Футбол
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Думаю, самый сильный по потенциалу сейчас – Александр Головин. Второй, к сожалению, сидит в СИЗО. Остальные, наверное, ниже уровнем.
— Андрей Аршавин, российский футболистГазета.Ru 05:25
с чего всё началось
Остальные, наверное, ниже уровнем. (Егор Бычков) Напомним, что в СИЗО находятся два российских футболиста: форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.Спорт-Экспресс04:38
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Футбол
Более 80 болельщиков «Рапида» поддержат команду в матче со «Спартаком»
Более 80 болельщиков «Рапида» поддержат команду в гостевом матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».
Обновлено в 06:02
Футбол
«Локомотив» победил в матче Лиги чемпионов впервые за 14 лет
Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:57
Футбол
Де Хеа готов остаться в «Манчестер Юнайтед» и выдвинул условия
Обновлено в 06:17
Футбол
«Зенит» ожидает до 45 тысяч болельщиков на матче с «Копенгагеном»
На матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Копенгагеном» ожидается до 45 тысяч зрителей, гостей поддержат до 200 болельщиков.
Обновлено в 06:17
Футбол
Неймар: «Не был на все 100% готов к матчу с „Ливерпулем“»
Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал победу команды в матче с «Ливерпулем» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 04:56
Футбол
«Барселона» установила новый рекорд Лиги чемпионов
Испанская "Барселона" после победы над голландским ПСВ досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места группы B. Таким образом, каталонцы в рекордный 20-й раз стали победителями в группе ЛЧ.
Обновлено в 05:15
Футбол
«Динамо» обыграло «Рубин» в матче молодежного первенства России
Московское "Динамо" обыграло казанский "Рубин" в матче 16-го тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено в 06:14
Футбол
Клопп: Неймар выставил игроков «Ливерпуля» какими-то мясниками
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен действиями соперника и решениями арбитра Шимона Марциняка в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2). Клопп обвинил парижан в симулировании.
Обновлено в 06:10
Футбол
Анри: «Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения»
Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения. Самые главные баталии нас ждут в ближайших играх чемпионата.
Обновлено в 04:59
Футбол
«Зенит» оштрафован за скандирования фанатами в адрес Карпина
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафных санкциях в отношении "Зенита" по итогам матча 15-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:0).
Обновлено в 06:22
Футбол
Экс-тренер «Спартака» Каррера откроет собственный сайт
Обновлено в 05:12
Футбол
«Нью-Йорк Сити» объявил об уходе Давида Вильи
Обновлено в 06:12
Футбол
Алькантара вернулся к тренировкам «Баварии»
Полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара вернулся к тренировкам команды после травмы, полученной месяц назад в матче Кубка Германии против "Редингхаузена".
Обновлено в 05:38
Футбол
Де Брюйне пропустит еще две недели и вряд ли сыграет с «Челси»
Де Брюйне понадобится еще около двух недель.
Обновлено в 05:52
Футбол
Агент Бэйла: «Нет ничего невозможного на трансферном рынке»
Агент вингера "Реала" Гарета Бэйла прокомментировал возможность того, что футболист в ближайшее время может сменить клуб.
Обновлено в 06:02