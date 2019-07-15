Футбол

Аршавин выступает против натурализации в сборнойГазета.Ru 13:55

Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России по футболу Андрей Аршавин не поддерживает натурализацию спортсменов, передает "Матч ТВ".
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Андрей Аршавин
Я против натурализации в любом виде. Если Марио Фернандес хороший игрок — он должен выступать за сборную Бразилии. То же касается и Гилерме.
— Андрей Аршавин, российский футболистГазета.Ru 13:55
с чего всё началось

Андрей Аршавин: «Я против натурализации в футболе в любом ее виде»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о натурализации иностранных футболистов для российской национальной команды.
Матч ТВ10:43

Подробнее о событии

Аршавин: «Я против натурализации. Если Фернандес хороший футболист — должен играть за Бразилию»

Sport24.ru13:13

Андрей Аршавин: «Я против натурализации в футболе в любом ее виде»

Матч ТВ10:43

Аршавин высказался против натурализации игроков в сборную России

RT на русском11:58

Аршавин высказался против натурализации. Он считает, что Мариу Фернандес и Гильерме должны играть за Бразилию

Спорт-Экспресс11:56

Андрей Аршавин: «Я против натурализации. Если Фернандес хороший игрок, он должен выступать за Бразилию, как и Гильерме»

Sports.ru11:05

Андрей Аршавин: «Я против натурализации в футболе в любом ее виде»

Sportbox.RU10:43

Аршавин: «Я против натурализации. Если Фернандес хороший футболист, то пусть играет за Бразилию»

Sport.ru14:28
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