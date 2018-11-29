Я против натурализации - за сборную России должны играть российские футболисты. Но натурализация натурализации рознь, родители Романа Нойштедтера родились в России, Юрий Лодыгин родился в России - это одно, но когда за сборную России играют бразильцы, я не вижу в этом смысла.

Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин высказался против натурализации иностранных игроков для их участия в матчах российской национальной команды.

Аршавин выступил против натурализации футболистов для сборной России

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