Футбол
Аршавин возглавил международный проект в «Зените»
Аршавин возглавил международный проект в «Зените»RT на русском06:06
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин стал сотрудником петербургской команды. Об этом клуб сообщил в своём Twitter. Бывший футболист возглавит международный проект «Сириус» в «Зените».
RT на русском06:06
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Футбол
«Севилья» уверенно обыграла «Жирону» в матче Примеры
16 декабря между коллективами «Севилья» и «Жирона» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран матч 16-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.
Обновлено в 07:52
Футбол
Андрей Аршавин: «Думаю, „Зенит“ вернет чемпионство в Петербург»
Думаю, зимой ребята хорошо поработают и вернут чемпионство в Петербург.
Обновлено в 06:22
Футбол
ЦСКА интересуется хавбеком «Яблонеца» Травником
По данным Daily Mail, 24-летний чех заинтересовал два клуба АПЛ — «Ньюкасл» и «Фулхэм».
Обновлено в 07:53
Футбол
Роналду забил 5000-й гол «Ювентуса» в Серии А
Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил единственный гол в туринском дерби против «Торино».
Обновлено в 01:04
Футбол
Fanatik: «Локомотив» согласился продать Фернандеша в «Истанбул»
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может стать игроком «Истанбула».
Обновлено в 04:30
Футбол
Моуринью объяснил, почему при нём Салах не заиграл в «Челси»
Обновлено в 05:29
Футбол
Аршавин, Быстров и Кузяев прибыли в академию «Зенита»
Обновлено в 04:29
Футбол
Сборная России по футболу поздравила Ромащенко с днём рождения
Сборная России по футболу поздравила с днём рождения тренера команды Мирослава Ромащенко.
Обновлено в 05:27
Футбол
Хави: «Катар готов к ЧМ-2022. В стране есть футбольная культура»
Полузащитник катарского «Аль-Садда» Хави считает, что страна готова к чемпионату мира-2022.
Обновлено в 04:58
Футбол
Дайер перенес операцию и не сможет помочь «Тоттенхэму» до конца года
Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер перенес операцию по удалению аппендикса и не сможет помочь команде в 2018 году.
Обновлено в 07:11
Футбол
Варан: «„Реал“ мог всё решить еще в первом тайме, но не сделал этого»
Защитник "Реала" Рафаэль Варан подвел итоги матча 16-го тура Примеры против "Райо Вальекано" (1:0). У нас была возможность убить интригу еще в первом тайме, но мы этого не сделали.
Обновлено вчера в 14:55
Футбол
Ещенко показал швы на ноге после операции
Обновлено в 07:53
Футбол
Хадсон-Одои покинет «Челси», если в команду придет Пулишич
Отмечается, что полузащитник Каллум Хадсон-Одои может покинуть лондонскую команду зимой.
Обновлено в 06:40
Футбол
DHA: Пепе расторг контракт с «Бешикташем»
Защитник Пепе покинет «Бешикташ», сообщает DHA. Стороны договорились о досрочном прекращении контракта, рассчитанного до лета 2019 года.
Обновлено вчера в 13:17
Футбол
Андрей Канчельскис: «Надо дать шанс и Кокорину, и Мамаеву»
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о ситуации, в которой находятся футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 02:40