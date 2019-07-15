Футбол

Аршавин выступает против натурализации в сборнойГазета.Ru 13:55

Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России по футболу Андрей Аршавин не поддерживает натурализацию спортсменов, передает "Матч ТВ".
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Андрей Аршавин: «Я против натурализации в футболе в любом ее виде»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о натурализации иностранных футболистов для российской национальной команды.
Матч ТВ10:43

Подробнее о событии

Аршавин: «Я против натурализации. Если Фернандес хороший футболист — должен играть за Бразилию»

Sport24.ru13:13

Аршавин: «Я против натурализации. Если Фернандес хороший футболист, то пусть играет за Бразилию»

Sport.ru14:28

Андрей Аршавин: «Я против натурализации в футболе в любом ее виде»

Sportbox.RU10:43

Аршавин высказался против натурализации. Он считает, что Мариу Фернандес и Гильерме должны играть за Бразилию

Спорт-Экспресс11:56

Андрей Аршавин: «Я против натурализации. Если Фернандес хороший игрок, он должен выступать за Бразилию, как и Гильерме»

Sports.ru11:05

Аршавин высказался против натурализации игроков в сборную России

RT на русском11:58

Андрей Аршавин: «Я против натурализации в футболе в любом ее виде»

Матч ТВ10:43
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Армия и оружие

В США назвали «уязвимость» С-400

Обновлено в 17:11
Гаджеты

В сети появились изображения часов Apple Watch, работающих на платформе iOS

Вполне возможно, что когда-то производитель захочет изменить интерфейс, и тогда в дело вступят эти изображения.
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Общество

Анастасия Бычкова: «Важен принцип персонализированной психологии»

Может быть и такое, что человеку в принципе не близка работа в арт-терапевтическом подходе, и тогда хороший специалист посоветует обратиться к другому психологу, который придерживается иной психологической парадигмы.
Обновлено в 11:29
Культура

Сокуров закрывает свой фонд поддержки кино

Петербургский кинорежиссер Александр Сокуров закрывает свой фонд поддержки кино «Пример интонации».
Обновлено в 04:05
Футбол

«Наши парни были просто в шоке от арбитра»

Футбольный клуб «Сочи» произвел хорошее впечатление в стартовом туре РПЛ.
Обновлено в 17:01
Наука

Названа группа крови, которая неуязвима перед раком

Медики выяснили, что у людей II группы крови риск появления рака желудка намного выше.
Обновлено вчера в 23:41
Общество

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
Футбол

Сёмин откровенно рассказал о конфликте с Геркусом

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о конфликте с бывшим генеральным директором клуба Ильёй Геркусом.
Обновлено в 09:07
Происшествия

В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

Обновлено в 05:27
Общество

На митинге оппозиции в Москве недосчитались протестующих

Обновлено в 14:04
Футбол

РПЛ установила рекорд посещаемости первого тура

Предыдущий рекорд был установлен в прошедшем сезоне, когда матчи чемпионата России по футболу посетило 169 600 человек (21 200 за матч).
Обновлено в 17:27
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Политика

США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем

Источники Bloomberg добавляют, что США получают "сильные сигналы" о том, что Россия хочет более стабильных отношений с Вашингтоном и администрация Трампа хочет использовать это "открытое окно" для того, чтобы продвинуть свою идею о трехстороннем соглашении о контроле над вооружениями, куда вошел бы и Китай Делегацию США на переговорах в Женеве возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан.
Обновлено в 17:33
Политика

Евросоюз вводит санкции против Турции

Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Происшествия

19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике

Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено в 15:33
Финансы

Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Баскетбол

Отелло Хантер продолжит карьеру в тель-авивском «Маккаби»

Центровой Отелло Хантер подпишет 2-летний контракт с тель-авивским «Маккаби».
Обновлено в 14:59
Политика

Депутат прокомментировала визит грузинской делегации в Россию

Грузинскую делегацию возглавляет депутат Георгий Ломия, также приехали депутаты парламента Ада Маршания и горсовета Тбилиси Гоча Тевдорадзе.
Обновлено в 08:42
Спорт

Сотникова приняла участие в челлендже вместе с юной ученицей

Фигуристка выполнила челлендж на льду вместе с юной ученицей.
Обновлено в 10:26
Гаджеты

Samsung подготовилась к торговой войне между Японией и Кореей

Вице-председатель компании Samsung Electronics Ли Джэён (JY Lee) затребовал от подразделений компании подготовить страховые планы на случай, если торговая война между Японией и Южной Кореей затянется.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина родила сына

Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева родила сына.
Обновлено в 13:50
Общество

Британские дайверы засняли медузу размером с человека

Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено в 14:41
Космос

В NASA не исключили возможность полета на Марс в 2033 году

Глава NASA Джеймс Брайденстайн не исключил возможность пилотируемого полета на Марс в 2033 году, сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:09
Армия и оружие

В Италии спецназ захватил арсенал оружия для наемников в Донбассе

Обновлено в 10:49
Общество

Челябинцы сегодня должны проявлять особую осторожность

Пишут, что жили они во времена императора Максимиана и были верными христианами.
Обновлено в 09:00
Политика

Бастрыкин предложил сделать конфискацию дополнительным видом наказания

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил сделать конфискацию имущества как дополнительный вид наказания в случае преступления коррупционного характера.
Обновлено в 18:31
Происшествия

Избитой ингушской девочке проведут экономную ампутацию на руке

Искалеченной родной тетей семилетней девочке из Ингушетии, которая находится сейчас на лечении в НИИ детской хирургии и травматологии в Москве, проведут экономную ампутацию на правой руке.
Обновлено в 10:51
Политика

Закон о госязыке вступил в силу на Украине

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Армия и оружие

Три советских истребителя попали в список самых быстрых самолетов

Американский портал WeAreTheMighty опубликовал список самых быстрых военных самолетов.
Обновлено в 08:28
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