Футбол

Аршавин возглавил международный проект в «Зените»
RT на русском
06:06

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин стал сотрудником петербургской команды. Об этом клуб сообщил в своём Twitter. Бывший футболист возглавит международный проект «Сириус» в «Зените».
RT на русском06:06

Подробнее о событии

После заявления о завершении карьеры Аршавин вернулся в «Зенит»

Мойка7807:11

Андрей Аршавин возглавил проект «Сириус» в «Зените»

Петербургский дневник05:52

Андрей Аршавин возглавил детский проект «Сириус» в «Зените»

Фонтанка.Ру05:24

Аршавин: займусь созданием подобия тренировочных лагерей грандов

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Аршавин получил работу в «Зените». Он готов трудиться долго или быть уволенным

Матч ТВ06:38

Аршавин рассказал, чем займётся на новой должности в «Зените»

78.ru06:18
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 08:14, Ашберн
Футбол

«Севилья» уверенно обыграла «Жирону» в матче Примеры

16 декабря между коллективами «Севилья» и «Жирона» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран матч 16-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.
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Думаю, зимой ребята хорошо поработают и вернут чемпионство в Петербург.
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ЦСКА интересуется хавбеком «Яблонеца» Травником

По данным Daily Mail, 24-летний чех заинтересовал два клуба АПЛ — «Ньюкасл» и «Фулхэм».
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Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может стать игроком «Истанбула».
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Футбол

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Обновлено в 05:29
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Полузащитник катарского «Аль-Садда» Хави считает, что страна готова к чемпионату мира-2022.
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Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер перенес операцию по удалению аппендикса и не сможет помочь команде в 2018 году.
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Варан: «„Реал“ мог всё решить еще в первом тайме, но не сделал этого»

Защитник "Реала" Рафаэль Варан подвел итоги матча 16-го тура Примеры против "Райо Вальекано" (1:0). У нас была возможность убить интригу еще в первом тайме, но мы этого не сделали.
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Ещенко показал швы на ноге после операции

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DHA: Пепе расторг контракт с «Бешикташем»

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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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