Футбол

Аршавин выступает против натурализации в сборнойГазета.Ru вчера в 13:55

Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России по футболу Андрей Аршавин не поддерживает натурализацию спортсменов, передает "Матч ТВ".
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Андрей Аршавин: «Я против натурализации в футболе в любом ее виде»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о натурализации иностранных футболистов для российской национальной команды.
Матч ТВвчера в 10:43

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Аршавин: «Я против натурализации. Если Фернандес хороший футболист — должен играть за Бразилию»

Sport24.ruвчера в 13:13

Аршавин: «Я против натурализации. Если Фернандес хороший футболист, то пусть играет за Бразилию»

Sport.ruвчера в 14:28

Андрей Аршавин: «Я против натурализации в футболе в любом ее виде»

Sportbox.RUвчера в 10:43

Аршавин высказался против натурализации. Он считает, что Мариу Фернандес и Гильерме должны играть за Бразилию

Спорт-Экспрессвчера в 11:56

Андрей Аршавин: «Я против натурализации. Если Фернандес хороший игрок, он должен выступать за Бразилию, как и Гильерме»

Sports.ruвчера в 11:05

Аршавин высказался против натурализации игроков в сборную России

RT на русскомвчера в 11:58

Андрей Аршавин: «Я против натурализации в футболе в любом ее виде»

Матч ТВвчера в 10:43
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