получил запрет на выезд за границу в связи с задолженностью по алиментам, сообщил адвокат супруги спортсмена Алисы Казьминой.
Интерфакс-Спорт08:24

Подробнее о событии

Суд в Петербурге перенес заседание по бракоразводному процессу Аршавина на 24 июня

ТАСС09:26

Аршавину запретили выезд за пределы России

РИА Новости08:45

Аршавину закрыли выезд за границу из-за долга по алиментам

Интерфакс-Спорт08:24

Аршавину запретили выезд за пределы России из-за долга по алиментам

RT на русском08:32

Известному в прошлом футболисту Андрею Аршавину запрещено выезжать за границу из-за долга по алиментам

Эхо Москвы08:31

Источник: Аршавину запретили выезд за границу. У него долги за алименты

Спорт-Экспресс08:43

Аршавину запрещен выезд за границу из-за долга по алиментам

Интерфакс - Россия08:19
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Шоу-бизнес

Николас Кейдж развелся с «четырехдневной женой»

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Политика

Названо место возможного начала вооруженного конфликта России и США

Еще один вариант – произойдет новый кризис, например, в Белоруссии или в другом «регионе между НАТО и Россией».
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Политика

Команда Зеленского начала готовить стратегию «возвращения Крыма»

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский готов обсудить стратегию «возвращения» полуострова.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:26
Происшествия

В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
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Шоу-бизнес

Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина из Ростова родила сына

Жена бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса Оксана Воеводина впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 15:39
Авто

Ford завершил в Набережных Челнах производство автомобилей

Напомним, что Ford в рамках реструктуризации бизнеса покидает российский рынок легковых автомобилей.
Обновлено в 11:37
Политика

Мэр Харькова обратился к жителям города после сноса бюста Жукова

Обновлено в 11:04
Политика

США ужесточили санкции в отношении Кубы

США усилили санкции в отношении Кубы, сообщается на сайте американского Минфина.
Обновлено в 13:30
Авто

Skoda объявила скидки на свои модели в июне

Обновлено в 07:01
Здоровье

В компании «Май» оценили итоги исследования чая «Роскачеством»

Впоследствии генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с RT оценил итоги исследования «Роскачества».
Обновлено в 14:10
Политика

Рогозин пообещал Путину управление Россией через «Государево око»

Проект «Государево око» позволит в режиме реального времени отслеживать ситуацию в регионах, передает «Интерфакс» заявление генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак уволила всю свою команду

Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.
Обновлено в 07:57
Энергетика

«Роснефть» запустила Западно-Эргинское месторождение

«Роснефть» ввела в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение, входящее в состав Эргинского кластера.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

Британия предоставит НАТО новейшие авианосцы

Обновлено в 12:58
Авто

Продажи Haval F7 в России стартуют завтра

Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 08:02
Общество

«Мемориал»: победителей конкурса исследований «Человек в истории» и их учителей вызывают на беседы с ФСБ

Итоги последнего подвели в конце апреля, его победителями стали авторы 43 научных исследований из 24 регионов России.
Обновлено в 12:53
Наука

Защищающая от ВИЧ мутация увеличивает детям риск смерти от всех причин

Исследование показало, что присвоенная мутация CCR5-Δ32 может сократить жизнь девочек.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Новосибирской области собака насмерть загрызла 4-летнего мальчика

Новосибирские следовали выясняют обстоятельства гибели 4-летнего мальчика в поселке Коченево: 2 июня собака набросилась на ребенка и загрызла его насмерть.
Обновлено в 12:02
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Здоровье

За неделю 355 жителей Тульской области пострадали от укусов клещей

За неделю 355 жителей Тульской области пострадали от укусов клещей Акарицидная обработка проведена на площади более 870 га.
Обновлено в 11:22
Политика

Генсек НАТО заявил о растущем присутствии США в Польше

НАТО и США всё больше расширяют своё присутствие в Польше, заявил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с польским лидером Анджеем Дудой.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие

Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам

Обновлено в 04:17
Происшествия

Путин поручил разобраться со взрывами на заводе в Дзержинске

Обновлено в 13:40
Происшествия

Самолет из Киева совершил аварийную посадку в Таллине

Обновлено в 13:40
Политика

Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с генсеком НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение России выдать паспорта жителям Донбасса является попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе.
Обновлено в 11:51
Единоборства

UFC назвал следующего соперника Нурмагомедова на бой в Абу-Даби

В апреле в связи с отстранением Нурмагомедова UFC провел бой за титул временного чемпиона в легком весе — в нем Порье одержал победу над Максом Холлоуэем.
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Гаджеты

Apple больше не будет обновлять устаревшие iPhone

Как сообщает РИА Новости, новая операционная система iOS13, которая выйдет этой осенью, будет доступна для моделей, начиная от SE и 6s и iPad (Air 2 и Mini 4). Смартфон iPhone 5s и более ранние устройства перестанут получать обновления.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов

Первое уголовное дело возбуждено после майских протестов в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:03
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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