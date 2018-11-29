Футбол

Аршавин выступил против натурализации иностранных футболистов в России
РБК
05:48

Андрей Аршавин раскритиковал натурализацию иностранных игроков в российском футболе. По словам бывшего капитана национальной команды, за сборную России должны играть россияне.
РБК05:48
Андрей Аршавин
Я против натурализации - за сборную России должны играть российские футболисты. Но натурализация натурализации рознь, родители Романа Нойштедтера родились в России, Юрий Лодыгин родился в России - это одно, но когда за сборную России играют бразильцы, я не вижу в этом смысла.
— Андрей Аршавин, российский футболистТАСС 04:30

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Аршавин выступил против натурализации в сборной России

РИА Новости05:28

Андрей Аршавин: Я против того, чтобы за сборную играли бразильцы

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Sportbox.RU03:50

«За сборную России не должны играть бразильцы». Аршавин высказался против натурализации

Sport24.ru03:44

Андрей Аршавин: «Я против натурализации. За сборную России должны играть российские футболисты»

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Российский футболист, выступающий за казахстанский клуб «Кайрат», бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступает на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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