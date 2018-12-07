Футбол

Аршавин вручит награду «Лучшего игрока месяца» Дриусси
Спорт-Экспресс
12:41

Зенит — Рубин
9 декабря
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Церемония пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" перед началом матча 17-го тура РПЛ "Зенита" с "Рубином". "Зенит" – "Рубин": чемпионат России, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – 19.00 (мск). 👏 Андрей Аршавин вручит награду "Лучший игрок месяца" нападающему @zenit_spb Себастьяну Дриусси.
Спорт-Экспресс12:41

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Дриусси получит награду лучшему игроку месяца от Аршавина

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Аршавин вручит награду «Лучшего игрока месяца» Дриусси

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Аршавин вручит Дриусси приз лучшему игроку РПЛ ноября перед матчем «Зенит» — «Рубин»

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