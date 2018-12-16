Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин стал сотрудником петербургской команды. Об этом клуб сообщил в своём Twitter. Бывший футболист возглавит международный проект «Сириус» в «Зените».

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