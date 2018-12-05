Футбол

Аршавину предложили тренерскую работу в Казахстане
Советский спорт
06:56

Аршавин объявил о завершении карьеры в ноябре этого года. За Кайрат россиянин выступал с 2016 года, проведя за команду 97 матчей и забив 28 голов.
Советский спорт06:56

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«Кайрат» готов предложить Аршавину должность тренера академии

Чемпионат07:09

Аршавину предложили тренерскую работу в Казахстане

Советский спорт06:56

Аршавину готовы предложить тренерскую работу в Казахстане

РИА Новости06:38

«Кайрат» готов предложить Аршавину тренерскую работу

Спорт-Экспресс06:06

«Кайрат» готов предложить работу Аршавину

Матч ТВ05:53

«Кайрат» готов предложить работу Аршавину

Sportbox.RU05:53

«Кайрат» готов предложить Аршавину тренерскую работу

Sport24.ru05:31
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Футбол

Адвокат опровергла поддержку «Локомотива» в адрес Кокорина

Обновлено в 07:52
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на автобус «Бока Хуниорс»

Первый подозреваемый в нападении на автобус "Бока Хуниорс" арестован во вторник в Буэнос-Айресе, информирует L'equipe.
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Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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После 15 туров "горожане" имеют лучшую разницу голов (+38) за последние 125 лет. В сезоне-1892/93 у "Сандерленда" был показатель +39.
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По информации источника, стамбульский "Галатасарай" уже согласовал контракт с бразильским футболистом.
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Футбол

Хазенхюттль стал главным тренером «Саутгемптона»

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Все команды стали лучше, кроме нас. Отставание «Манчестер Юнайтед» от первое четвёрки это то, чего я не мог предсказать.
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«Барселона» интересуется полузащитником «Ювентуса» Родриго Бентанкуром.
Обновлено в 06:19
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УЕФА перенес матч Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Лионом» в Киев

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести матч Лиги чемпионов между украинским "Шахтером" и французским "Лионом" из Харькова в Киев.
Обновлено в 07:40
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«Зенит» сыграет со «Спартаком» и «Локомотивом» в Катаре

Петербургский "Зенит" в январе примет участие в турнире вместе со "Спартаком", "Локомотивом" и "Ростовом", сообщает "Спорт-Экспресс".
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Пеле: «В Европе о Мбаппе говорят больше, чем о Неймаре»

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле поделился мнением об игре форвардов «ПСЖ» Килиана Мбаппе и Неймара.
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Кейлор Навас хочет в январе уйти из «Реала» бесплатно

Лишившийся места в основном составе коста-риканец хочет уйти из «Реала» уже в грядущем январе, однако клуб отклонил его первый запрос, так как не хочет терять сильного резервиста.
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Лунин отразил пенальти и провел «Леганес» дальше в Кубке

Голкипер «Реала» Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за «Леганес», отразил пенальти в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Райо Вальекано».
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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