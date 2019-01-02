Футбол
16 декабря Аршавин возглавил детский проект «Сириус» в «Зените». Сегодня страницу в инстаграме также завел главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Sports.ru10:10
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Футбол
Клопп считает Пулишича хорошим приобретением для «Челси»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переходе в «Челси» полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича.
Обновлено в 10:45
Футбол
Гвардиола: «„Манчестер Сити“ постарается обыграть „Ливерпуль“»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола настроен обыграть "Ливерпуль" в матче 21-го тура АПЛ.
Обновлено в 09:17
Футбол
«Спартак» интересуется защитником «Гента»
«Спартак» интересуется защитником «Гента» Диланом Бронном.
Обновлено в 14:24
Футбол
Защитник «Шальке» Налдо может перейти в «Монако»
Защитник Шальке Налдо может продолжить карьеру в Монако, сообщает RMC Sport.
Обновлено в 10:34
Футбол
Роналду первым в мире набрал 150 млн подписчиков в Instagram
Форвард сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который достиг отметки 150 млн подписчиков в социальной сети Instagram.
Обновлено в 13:57
Футбол
«Монако» объявил о переходе 18-летнего нападающего из ЮАР
Нападающий южноафриканского клуба «Орландо Пайрэтс» Лайл Фостер продолжит карьеру в «Монако», сообщает официальный сайт французской команды.
Обновлено в 12:13
Футбол
Погба признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в декабре
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба был признан лучшим футболистом команды в декабре по итогам голосования болельщиков, сообщает официальный сайт английского клуба.
Обновлено в 11:41
Футбол
«Зенит» интересуется полузащитником «Сент-Этьена» Сельнесом
Полузащитник «Сент-Этьена» Оле Сельнес попал в сферу интересов «Зенита».
Обновлено в 08:33
Футбол
Братья Березуцкие присоединятся к «Витессу» 3 января
Обновлено в 10:16
Футбол
Жоржиньо: «Мама повлияла на моё решение выбрать „Челси“»
Обновлено в 09:20
Футбол
Сердеров расторг контракт с «Краковией»
Обновлено в 10:39
Футбол
«Ювентус» подтвердил интерес к Рэмзи
Руководство «Ювентуса» прокомментировало новость о том, что полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи может перебраться в туринский клуб.
Обновлено в 07:44
Футбол
Феррейра-Карраско может сменить «Далянь Ифань» на «Милан»
Обновлено в 08:46
Футбол
«Локомотив-Кубань» уступил АСВЕЛ в матче Еврокубка
Обновлено в 14:32