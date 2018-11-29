Футбол

Аршавин высоко оценил потенциал сидящего в СИЗО Кокорина
Газета.Ru
05:25

Второй, к сожалению, сидит в СИЗО.
Газета.Ru05:25
Андрей Аршавин
Думаю, самый сильный по потенциалу сейчас – Александр Головин. Второй, к сожалению, сидит в СИЗО. Остальные, наверное, ниже уровнем.
— Андрей Аршавин, российский футболистГазета.Ru 05:25
с чего всё началось

Андрей Аршавин: «В сборной самый сильный по потенциалу – Головин. Второй сидит в СИЗО»

Остальные, наверное, ниже уровнем. (Егор Бычков) Напомним, что в СИЗО находятся два российских футболиста: форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.
Спорт-Экспресс04:38

Подробнее о событии

Аршавин: один из сильнейших по потенциалу футболистов России сидит в СИЗО

RT на русском05:46

Аршавин считает, что один из самых сильных российских футболистов сидит в СИЗО

РИА Новости05:32

Аршавин высоко оценил потенциал сидящего в СИЗО Кокорина

Газета.Ru05:25

Аршавин: «Головин - первый по потенциалу в сборной, второй сидит в СИЗО»

Soccer.ru05:13

Аршавин назвал только двух российских игроков, кто сопоставим с ним по уровню

Нева Спорт05:07

Аршавин: «Головин — первый по потенциалу в нынешней сборной России. Второй сидит в СИЗО»

Sport24.ru04:55

Андрей Аршавин: «В сборной самый сильный по потенциалу – Головин. Второй сидит в СИЗО»

Спорт-Экспресс04:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Футбол

Более 80 болельщиков «Рапида» поддержат команду в матче со «Спартаком»

Более 80 болельщиков «Рапида» поддержат команду в гостевом матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».
Обновлено в 06:02
Футбол

«Локомотив» победил в матче Лиги чемпионов впервые за 14 лет

Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:57
Футбол

Де Хеа готов остаться в «Манчестер Юнайтед» и выдвинул условия

Обновлено в 06:17
Футбол

«Зенит» ожидает до 45 тысяч болельщиков на матче с «Копенгагеном»

На матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Копенгагеном» ожидается до 45 тысяч зрителей, гостей поддержат до 200 болельщиков.
Обновлено в 06:17
Футбол

Неймар: «Не был на все 100% готов к матчу с „Ливерпулем“»

Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал победу команды в матче с «Ливерпулем» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 04:56
Футбол

«Барселона» установила новый рекорд Лиги чемпионов

Испанская "Барселона" после победы над голландским ПСВ досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места группы B. Таким образом, каталонцы в рекордный 20-й раз стали победителями в группе ЛЧ.
Обновлено в 05:15
Футбол

«Динамо» обыграло «Рубин» в матче молодежного первенства России

Московское "Динамо" обыграло казанский "Рубин" в матче 16-го тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено в 06:14
Футбол

Клопп: Неймар выставил игроков «Ливерпуля» какими-то мясниками

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен действиями соперника и решениями арбитра Шимона Марциняка в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2). Клопп обвинил парижан в симулировании.
Обновлено в 06:10
Футбол

Анри: «Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения»

Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения. Самые главные баталии нас ждут в ближайших играх чемпионата.
Обновлено в 04:59
Футбол

«Зенит» оштрафован за скандирования фанатами в адрес Карпина

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафных санкциях в отношении "Зенита" по итогам матча 15-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:0).
Обновлено в 06:22
Футбол

Экс-тренер «Спартака» Каррера откроет собственный сайт

Обновлено в 05:12
Футбол

«Нью-Йорк Сити» объявил об уходе Давида Вильи

Обновлено в 06:12
Футбол

Алькантара вернулся к тренировкам «Баварии»

Полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара вернулся к тренировкам команды после травмы, полученной месяц назад в матче Кубка Германии против "Редингхаузена".
Обновлено в 05:38
Футбол

Де Брюйне пропустит еще две недели и вряд ли сыграет с «Челси»

Де Брюйне понадобится еще около двух недель.
Обновлено в 05:52
Футбол

Агент Бэйла: «Нет ничего невозможного на трансферном рынке»

Агент вингера "Реала" Гарета Бэйла прокомментировал возможность того, что футболист в ближайшее время может сменить клуб.
Обновлено в 06:02
ещё по теме
Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, выступающий за казахстанский клуб «Кайрат», бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступает на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное