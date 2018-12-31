Футбол

Аршавин завёл страницу в «Инстаграме»
Чемпионат
11:16

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин открыл аккаунт в социальной сети «Инстаграм». Первую публикацию он выложил из тренажёрного зала со следующей подписью: «В работе всё пройдёт».
Чемпионат11:16

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Аршавин завёл страницу в «Инстаграме»

Чемпионат11:16

Аршавин вслед за Семаком завел страницу в инстаграме

Sport24.ru09:11

Аршавин вслед за Семаком стал пользователем Instagram

Матч ТВ09:18

Аршавин зарегистрировался в «Инстаграм»

Советский спорт09:57

Аршавин завел новую страницу в Инстаграме

Спорт-Экспресс09:07

Теперь и Аршавин: Бывший футболист вернулся в «Зенит» и в «Инстаграм»

КП - Санкт-Петербург09:20

Аршавин завел страницу в инстаграме

Sports.ru10:10
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 11:26, Ашберн
Политика

Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону

Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Происшествия

В Магнитогорске опознали 19 погибших в результате ЧП

Тела 19 из 22 погибших в результате взрыва газа и обрушения подъезда в десятиэтажном доме в Магнитогорске опознаны.
Обновлено в 10:22
Спорт

Устюгов выиграл бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в масс-старте на 15 километров классическим ходом на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать

Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.
Обновлено в 04:14
Происшествия

МЧС: Оставшихся под завалами в Магнитогорске могут не найти

Обновлено в 10:50
Происшествия

В Магнитогорске из-под завалов извлекли тело погибшего

Сообщение пресс-службы МЧС РФ: «Из-под завалов извлекли тело одного погибшего».
Обновлено 31.12.18 в 13:35
Происшествия

В Мурманской области при сходе лавины погибла девушка

Тело девушки обнаружили под лавиной на склоне горы Кукисвумчорр в Мурманской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.
Обновлено в 09:44
Общество

ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов

ФСБ России разработала проект постановления правительства, утверждающий требования к антитеррористической защищенности религиозных объектов.
Обновлено в 07:51
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие

В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта

Обновлено в 08:39
Автоспорт

Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия

Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия. Его текст публикует Sky Sports.
Обновлено в 08:06
Общество

Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»

Обновлено в 05:32
Экономика

Счетная палата оценила рост реальных доходов россиян в 2018 году на уровне 0-0,4%

Рост реальных доходов россиян составил в 2018 году 0-0,4% по сравнению с предыдущим годом согласно декабрьским оценкам Счетной палаты (СП).
Обновлено в 05:12
Политика

На Украине запретили телеканал NewsOne

Телеканалы "112 Украина" и NewsOne украинские власти неоднократно обвиняли в якобы необъективном освещении событий на Майдане и в Донбассе.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета

Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

Опубликовано видео с места подрыва железнодорожного моста в Донецке

Министерство информации самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовало кадры с места подрыва опоры железнодорожного моста в Донецке.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске достигло 23 человек

Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного жилого дома в Магнитогорске тело еще одного погибшего, сообщает пресс-служба МЧС.
Обновлено в 10:53
Наука

В Сибири начнут эксперименты по созданию плазменного двигателя

В Институте ядерной физики сибирского отделения Российской академии наук (РАН) в январе планируют начать эксперименты на сверхновой установке по удержанию термоядерной плазмы, технологию планируют использовать для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

Власти отвергли связь между двумя ЧП в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский призвал не верить слухам о связи двух инцидентов в Магнитогорске: обрушением подъезда жилого дома и пожаром в маршрутке.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Дом, в котором прогремел взрыв, может обрушиться в любой момент

Напомним, что работы по поиску внизу ведутся круглосуточно, практически без остановок.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Три человека погибли в Магнитогорске после взрыва маршрутки

Обновлено вчера в 13:50
Политика

Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем

Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Около 400 курдских бойцов покинули Манбидж

"В соответствии с договоренностями о возвращении территорий на севере Сирии к мирной жизни с 1 января 2019 года автоколонна из 30 автомобилей с бойцами курдских формирований покинула Манбидж в сторону восточного берега реки Евфрат", - говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы ведомства.
Обновлено в 10:21
Происшествия

В Сочи мужчина застрелил сожительницу и покончил с собой

Мужчина выстрелил из пистолета в свою сожительницу на парковке одного из торговых центров в Сочи.
Обновлено в 10:07
Происшествия

На Украине из церкви украли мощи Георгия Победоносца

Мощи Георгия Победоносца украли из церкви в Донецкой области, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Один из жителей дома в Магнитогорске чудом избежал гибели

Житель обрушившегося многоквартирного дома в Магнитогорске Евгений Юрченко чудом спасся от гибели. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Спорт

Антидопинговое агентство США призвало WADA вновь отстранить Россию

Глава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт предложил вновь лишить Россию статуса соответствия стандартам WADA, передает ESPN.
Обновлено вчера в 05:58
Энергетика

Добыча нефти в России в 2018 году выросла на 1,6%

Добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась в 2018 году на 1,6% - до 555,837 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) в среду.
Обновлено в 03:57
Общество

Тропический шторм надвигается на южные курорты Таиланда

Как отмечает издание Khaosod English, не исключено, что южные районы Таиланда могут подвергнуться удару тропического урагана впервые с 1962 года.
Обновлено в 04:24
Спорт

Непряева и Седова завоевали медали масс-старта на «Тур де Ски»

В немецком Оберстдорфе состоялся масс-старт в рамках этапа лыжной многодневки "Тур де Ски".
Обновлено в 06:51
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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