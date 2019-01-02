16 декабря Аршавин возглавил детский проект «Сириус» в «Зените». Сегодня страницу в инстаграме также завел главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Спорт день за днем

Футбол Футбол Клопп считает Пулишича хорошим приобретением для «Челси» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переходе в «Челси» полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича.

Футбол Футбол Гвардиола: «„Манчестер Сити“ постарается обыграть „Ливерпуль“» Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола настроен обыграть "Ливерпуль" в матче 21-го тура АПЛ.

Футбол Футбол «Спартак» интересуется защитником «Гента» «Спартак» интересуется защитником «Гента» Диланом Бронном.

Футбол Футбол Защитник «Шальке» Налдо может перейти в «Монако» Защитник Шальке Налдо может продолжить карьеру в Монако, сообщает RMC Sport.

Футбол Футбол Роналду первым в мире набрал 150 млн подписчиков в Instagram Форвард сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который достиг отметки 150 млн подписчиков в социальной сети Instagram.

Футбол Футбол «Монако» объявил о переходе 18-летнего нападающего из ЮАР Нападающий южноафриканского клуба «Орландо Пайрэтс» Лайл Фостер продолжит карьеру в «Монако», сообщает официальный сайт французской команды.

Футбол Футбол Погба признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в декабре Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба был признан лучшим футболистом команды в декабре по итогам голосования болельщиков, сообщает официальный сайт английского клуба.

Футбол Футбол «Зенит» интересуется полузащитником «Сент-Этьена» Сельнесом Полузащитник «Сент-Этьена» Оле Сельнес попал в сферу интересов «Зенита».

Футбол Футбол Братья Березуцкие присоединятся к «Витессу» 3 января

Футбол Футбол Сердеров расторг контракт с «Краковией»

Футбол Футбол «Ювентус» подтвердил интерес к Рэмзи Руководство «Ювентуса» прокомментировало новость о том, что полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи может перебраться в туринский клуб.