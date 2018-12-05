Футбол

Аршавина опять позвали в Казахстан
News.ru
05:56

Председатель наблюдательного совета казахстанского футбольного клуба «Кайрат» Кайрат Боранбаев сообщил, что готов предложить тренерскую работу российскому футболисту Андрею Аршавину. Игрок выступал за «Кайрат» с 2016 по 2018 год.
News.ru05:56

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«Кайрат» готов предложить Аршавину тренерскую работу

Спорт-Экспресс06:06

Аршавина опять позвали в Казахстан

News.ru05:56

«Кайрат» готов предложить работу Аршавину

Матч ТВ05:53

«Кайрат» готов предложить работу Аршавину

Sportbox.RU05:53

«Кайрат» готов предложить Аршавину работу в клубе

LiveSport.ru06:02

«Кайрат» готов предложить Аршавину тренерскую работу

Sport24.ru05:31
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
Футбол

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Казахский футбольный клуб
Казахстанский футбольный клуб из Алма-Аты. 2-кратный чемпион Казахстана, 9-кратный обладатель Кубка Казахстана, 2-кратный обладатель Суперкубка Казахстана, обладатель Кубка Федерации футбола СССР.
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