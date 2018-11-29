Футбол

Аршавин заявил, что в сборной России должны быть только россияне
Вечерняя Москва
08:30

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал, что в футбольную команду должны входить российские спортсмены.
Вечерняя Москва08:30
Андрей Аршавин
Я против натурализации - за сборную России должны играть российские футболисты. Но натурализация натурализации рознь, родители Романа Нойштедтера родились в России, Юрий Лодыгин родился в России - это одно, но когда за сборную России играют бразильцы, я не вижу в этом смысла.
— Андрей Аршавин, российский футболистТАСС 04:30

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«Когда за сборную играют бразильцы, в этом нет смысла». Аршавин против натурализации и за Кокорина

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«За сборную России не должны играть бразильцы». Аршавин высказался против натурализации

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