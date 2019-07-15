с чего всё началось

Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России по футболу Андрей Аршавин не поддерживает натурализацию спортсменов, передает "Матч ТВ".

Финансы Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.

Общество Мировой голод растет третий год подряд, заявили в ООН Доступа к достаточному количеству продовольствия в 2018 году не имели 820 миллионов человек, таким образом, мировой голод не снижается в течение последних трех лет, число голодающих выросло на 10 миллионов человек, говорится в опубликованном в понедельник докладе ООН "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире".

Происшествия МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Политика Опрос: за неделю до выборов в Раду проходят пять партий Выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. В опросе принимали участие жители Украины от 18 лет и старше.

Политика Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.

Здоровье Диетологи опровергли пользу поедания насекомых Ранее 15 июля сообщалось, что ученые итальянского университета Терамо заявили о пользе употребления в пищу насекомых, поскольку в них содержится большое количество антиоксидантов и других полезных веществ.

Недвижимость Инвесторы потратили $1,2 млрд на покупку элитного жилья в Москве В Москве выросло число сделок с квартирами стоимостью от $1 млн: с начала года российские и зарубежные покупатели вложили в столичную элитную недвижимость $1,2 млрд — это на 5% больше, чем годом ранее, подсчитали в компании Savills.

Шоу-бизнес Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе Сегодня Барановская опровергла все слухи в своем микроблоге в Instagram.

Общество Слив удобрений в море оказался для кораллов опаснее, чем глобальное потепление Другая возможная причина — загрязнение моря, которое приводит к эвтрофикации, явлению, хорошо знакомому любому, кто видел хоть один цветущий пруд в средней полосе России летом.

Политика ЕС одобрил санкции в отношении Турции Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.

Армия и оружие Американские военные пообещали защитить «Зону 51» от штурма ВВС США обязуются защитить военную базу «Зона 51» в Неваде от штурма желающих увидеть инопланетян.

Происшествия Очередного ученого из ЦНИИМАШ арестовали по подозрению в госизмене Лефортовский суд Москвы 15 июля отправил под домашний арест 77-летнего сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения — головного института Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (ЦНИИМАШ) Сергея Мещерякова по подозрению в госизмене.

Общество Британские дайверы засняли медузу размером с человека Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.

Политика США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем Представители США на встрече с российскими коллегами в среду в Женеве собираются обсудить идею нового соглашения о контроле над ядерным вооружением, которое может распространиться и на Китай.

Авто УАЗ «Буханка» получит неожиданный цвет кузова Напомним, версия УАЗ Комби «Трофи», впервые представленная в апреле этого года, отичается внешне от обычной «Буханки» наличием экспедиционного багажника, лестницы, стальными черными дисками с шинами BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16.

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.

Политика Трамп выдвинул кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении кандидатуры исполняющего обязанности министра обороны страны Марка Эспера для назначения на эту должность на постоянной основе.

Политика Однопартийцы Порошенко потребовали уволить главу ГБР Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ранее вызвало на допрос, который должен состояться 17 июля, бывшего президента страны и лидера ЕС Петра Порошенко.

Наука Spektrum (Германия): на Западе нет спермы (Spektrum.de) Мужчины из развитых стран вырабатывают все меньше спермы — в два раза меньше по сравнению с временами 40-летней давности.

Спорт Фигуристка Загитова приняла участие в Bottle Cap Challenge Олимпийская чемпионка, победительница чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию россиянка Алина Загитова приняла участие в Bottle Cap Challenge.

Политика МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.

Кино Фильм «Хищные птицы» был раскритикован Warner Bros Недавно прошел тестовый показ фильма «Хищные птицы», создателем которого стала Кэти Ян.