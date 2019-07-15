Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о натурализации иностранных футболистов для российской национальной команды.

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Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России по футболу Андрей Аршавин не поддерживает натурализацию спортсменов, передает "Матч ТВ".

Аршавин выступает против натурализации в сборной

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