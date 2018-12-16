Футбол

Аршавин возглавил международный проект в «Зените»
RT на русском
06:06

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин стал сотрудником петербургской команды. Об этом клуб сообщил в своём Twitter. Бывший футболист возглавит международный проект «Сириус» в «Зените».
RT на русском06:06

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Андрей Аршавин возглавил проект «Сириус» в «Зените»

Петербургский дневник05:52

Андрей Аршавин возглавил детский проект «Сириус» в «Зените»

Фонтанка.Ру05:24

Аршавин рассказал, чем займётся на новой должности в «Зените»

78.ru06:18

Аршавин: займусь созданием подобия тренировочных лагерей грандов

РИА Новости05:51

Аршавин рассказал о новой должности в «Зените»

Спорт-Экспресс05:44

Сергей Фурсенко: «Аршавин — знаковая фигура»

Sportbox.RU06:33

Аршавин получил работу в «Зените». Он готов работать долго или быть уволенным

Матч ТВ06:38
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Футбол

Аршавин: думаю, «Зенит» вернёт чемпионство в Петербург

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин считает, что команда Сергея Семака станет чемпионом Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.
Обновлено в 07:13
Футбол

Агент Фернандеша опроверг уход игрока из «Локомотива»

Агент полузащитника московского «Локомотива» Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза не подтвердил информацию о переходе своего клиента в турецкий клуб «Истанбул Башакшехир».
Обновлено в 07:20
Футбол

Роналду забил 5000-й гол «Ювентуса» в Серии А

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил единственный гол в туринском дерби против «Торино».
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Футбол

Моуринью объяснил, почему при нём Салах не заиграл в «Челси»

Обновлено в 05:29
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Дайер перенес операцию и не сможет помочь «Тоттенхэму» до конца года

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер перенес операцию по удалению аппендикса и не сможет помочь команде в 2018 году.
Обновлено в 07:11
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Хави: «Катар готов к ЧМ-2022. В стране есть футбольная культура»

Полузащитник катарского «Аль-Садда» Хави считает, что страна готова к чемпионату мира-2022.
Обновлено в 04:58
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Сборная России по футболу поздравила Ромащенко с днём рождения

Сборная России по футболу поздравила с днём рождения тренера команды Мирослава Ромащенко.
Обновлено в 05:27
Футбол

Хадсон-Одои покинет «Челси», если в команду придет Пулишич

Отмечается, что полузащитник Каллум Хадсон-Одои может покинуть лондонскую команду зимой.
Обновлено в 06:40
Футбол

Куртуа: «Симеоне критикует „Реал“, чтобы повысить свою популярность»

Бывший вратарь «Атлетико» Тибо Куртуа, который впоследствии выступал за «Челси», а прошлым летом перешел в «Реал», в интервью AS поделился мнением, почему главный тренер «матрасников» Диего Симеоне критикует сливочных.
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Варан: «„Реал“ мог всё решить еще в первом тайме, но не сделал этого»

Защитник "Реала" Рафаэль Варан подвел итоги матча 16-го тура Примеры против "Райо Вальекано" (1:0). У нас была возможность убить интригу еще в первом тайме, но мы этого не сделали.
Обновлено вчера в 14:55
Футбол

Отец немецкого футболиста умер на стадионе во время матча сына

Умер отец капитана немецкого клуба «Штутгарт» Кристиана Гентера, Герберт Гентер. Он скончался на стадионе во время матча сына.
Обновлено в 06:26
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Егор Сорокин: «В детстве мне нравился „Челси“»

В компании с Месси и Салахом: Сорокин попал в европейскую сборную недели – В детстве нравился "Челси", – сказал Сорокин в видео на Youtube-канале "Рубина".
Обновлено в 03:50
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Форвард Фабио Квальярелла подпишет новый контракт с «Сампдорией».
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Джордан Хендерсон: «Чувствую, что „Ливерпуль“ готов выигрывать трофеи»

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ЦСКА заинтересован в услугах Травника

ЦСКА, «Фулхэм», «Ньюкасл» и «Аугсбург» проявляют интерес к полузащитнику чешского «Яблонца» Михалу Травнику.
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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