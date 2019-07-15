с чего всё началось

Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России по футболу Андрей Аршавин не поддерживает натурализацию спортсменов, передает "Матч ТВ".

Общество Анастасия Бычкова: «Важен принцип персонализированной психологии» Может быть и такое, что человеку в принципе не близка работа в арт-терапевтическом подходе, и тогда хороший специалист посоветует обратиться к другому психологу, который придерживается иной психологической парадигмы.

Культура Сокуров закрывает свой фонд поддержки кино Петербургский кинорежиссер Александр Сокуров закрывает свой фонд поддержки кино «Пример интонации».

Наука Названа группа крови, которая неуязвима перед раком Медики выяснили, что у людей II группы крови риск появления рака желудка намного выше.

Общество Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.

Футбол Сёмин откровенно рассказал о конфликте с Геркусом Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о конфликте с бывшим генеральным директором клуба Ильёй Геркусом.

Футбол РПЛ установила рекорд посещаемости первого тура Предыдущий рекорд был установлен в прошедшем сезоне, когда матчи чемпионата России по футболу посетило 169 600 человек (21 200 за матч).

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.

Политика США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем Источники Bloomberg добавляют, что США получают "сильные сигналы" о том, что Россия хочет более стабильных отношений с Вашингтоном и администрация Трампа хочет использовать это "открытое окно" для того, чтобы продвинуть свою идею о трехстороннем соглашении о контроле над вооружениями, куда вошел бы и Китай Делегацию США на переговорах в Женеве возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

Политика Евросоюз вводит санкции против Турции Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Происшествия 19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.

Финансы Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.

Политика Депутат прокомментировала визит грузинской делегации в Россию Грузинскую делегацию возглавляет депутат Георгий Ломия, также приехали депутаты парламента Ада Маршания и горсовета Тбилиси Гоча Тевдорадзе.

Гаджеты Samsung подготовилась к торговой войне между Японией и Кореей Вице-председатель компании Samsung Electronics Ли Джэён (JY Lee) затребовал от подразделений компании подготовить страховые планы на случай, если торговая война между Японией и Южной Кореей затянется.

Происшествия Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.

Шоу-бизнес Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина родила сына Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева родила сына.

Общество Британские дайверы засняли медузу размером с человека Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.

Космос В NASA не исключили возможность полета на Марс в 2033 году Глава NASA Джеймс Брайденстайн не исключил возможность пилотируемого полета на Марс в 2033 году, сообщает ТАСС.

Общество Челябинцы сегодня должны проявлять особую осторожность Пишут, что жили они во времена императора Максимиана и были верными христианами.

Политика Бастрыкин предложил сделать конфискацию дополнительным видом наказания Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил сделать конфискацию имущества как дополнительный вид наказания в случае преступления коррупционного характера.

Происшествия Избитой ингушской девочке проведут экономную ампутацию на руке Искалеченной родной тетей семилетней девочке из Ингушетии, которая находится сейчас на лечении в НИИ детской хирургии и травматологии в Москве, проведут экономную ампутацию на правой руке.