Футбол

Аршавин вошел в список 22 лучших футболистов чемпионата Казахстана
РИА Новости
10:33

Экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин включен в список 22 лучших игроков чемпионата Казахстана-2018, сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК).
РИА Новости10:33

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Аршавин включен в список 22 лучших футболистов чемпионата Казахстана

Sport24.ru11:11

Аршавин вошел в топ-22 лучших игроков чемпионата Казахстана

Газета.Ru11:08

Аршавин попал в число 22 лучших футболистов Казахстана

Sportbox.RU10:41

Аршавин попал в число 22 лучших футболистов Казахстана

Матч ТВ10:41

Аршавин вошел в список 22 лучших футболистов чемпионата Казахстана

РИА Новости10:33

Аршавин - в числе 22 лучших игроков чемпионата Казахстана

Спорт-Экспресс10:15

Аршавин попал в число 22 лучших футболистов чемпионата Казахстана

Чемпионат09:55
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, выступающий за казахстанский клуб «Кайрат», бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступает на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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