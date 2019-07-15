Футбол
Аршавин выступает против натурализации в сборнойГазета.Ru 13:55
Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России по футболу Андрей Аршавин не поддерживает натурализацию спортсменов, передает "Матч ТВ".
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Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о натурализации иностранных футболистов для российской национальной команды.Матч ТВ10:43
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Доступа к достаточному количеству продовольствия в 2018 году не имели 820 миллионов человек, таким образом, мировой голод не снижается в течение последних трех лет, число голодающих выросло на 10 миллионов человек, говорится в опубликованном в понедельник докладе ООН "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире".
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МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
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Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Здоровье
Диетологи опровергли пользу поедания насекомых
Ранее 15 июля сообщалось, что ученые итальянского университета Терамо заявили о пользе употребления в пищу насекомых, поскольку в них содержится большое количество антиоксидантов и других полезных веществ.
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Инвесторы потратили $1,2 млрд на покупку элитного жилья в Москве
В Москве выросло число сделок с квартирами стоимостью от $1 млн: с начала года российские и зарубежные покупатели вложили в столичную элитную недвижимость $1,2 млрд — это на 5% больше, чем годом ранее, подсчитали в компании Savills.
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Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе
Сегодня Барановская опровергла все слухи в своем микроблоге в Instagram.
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Армия и оружие
Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Обновлено в 15:30
Общество
Слив удобрений в море оказался для кораллов опаснее, чем глобальное потепление
Другая возможная причина — загрязнение моря, которое приводит к эвтрофикации, явлению, хорошо знакомому любому, кто видел хоть один цветущий пруд в средней полосе России летом.
Обновлено в 14:39
Политика
ЕС одобрил санкции в отношении Турции
Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.
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Армия и оружие
Американские военные пообещали защитить «Зону 51» от штурма
ВВС США обязуются защитить военную базу «Зона 51» в Неваде от штурма желающих увидеть инопланетян.
Обновлено в 17:46
Происшествия
Очередного ученого из ЦНИИМАШ арестовали по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы 15 июля отправил под домашний арест 77-летнего сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения — головного института Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (ЦНИИМАШ) Сергея Мещерякова по подозрению в госизмене.
Обновлено в 05:04
Общество
Британские дайверы засняли медузу размером с человека
Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено в 14:41
Политика
США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем
Представители США на встрече с российскими коллегами в среду в Женеве собираются обсудить идею нового соглашения о контроле над ядерным вооружением, которое может распространиться и на Китай.
Обновлено в 17:33
Авто
УАЗ «Буханка» получит неожиданный цвет кузова
Напомним, версия УАЗ Комби «Трофи», впервые представленная в апреле этого года, отичается внешне от обычной «Буханки» наличием экспедиционного багажника, лестницы, стальными черными дисками с шинами BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
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Политика
Трамп выдвинул кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении кандидатуры исполняющего обязанности министра обороны страны Марка Эспера для назначения на эту должность на постоянной основе.
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Однопартийцы Порошенко потребовали уволить главу ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ранее вызвало на допрос, который должен состояться 17 июля, бывшего президента страны и лидера ЕС Петра Порошенко.
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Мужчины из развитых стран вырабатывают все меньше спермы — в два раза меньше по сравнению с временами 40-летней давности.
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Спорт
Фигуристка Загитова приняла участие в Bottle Cap Challenge
Олимпийская чемпионка, победительница чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию россиянка Алина Загитова приняла участие в Bottle Cap Challenge.
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Политика
МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
Обновлено в 15:30
Кино
Фильм «Хищные птицы» был раскритикован Warner Bros
Недавно прошел тестовый показ фильма «Хищные птицы», создателем которого стала Кэти Ян.
Обновлено в 07:55
Общество
В «Росконтроле» отчитались о проверке куриных бёдер
Специалисты «Росконтроля» рассказали о результатах проверки бёдер цыпленка-бройлера, передаёт газета «Известия».
Обновлено в 15:17
Происшествия
Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню
Обновлено вчера в 11:47
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Божена Рынска сломала руку, упав с лестницы
В своем Instagram Рынска опубликовала фото с перебинтованной рукой.
Обновлено в 09:16