Футбол

Аршавин заявил о пользе Кокорина и Мамаева на футбольном поле
Известия
07:59

Форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев принесут больше пользы обществу на футбольном поле, чем за решеткой. Такое мнение высказал бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин в передаче Ильи Казакова «Foot’больные люди» на YouTube.
Известия07:59
Андрей Аршавин
Я думаю, что всё серьёзно, но это было понятно изначально. Надеюсь, наказание будет таким, что им больше не придётся проводить время в местах не столь отдалённых, потому что как бы то ни было нашему обществу они полезны на данный момент на футбольном поле, нежели сидя где-то за решётками.
— Андрей Аршавин, российский футболистЧемпионат 03:22

Подробнее о событии

Аршавин: Кокорин и Мамаев полезны обществу на футбольном поле, а не за решёткой

Чемпионат03:22

Андрей Аршавин: «Кокорин и Мамаев больше полезны на футбольном поле, а не за решеткой»

Матч ТВ03:21

Андрей Аршавин: «Кокорин и Мамаев больше полезны на футбольном поле, а не за решеткой»

Sportbox.RU03:21

Аршавин: Мамаев и Кокорин полезнее обществу на поле, нежели за решеткой

РИА Новости03:07

Андрей Аршавин: «Мамаев и Кокорин полезны обществу на футбольном поле, а не за решеткой»

Спорт-Экспресс02:30

Андрей Аршавин: «Кокорин и Мамаев полезны обществу на поле, а не за решеткой»

Sports.ru04:46

Аршавин: «Мамаев с Кокориным полезны нашему обществу на футбольном поле, а не за решеткой»

Sport24.ru02:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
Футбол

«Зенит» и «Краснодар» узнают соперников в плей-офф Лиги Европы

Обновлено вчера в 16:08
Футбол

Защитник «Барселоны» Фермален получил очередную травму

Бельгийский защитник "Барселоны" Томас Фермален получил надрыв правой икроножной мышцы в недавнем матче с "Леванте" (5:0). Он выбыл из строя на месяц.
Обновлено в 10:28
Футбол

Ибрагимович сообщил, что остается в MLS

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сообщил, что он останется в команде и на следующий сезон.
Обновлено в 08:33
Футбол

В понедельник Айртон станет футболистом «Спартака»

Обновлено вчера в 14:21
Футбол

Китайский клуб предложил «Барселоне» 65 млн евро за Малкома

По информации As, сразу несколько китайских клубов интересуются 21-летним бразильцем, один из них предложил за Малкома 65 миллионов евро.
Обновлено в 03:40
Футбол

Кононов рассказал об акциях против Глушакова

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов выразил своё отношение к акциям болельщиков против капитана команды Дениса Глушакова.
Обновлено в 10:56
Футбол

«Бавария» и «Ливерпуль» впервые в истории встретятся в Лиге чемпионов

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Бавария» на этой стадии сыграет с «Ливерпулем».
Обновлено в 06:40
Футбол

«Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира

"Торпедо" проведет товарищеский матч с английским "Шеффилдом" - старейшим клубом мира. Об этом сообщает официальный сайт торпедовцев.
Обновлено в 09:37
Футбол

ФК «Тосно» официально признан банкротом

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал футбольный клуб «Тосно» банкротом.
Обновлено в 07:13
Футбол

«Зенит», «МЮ» и «Рома» претендуют на полузащитника «Стяуа» Мана

Как утверждает DigiSport, на 20-летнего полузащитника претендуют «Зенит», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Фенербахче» и «Андерлехт».
Обновлено в 09:25
Футбол

Недвед: «„Ювентусу“ достался сильный соперник»

Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 09:21
Футбол

Моуринью: Погба не претендовал на место в основе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, почему полузащитник Поль Погба не вышел на поле в игре с "Ливерпулем" (1:3).
Обновлено в 03:57
Футбол

Ильзат Ахметов: У ЦСКА есть возможность побороться за чемпионство

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов оценил шансы команды на чемпионство в текущем сезоне.
Обновлено в 05:37
Футбол

«Рома» и один российский клуб проявляют интерес к Барриосу

Как сообщает Footboom, колумбийский футболист попал в сферу интересов «Ромы» и российского клуба, однако его название не называется.
Обновлено в 08:14
Футбол

Гаттузо: распродажа игроков? Упакуем их и отправим

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо с юмором опроверг информацию о продаже футболистов в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 10:32
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное