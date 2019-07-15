Футбол
Аршавин выступает против натурализации в сборнойГазета.Ru 13:55
Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России по футболу Андрей Аршавин не поддерживает натурализацию спортсменов, передает "Матч ТВ".
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Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о натурализации иностранных футболистов для российской национальной команды.Матч ТВ10:43
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Источники Bloomberg добавляют, что США получают "сильные сигналы" о том, что Россия хочет более стабильных отношений с Вашингтоном и администрация Трампа хочет использовать это "открытое окно" для того, чтобы продвинуть свою идею о трехстороннем соглашении о контроле над вооружениями, куда вошел бы и Китай Делегацию США на переговорах в Женеве возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан.
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Евросоюз вводит санкции против Турции
Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
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19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике
Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено в 15:33
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
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Обновлено в 16:34
Баскетбол
Отелло Хантер продолжит карьеру в тель-авивском «Маккаби»
Центровой Отелло Хантер подпишет 2-летний контракт с тель-авивским «Маккаби».
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Политика
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Спорт
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Обновлено в 10:26
Гаджеты
Samsung подготовилась к торговой войне между Японией и Кореей
Вице-председатель компании Samsung Electronics Ли Джэён (JY Lee) затребовал от подразделений компании подготовить страховые планы на случай, если торговая война между Японией и Южной Кореей затянется.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.
Обновлено в 07:50
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Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева родила сына.
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Космос
В NASA не исключили возможность полета на Марс в 2033 году
Глава NASA Джеймс Брайденстайн не исключил возможность пилотируемого полета на Марс в 2033 году, сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:09
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Челябинцы сегодня должны проявлять особую осторожность
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Три советских истребителя попали в список самых быстрых самолетов
Американский портал WeAreTheMighty опубликовал список самых быстрых военных самолетов.
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