Футбол
Аршавин выступает против натурализации в сборнойГазета.Ru 13:55
Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России по футболу Андрей Аршавин не поддерживает натурализацию спортсменов, передает "Матч ТВ".
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Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о натурализации иностранных футболистов для российской национальной команды.Матч ТВ10:43
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Обновлено в 10:25
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Одна из 19 пострадавших в результате падения ветки дерева в городе Шеки на северо-западе Азербайджана скончалась.
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Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным.
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Общество
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой
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Заседание суда по делу Вышинского перенесли
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