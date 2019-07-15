Футбол
Аршавин выступает против натурализации в сборнойГазета.Ru вчера в 13:55
Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России по футболу Андрей Аршавин не поддерживает натурализацию спортсменов, передает "Матч ТВ".
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с чего всё началось
Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о натурализации иностранных футболистов для российской национальной команды.Матч ТВвчера в 10:43
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На Украине вступил в силу закон о госязыке
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Обновлено вчера в 17:49
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Суд арестовал бывшего владельца крупнейшего в России независимого НПЗ
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Обновлено вчера в 22:00
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Обновлено вчера в 17:01
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Обновлено вчера в 15:01
Армия и оружие
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По мнению Краузе, Россия готовится к региональным войнам в Европе, которые она якобы планирует вести, угрожая применением ядерного оружия.
Обновлено в 01:24
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Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
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Как сообщает CNN со ссылкой на данные из отчетов испанской частной охранной компании Undercover Global, осуществлявшей слежку за основателем WikiLeaks в посольстве Эквадора, Джулиан Ассанж якобы руководил публикациями компромата, оказавшего влияние на президентские выборы в США в 2016 году.
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Обновлено 14 июля в 00:34
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Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.
Обновлено вчера в 13:52
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Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24