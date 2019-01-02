Футбол

Аршавин завел страницу в инстаграме
Sports.ru
10:10

16 декабря Аршавин возглавил детский проект «Сириус» в «Зените». Сегодня страницу в инстаграме также завел главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Sports.ru10:10

Подробнее о событии

Аршавин завёл страницу в «Инстаграме»

Чемпионат11:16

Аршавин зарегистрировался в «Инстаграм»

Советский спорт09:57

Аршавин вслед за Семаком стал пользователем Instagram

Матч ТВ09:18

Аршавин вслед за Семаком завел страницу в инстаграме

Sport24.ru09:11

Аршавин завел новую страницу в Инстаграме

Спорт-Экспресс09:07

Теперь и Аршавин: Бывший футболист вернулся в «Зенит» и в «Инстаграм»

КП - Санкт-Петербург09:20

Аршавин завел страницу в инстаграме

Sports.ru10:10
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Футбол

Клопп считает Пулишича хорошим приобретением для «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переходе в «Челси» полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича.
Обновлено в 10:45
Футбол

Гвардиола: «„Манчестер Сити“ постарается обыграть „Ливерпуль“»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола настроен обыграть "Ливерпуль" в матче 21-го тура АПЛ.
Обновлено в 09:17
Футбол

«Спартак» интересуется защитником «Гента»

«Спартак» интересуется защитником «Гента» Диланом Бронном.
Обновлено в 14:24
Футбол

Защитник «Шальке» Налдо может перейти в «Монако»

Защитник Шальке Налдо может продолжить карьеру в Монако, сообщает RMC Sport.
Обновлено в 10:34
Футбол

Роналду первым в мире набрал 150 млн подписчиков в Instagram

Форвард сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который достиг отметки 150 млн подписчиков в социальной сети Instagram.
Обновлено в 13:57
Футбол

«Монако» объявил о переходе 18-летнего нападающего из ЮАР

Нападающий южноафриканского клуба «Орландо Пайрэтс» Лайл Фостер продолжит карьеру в «Монако», сообщает официальный сайт французской команды.
Обновлено в 12:13
Футбол

Погба признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в декабре

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба был признан лучшим футболистом команды в декабре по итогам голосования болельщиков, сообщает официальный сайт английского клуба.
Обновлено в 11:41
Футбол

«Зенит» интересуется полузащитником «Сент-Этьена» Сельнесом

Полузащитник «Сент-Этьена» Оле Сельнес попал в сферу интересов «Зенита».
Обновлено в 08:33
Футбол

Братья Березуцкие присоединятся к «Витессу» 3 января

Обновлено в 10:16
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Жоржиньо: «Мама повлияла на моё решение выбрать „Челси“»

Обновлено в 09:20
Футбол

Сердеров расторг контракт с «Краковией»

Обновлено в 10:39
Футбол

«Ювентус» подтвердил интерес к Рэмзи

Руководство «Ювентуса» прокомментировало новость о том, что полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи может перебраться в туринский клуб.
Обновлено в 07:44
Футбол

Феррейра-Карраско может сменить «Далянь Ифань» на «Милан»

Обновлено в 08:46
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«Локомотив-Кубань» уступил АСВЕЛ в матче Еврокубка

Обновлено в 14:32
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«Вильярреал» устроит коридор почета для игроков «Реала» в связи с победой на Клубном чемпионате мира

Обновлено в 14:04
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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